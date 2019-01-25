艺考新规更符合人才培养规律

艺考新规的出台，犹如大地一声雷，将“文化课成绩不好也能上好大学”的白日梦击个粉碎，想进名校文化课成绩不好也不行。

2018年年底，教育部下发《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，提出省级招生考试机构应逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。今年以来，中央戏剧学院、北京电影学院、中国传媒大学等多所艺术类高校根据通知要求，相应提高了文化课录取分数线，有些专业甚至提升到原来一本线的80%到90%。

近年来，艺考已经给公众留下了这样的印象：学生文化课成绩不好没关系，进培训班突击三个月就可以华丽变身“艺考生”，漂漂亮亮当明星。一些高中老师还会鼓励班里文化课成绩靠后的学生学习影视编导等，为高考做“两手准备”。

每年艺考开始的时候，各大艺术类院校门口总是人山人海，帅哥美女轮番占领各大媒体头条。可回首一年来影视行业的发展，拿得出手、叫得出口的文艺作品屈指可数。影视剧相似内容扎堆出现，综艺节目陷入跟风怪圈，明星念错字、用错成语似乎已成家常便饭……影视行业想象力和创造力匮乏的背后，是大量的从业人员文化素养不过关的表现，从学校教育这一源头上抓起势在必行。

实际上，各大艺术类高校早已厌倦了从艺考班走出来的“伪艺术生”，重复性的创意、模式化的回答、死记硬背下来的文艺常识，背离了人才选拔的本意，也难以鉴别出真正具有较高素质、适合学习艺术的学生。

北电从2015年就开始提高文化课分数要求，将文学系、导演系分别提高到本省一本线的75%、70%，2016年文学系进一步提高到一本线的85%。中传今年在初始阶段增加了文史哲考试，考生可在文史哲和语数外中二选一，而明年可能只保留文史哲考试。中戏的戏剧影视美术设计专业、戏剧导演、演出制作等8个招考方向也提升了文化课分数，并且首次引入人脸识别设备。

2018年，北电文学系两个专业报考人数近4000人，今年增长至7090人，录取率约为1/200。事实证明，提高分数线之后并没有影响到家长和学生的报考热情。

一些人提出质疑，提高文化课成绩对于那些偏科的“艺术天才”来说，是不是有失公允？答案显然是否定的。不少报考北电文学系和导演系的学生，在中学时代都写过小说、拍过微电影，表现出某些“艺术天赋”。这些作品在中学时代也许值得称道，但放到整个电影行业来说，其影响力是微不足道的，如果后期教育再跟不上，很容易酿成“泯然众人矣”的遗憾。而在北电四年的学习生活中，老师会系统地将影视专业相关知识和技能传授给学生。未来能否成为优秀的导演、编剧和制片人，能否创作出像《大江大河》《我不是药神》这样的好作品，之前有没有相关经验不重要，关键还是看学生是否“爱学习”并且“会学习”，能否凭借足够的文化底蕴在大浪淘沙中持续发力。文化课成绩高的学生，通常知识储备更扎实，而且艺术感知能力、社会洞察能力也相对更加敏锐，可以立得更稳、走得更远。

艺考新规的出台，犹如大地一声雷，将“文化课成绩不好也能上好大学”的白日梦击个粉碎，想进名校文化课成绩不好也不行。