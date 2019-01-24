寒假培训素质教育成热门

本周，中小学寒假假期正式开始。今年的春节比往年早到，学生的寒假时长也随着缩短，不过这并没有影响家长和学生的学习热情。

本周，中小学寒假假期正式开始。今年的春节比往年早到，学生的寒假时长也随着缩短，不过这并没有影响家长和学生的学习热情。除了为了巩固各学科知识提高成绩，还要提高综合素质学习各种技艺，不少孩子的寒假日程表都排得满满的。记者调查多家培训机构获悉，今年寒假培训班报读年龄段有提升的趋势，中学报读占比明显提升。此外，做学生素养培训的美术寒假班依然很受欢迎，报名人数总体呈上涨趋势。

随着中高考改革的推进以及各种教育观念的变化，今年寒假报班也呈现出一些新的变化。

据立尚教育市场总监赖爱涛介绍，随着“80后”“90后”的成长，他们的小孩也进入升学阶段，相比于以往的唯分数论，新生代家长在看重学生成绩的同时，也会比较尊重孩子们的意愿，在报读课程的时候很明显呈现几个新特点：一是报读时重视征询学生的意见，首先看孩子的时间，是否可以安排，另外会跟孩子商量，尊重孩子的意愿。二是在报读课程方面，整体强调孩子的学习能力的提升。过往的刷题班、应试班大行其道，新生代家长也注重学生成绩，但是更强调学生的学习能力，注重对学生思维的培养，以语文为主，传统的补习，强调得更多的是知识的灌输，而现在的家长更注意的是学生的消化，是否理解和真的懂得运用。三是素质教育课程成为新热门，比如，立尚教育在低年级段开发了尚学堂课程，以1~4年级为主，试行一年半，目前在读人数过千人，受到家长的追捧，这些课程就主要是以素质教育为核心，强调“玩”中“学”，语文以故事会、话剧角色扮演等形式展开，强调学生的思维开发和归纳提炼能力，数学以魔方、乐高玩具、磁力棒等工具为学习道具，强调对学生的思维培养，孩子的在课堂上表现都相当活跃。新颖的课堂形式很好地激发了孩子们的学习热情，游戏教学的方式也让孩子们获得成就感。

明师教育有关负责人表示，素质课程受到家长的青睐，特别是低年段的学生家长，更热衷于报读爆趣大语文、圣三一口语、少儿美术、机器人等素质课程，有针对性地提升孩子的软实力。所以，今年寒假低年段素质类课程的报读人数较往年相比，有所增加。低年段的学生家长更注重学科外的素质培养，关注孩子的全面成长。

报读新变化

初中阶段报读人数明显增加

由于今年寒假时间缩短，报读的学生家长会有针对性选择课程，更合理地利用寒假进行辅导。综合记者调查的各家培训机构的报读情况，总体而言，报读人群呈现增长趋势，尤其值得一提的是，今年初中阶段报读人群增幅明显。

根据立尚教育的反馈，今年寒假立尚教育小学增长幅度在30%以上，中学部报读课程科目数相较于去年有超过50%的增长，小学段主要是集中在3~5年级段，热门科目还是以语数英为主，以课内同步提高为主。小升初课程依然是家长的首选，随着小升初去应试化的政策落实，小升初拓展课程依然保持平稳的同时，小升初面谈班、期末冲刺班等成为家长新选择，面谈班增长40%以上。初中段由于受中考政策的影响，主要集中在初一历史、政治等科目，初二段报读人数也有同比增加。初三的传统课程物理、化学、数学都是家长的热门首选。

学大教育有关负责人表示，寒假班整体招生比较平稳，报读最热的科目是数学和英语，小升初、中考、高考三大考的准毕业班和毕业班报读人数增加。值得一提的是，今年报读语文科目的人明显增加。

明师教育有关负责人表示，寒假班招生情况与往年差不多，其中，低年级同学偏向素质类课程，前来学习明师大语文、伦敦圣三一口语的有所增多。可以体现家长现在对培训的观念有所改变，不再一味停留在从小学习应试学科的培训。

卓越教育则表示，越来越多的初中孩子选择学科培训，寒假报读的人数增长幅度也比较大。

数据显示，初中各级学生报读情况基本平均，不同的年级学生的学习需求会不一样。现在的现象是：从初一开始，孩子就会开始报读，假期家长和孩子对学习也是抓得很紧，这对孩子学习习惯的培养、规划也很好。寒假主要有两种需求：趁寒假系统性地复习巩固弱势科目，争取在开学能够齐头并进；或者和学霸一起比拼学习，加强优势的科目，让优势保持。这些都使得现在孩子连续学习以及全科报读的需求比较明显。

才艺培训

美术书法受重视

除了学科类辅导培训，更多的孩子在才艺上也不放松，体育类和艺术类培训依然是报读的热门。据了解，在小学生寒假美术培训班中，报读人数最多的是考级特训班和硬笔书法班。现在的家长都比较重视美术教育，他们对孩子考级、色彩专项以及室内写生方面的课程都很感兴趣，另在挑选课程的时候，家长会尊重孩子的意愿，让孩子选择自己感兴趣的课程，而不是一味地盲目报班。与小学生是素质培训不一样，高中生学习美术主要是为了将来高考，尽管他们的寒假更短，可利用的培训时间并不多，但他们依然是争分抢秒地报班学习。主要群体是高一、高二的美术特长生，主报课程是基础性的素描、色彩和速写，目的是为未来高考提前打下扎实的基础。

专家点评：

广州树华美术培训中心校长秦朝晖表示，在国家政策的推动下，艺术教育迎来了发展的春天，校外素养类培训是学校美育的重要补充，已成为新的培训热点，而美术在所有素养类培训中，培训体量差不多占了半壁江山。寒假学习美术的人数总体呈上涨趋势，是个可喜的变化，表明国家对教育培训的宏观调控正在发生作用。至于高考美术，近年来，广东的美术高考人数仍处于高位，为考一个好学校竞争还是比较激烈，以2018年为例，近4万考生中，仅1.5万考生可以上本科院校，0.5万考生可以上名校或专业艺术院校；另一方面，受教育部明文规定，2020年起将取消一般性的本科院校的校考资格这一新政影响，美术统考在美术高考中的作用将变得更加重要，而美术统考考的就是最基础的东西。

秦朝晖表示，12年的中小学教育中，美术教育也应该是一个整体链条，但从目前校外报美术培训的人群来看，除准备参加美术中考的少量学生培训基础素描和色彩之外，初中生学美术的情况还是很少。这是一个缺憾，初中美术教育薄弱一直是我国美术教育的软肋，造成美术教育链条脱节，究其原因不是没有需求，而是校外培训机构还未能提供与此年龄段相匹配的美术课程。