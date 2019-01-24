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职业教育人才培养“广东经验”影响世界

2019-01-24 08:12 来源：南方日报
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近日，2018年国家级教学成果奖获奖项目、国家科学技术奖项目相继公布，广东共斩获109项教学成果奖，9项获国家科学技术奖项目由广东高校团队牵头或参与，获奖总数排位、获奖比率、获奖学校数量再创新高，成绩斐然。

实现月薪过万，是来自边远山区的中职毕业生石淑兰当初想都不敢想的事。入职广东伊丽汇美容科技有限公司后，她通过广东高职院校自主招生入读医学美容技术专业学徒班，不仅在一年之内从中级美容师升到了技术顾问，还当上了门店的培训师，月收入稳定万元以上，未来的职业发展路径也因此更加广阔。

经过10年的探索，广东创新招生方式，采用自主招生形式，走出了现代学徒制的“广东模式”，让校企深度融合贯穿整个培养链条，职业院校基本建立了紧贴产业发展的办学机制，成为产业转型升级的“助推器”。2018年12月25日，这项名为《广东特色现代学徒制研究与实践》的成果获得2018年职业教育国家级教学成果奖一等奖。

精准服务企业需求

“企业需要什么人，我们就培养什么人。”本教学成果第一完成人、广东建设职业技术学院（简称“广东建院”）院长赵鹏飞说，《广东特色现代学徒制研究与实践》成果联合广东建院、清远职业技术学院（简称“清职院”）、广东省教育研究院等完成单位，自2009年在全国率先开展现代学徒制研究、实践到推广应用，已经探索了近10年时间。

2014年，广东特色现代学徒制正式进入成果推广应用阶段，广东建院、清职院相关专业通过进一步深化与中天建设集团第七分公司、广东伊丽汇美容科技有限公司等企业校企合作，扩大试点规模，进一步完善与丰富成果内涵。至今，成果在省内三批50所高职的199个专业试点应用，全省现有1万多的现代学徒制学员。

在广东特色现代学徒制的“精准育人”培养模式下，学生由“学校教师”和“企业师傅”两位导师开展教学，拥有了“学生”和“员工”“双重身份”，学生因此拥有扎实的专业背景和敏锐的行业嗅觉。有的校友感受到该模式对企业发展和人才培养强大的推动力，在创业成功后，又与学校成立校企合作基地，反哺学校人才培养。

广州市金大宗建筑有限公司就是其中之一。总经理金荣是广东建院2004届毕业生，“创业之初，学校给予了技术和人力上的大力支持，之后还成立了校企合作基地，通过产学研结合的模式实现了校企共同发展。”

多方合作办学、共同育人的长效机制建设，推进经济转型升级、培育经济发展新动能，为广东现代产业体系建设提供有力的人才支撑，学生也成为了就业市场的“香饽饽”。

如今，广东建院的毕业生活跃在国内外知名企业的生产与管理重要岗位，成为广东乃至中国建筑行业一支不可或缺的生力军。“从一线质检员成长为项目经理，不仅要有扎实的专业知识，还要有极强的沟通能力，在校企协同育人的培养模式下，我们的综合能力得到极大的提升。”广东建院2010级毕业生、中建二局第三建筑工程有限公司项目经理黄日平说。

现代学徒制走出国门

“地方社会经济的发展与该地职业教育的发展水平息息相关。”多年的现代学徒制研究和实践，赵鹏飞深刻地感受到，职业教育对支撑产业转型升级至关重要。

广东是全国经济第一大省，也是全国职业教育规模最大的省份。近年来，广东接连发布《广东省现代职业教育体系建设规划（2015—2020年）》《关于大力开展职业教育现代学徒制试点工作的实施意见》《广东职业教育发展条例》等重磅文件，立下落实促进校企合作的激励政策，为职业教育人才培养模式改革提供了坚实的制度基础。

制度有保障，校企有热情。近年来，在全国率先开展现代学徒制实践，广东27所高职院校与5所中职学校、2个行业协会、3个地级市、1个企业获第一、第二、第三批国家现代学徒制试点立项，试点数量全国第一。

实际上，现代学徒制不仅是广东推进产教融合的有效实现形式，也是国际上职业教育发展的重要趋势。如何把广东和全国其他省份的探索实践经验更好地总结推广？2017年10月，全国现代学徒制工作专家指导委员会（简称“专委会”）在广东成立，赵鹏飞任专委会主任，“在教育部职成司的指导下，我们正在指导试点顺利开展，梳理与总结形成相关典型案例，推进和推广现代学徒制，最后形成‘中国经验’”。

而这份“中国经验”很快就将影响世界。目前，广东建院等8所院校正在协同中国有色集团，在赞比亚筹建“中赞职业技术学院”，预计将在今年上半年开学。这是中国职业教育协同中国企业“走出去”首个教育部试点项目，该校通过校企双主体育人形式，帮助当地培养技术技能人才，同时也满足了企业境外发展的需要，实现职业教育校企协同“走出去”。

“简单、有用、易懂！”中赞职业教育合作项目对当地员工的培训已经进行了两年多，赞比亚当地学员对中国老师、中国教材赞不绝口，满意度达到了98%。

赵鹏飞说，现代学徒制等一系列职业教育改革探索还在路上，他呼吁广东现代学徒制进一步改革创新加大招收在岗员工的力度，服务更多从五湖四海来粤工作的优秀企业员工。同时期待推动相关法规规范的进一步细化落实，在强化企业育人主体责任的具体激励措施上进一步突破，在校企合作育人的体制机制建设以及制度建设上进一步完善。

编辑： 唐巧燕

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