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多部门治理城镇小区配套幼儿园“入园难”

2019-01-24 08:12 来源：中国青年报 叶雨婷
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　　“入园难”怎么办？近日，记者从教育部举行的新闻发布会上获悉，国务院办公厅印发的《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（以下简称“通知”）指出，城镇小区没有按照相关标准和规范规划配套幼儿园或规划不足，或者有完整规划但建设不到位的，要通过补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决。

　　据悉，这次治理工作小组联合办公室设在教育部与住房和城乡建设部。小区配套幼儿园治理工作小组联合办公室负责人表示，小区配建幼儿园涉及规划、土地、建设等多个领域，由于没有建立多部门协调配合、联审联管机制，各地小区配套幼儿园普遍存在没有规划、规划不落实、应建未建、应交未交、挪作他用等突出问题。

　　据2017年对全国学前教育调研结果显示，一些地方城镇小区有的没有配建幼儿园，有的虽然建了但没有办成公办园或委托办成普惠性民办园。小区配套幼儿园具有天然的地域垄断性，这些小区配套学前教育资源的严重流失，是造成城镇“入公办园难”“入普惠性民办园难”“就近入园难”的主要原因。

　　教育部基础教育司司长吕玉刚表示，通知提出分步治理的要求，明确路线图和时间表。一是全面排查。要求各地以区县为单位于2019年4月底前完成对城镇小区配套幼儿园情况的全面摸底排查工作。针对规划不到位、配建不到位、移交不到位、使用不到位等情况，分别列出清单，建立台账。二是全面整改。要求各地根据摸排出的问题，对每一所配套园制定专门的整改方案，提出针对性的整改措施，逐一进行整改，确保整改实效。2019年6月底前，完成已建成未移交的配套幼儿园的移交手续。2019年9月底前，对于需要回收、置换、购置的，完成相应工作。2019年12月底前，对需要补建、改建、新建的配套幼儿园，完成相关建设规划。2020年12月底前，完成配建项目竣工验收。

　　“三是监督评估。在各地全面自查和全面整改的基础上，对各地加强督导、监督和评估，并适时抽查关键环节，通报落实不力、整改不到位的地区。”吕玉刚指出，下一步，教育部将与住建部、国家发展改革委、民政部、自然资源部等部门协同配合，扎实做好小区配套幼儿园治理工作。一是抓好部署落实。二是加强监测指导。三是建立长效机制。四是加大宣传力度。

　　幼儿园应该怎么建？发布会上，住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长邢海峰表示，要将幼儿园建成最安全的建筑。

　　邢海峰指出：“我部将指导各地依据相关法律法规和标准，在老城区（棚户区）改造、新城开发和居住区建设、易地扶贫搬迁中，将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划设计当中，要求按照相关标准和规范予以建设，并严格把控好城镇住宅小区配套幼儿园的建筑设计、施工建设、验收移交等工作。在城市修补修复工作中，我部将通过老旧小区、老旧城区和老旧工业区的更新改造，鼓励老建筑改造再利用，依据城市发展需要，优先配套建设幼儿园等公共服务设施。”

　　此外，邢海峰表示，要将幼儿园建成离家最近的建筑。“最近，我部修订实施《城市居住区规划设计标准（GB50180-2018）》，按照打造方便快捷生活圈的要求，明确托幼设施配置标准，确保配套幼儿园与居住区同步设计、建设、验收和交付使用。要求各地将幼儿园作为城市最重要的公共服务设施，根据城乡服务半径和人口规模，结合老旧城区更新改造等工作，充分利用商业、办公楼和厂房等闲置建筑资源，优先建设完善学前教育设施，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好。”

编辑： 唐巧燕

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