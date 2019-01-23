专注成人教育16年 尚德机构获选“绣花精神新时代榜样”

尚德机构凭借在成人教育领域深耕16年的专注态度，被授予“爱心案例奖”。

1月17日，“致敬绣花精神 寻找新时代榜样”2018羊城晚报绣花精神新时代榜样致敬盛典在羊城创意产业园举行，来自多个行业的近百家企业一起分享探讨“绣花精神”内涵，盛典旨在通过工匠精神、社会责任等不同维度发觉各行各业的优秀典型并以嘉奖。尚德机构凭借在成人教育领域深耕16年的专注态度，被授予“爱心案例奖”。

发挥榜样力量，诠释绣花精神

主办方羊城晚报报业集团表示，“绣花精神新时代榜样”都是追求精细极致、创新进取的企业，是各领域中的领军企业。尚德机构专注成人教育领域16年，在这一领域不断精耕细作，拥有领先的教学理念、产品优势及社会影响力，诠释了“绣花精神”的极致和耐心，也因此成为“绣花精神新时代榜样”评选中唯一获奖的教育企业。

据介绍，尚德机构成立于2003年，并于2018年3月登陆美国纽交所, 成为国内成人在线教育公司赴美上市“第一股”。16年来，尚德机构在产品上坚持不断创新，在技术上更是不懈探索。

从2011年起，尚德机构便尝试了录播、人机对话等各种在线教育模式；2014年从线下教育全面转型为互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。近年来，尚德机构更是让大数据和人工智能等为教育赋能；尚德机构通过AI筛查出最高频且占据试卷60%的知识点，为学员输出量身定制、最短学习路径；在理想情况下，学员可以节约60%-70%的学习时间。这不仅提升了学员的学习效率，而且提高了学员的考试通过率。在2018年10月考季，尚德机构学员科次通过率接近六成，部分科目和地域的科次通过率超过九成。

践行社会责任 推进教育普惠和教育公平

成立16年来，尚德机构不忘教育初心，在公益之路上不断前行。

组建“尚德珍珠班”，帮助贫困高中生重返校园；推出的“尚进生”公益助学项目，助力贫困或残疾人士等圆了学习的梦想；对口帮扶四川省凉山彝族自治州喜德县、昭觉县，提供训练设备及教师资格证考前培训课程支持；加入北京情系远山公益基金会，为山区学校捐助了价值500万的教师资格证和职业技能在线课程……

凭借先进的技术优势、不断创新的教学产品和领先的互联网教育运营理念，不断探索“互联网+教育”精准扶贫新模式，尚德机构荣获了此次“绣花精神”评选中的“爱心案例奖”。

2019年，尚德机构更是升级了企业公益战略，将原有的“尚进生”公益项目升级为全新的“尚进生计划”，提出将在10年内为该计划投入1亿元资金、组建100个定制化服务的“尚进生”班级等“五个一”的目标。

展望未来，尚德机构有关负责人表示，将继续发挥榜样的力量，不断诠释“绣花精神”细致、耐心、专业、专注的内涵，引领教育行业发展。同时，将继续企业公益的步伐，为社会公益事业贡献企业的力量。