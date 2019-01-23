合作办学、引进优质课程、海外建校 教育开放的领域越来越多了

近年来，我国高校“引进来”与“走出去”的步伐不断加快，开放的维度不断延伸。教育方法、资源和理念，这些探索也让教育开放的脚步迈得既稳又实。

近年来，我国高校“引进来”与“走出去”的步伐不断加快，开放的维度不断延伸。以多种培养模式为代表的中外合作办学，引进国外高校优质课程；海外建校办学，招生规模不断扩大，依托中国元素开设特色课程。这其中，“进”和“出”的不仅是学生，更是教育方法、资源和理念，这些探索也让教育开放的脚步迈得既稳又实。

一所没有围墙的大学

不考英语四六级，但这里的外籍老师占比高达70%，专业课程采用全英文授课；不分班级，没有班主任，但这里的教学质量评价体系近乎严苛；学习氛围很自由，管理相对宽松，但每次考试跟高考一样严，大部分学生过得比高三还忙碌和充实……

这所与众不同的学校就是西交利物浦大学。2006年经中国教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的西交利物浦大学在苏州成立。它是一所没有围墙的大学，整个学校与四周的生活紧密相接。西交利物浦大学执行校长席酉民说：“不仅是形态上没有围墙，在理念、资源和思想上都没有围墙。”

西交利物浦大学招生就业办公室主任解启健介绍，学生可以根据自身情况选择“2+2”模式，前两年在西交利物浦大学学习，后两年在利物浦大学完成学业；学生也可以选择“4+X”模式，在西交利物浦大学完成4年学业后，根据自身情况选择留学深造或直接就业。

西交利物浦大学的探索之路也并非一帆风顺，仍需爬坡迈坎。刚入校的新生对“中西融合”的教育模式适应起来并不容易。不仅是学生，老师们想要跟上这里的教学节奏也得下一番功夫。2007年，有着近40年数学基础课教学工作经历的郭镜明教授来到了西交利物浦大学，在这里，他感受到教学的与众不同。“我应该担任的是引导者的角色，而不仅是数学老师，西浦的教育方式需要我不断更新教学理念。”郭镜明说。

近年来，西交利物浦大学的知名度逐渐打开，学校规模也不断扩大。2006年9月，首批招生只招录了160多名学生，经过12年发展，注册学生已达1.3万余名。目前学校已有37个本科专业，37个硕士专业和15个博士专业，学生和教师团队来自50多个国家。

地球两端的同一堂课

信息技术打破了时空的藩篱，即使身在地球的“两端”，也能在同一课堂上享受同样的教学资源，畅谈观点，碰撞火花。“吉萨金字塔：技术、考古与历史”是哈佛大学的埃及考古数字化课程，2018年9月，这门课程被同步引进到浙江大学。两所高校各有20名学生选课，师生们借助网络，通过虚拟现实技术，共同“前往”考古发掘现场。

课程的中方负责教师、浙江大学文化遗产研究院李志荣副教授介绍，这门课程聚焦4500年前的吉萨金字塔、狮身人面像，并从古埃及历史、艺术和考古的角度进行理解，教学形式包括讲座、学生演讲和虚拟考察等。“埃及考古课程，没有深厚的古埃及田野资料积累和长期深入研究是开不起来的。目前国内高校尚未见开设，引进哈佛课程，可以促进浙江大学推行的全文明素质教育。”

这是浙江大学文化遗产研究院继与伦敦大学在文化遗产数字化领域合作之后，又一次与世界一流大学在文物数字化领域的合作。

这样的教学模式创新对哈佛来说也是第一次。作为两校课程积极合作的牵线人，正在哈佛大学近东语言与文化学院访问学习的浙江大学文化遗产研究院副教授刁常宇表示，哈佛课程的引入，既是将浙江大学文物数字化课程的视野从中国考古扩展到世界考古，又将为浙江大学创立自己的VR课程积累经验。

“我们引进这个课程，看起来是引进一门课，实际上是为浙江大学引进一个广阔的未来。”李志荣说，“引进来”是为了更好地“走出去”，3年内浙江大学将制作自己的数字化课程，努力实现让浙江大学优秀教研成果“走出去”的目标。未来将通过支持人员互访与交流学习、合作开展艺术与考古领域自主研究、合作申报并开展科研项目等方式，双方共建艺术与考古知识平台，在国际范围内开展艺术与考古研究、推动艺术与考古数据资源共享。

中国元素是最大优势

2017年2月20日，北京大学汇丰商学院与英国开放大学签约，购买其位于牛津郡的校舍，着手创办北大汇丰商学院英国校区，2018年3月迎来首批学生。“这是中国的高等学府第一次以独资、独立经营、独立管理的形式在欧洲办学。”北京大学汇丰商学院院长海闻说。

“我们到这里办学，有偶然性，也有必然性。”海闻介绍，北京大学汇丰商学院从创办之初，就确定了国际化的办学定位。

汇丰商学院英国校区主要招收英国和欧洲其他国家的学生，修读北京大学的金融学、管理学、经济学硕士学位，学制两年。学生第一年在英国学习，第二年到深圳学习。

我国高校出海办学，与当地高校相比有何竞争优势？

“‘中国元素’是我们在海外竞争的最大优势。”海闻介绍，在英国，汇丰商学院不仅要开设与国际接轨的理论、基础课程，同时还将开设具有中国元素的金融与经管课程，使学生不但掌握专业理论基础知识，同时了解中国的改革发展实践。

此前就读于英国巴茨大学的捷克学生罗曼，现在是北京大学汇丰商学院管理学系的一年级硕士。“一年在英国学习，一年在中国学习的制度，对我来说是一个极好的机会，两个国家都是带动世界经济的关键驱动力之一，可以学到很多东西。”他说。

但与国外高校频频进入国内合作办学相比，国内高校“走出去”的数量尚少，也缺乏相关经验。

同时，去海外办大学也受许多条件的限制，比如在英国招生完全靠学校自主参与市场化竞争，而不像在国内有教育部指导。海闻介绍，汇丰商学院英国校区刚刚成立，在当地还没有形成品牌和影响力，因此第一年招到的生源比预期偏少了一些，“作为外来者，要与英国甚至全欧洲的大学去竞争，建立自身品牌，这本身就是一个需要摸索的漫长过程。但我相信，随着全球文化教育交流的日益丰富和中国高校的不断努力，未来中国高校在海外办学会更加成熟，拥有更大的影响力。”

在竞争中赢得生源

2015年12月，厦门大学马来西亚分校正式招生，但是面临挑战：马来西亚有3000多万人口，却拥有近400所本地私立大学，还有9所外国大学分校，生源争夺激烈。在招生总监王华德看来，“这里的招生环境堪称是‘红海中的红海’。”

通过举办各种宣介会、教育展、座谈会，向学生和家长介绍学校的优势，平均下来招生团队每年走访了大约600所中学，并通过本地媒体进行宣传，吸引生源，最终打赢了这场“招生战”。

“2016年，学校只有一栋宿舍楼和一栋学生活动楼，学生家长看到后将信将疑；后来我们几乎每个月都完工一栋新楼，眼见为实，越来越多的当地家长放心地把学生送到这里。” 王华德觉得，招生规模的扩大与学校的高速度发展密不可分。此外，拥有绝对竞争力的学费标准和丰富的专业选择也是受学生青睐的主要原因。

如今，很多马来西亚学生和家长已经开始慕名而来，马来西亚马中友好协会主席、前马来西亚驻华大使马吉德认为，厦大分校的校园建设速度之快更是令人惊叹，招生情况更是让人充满信心。

目前分校已经发展为拥有15个学士学位课程和2个预科课程、有来自21个国家和地区的4050名学生在此就读的高等学府。

厦门大学马来西亚分校同样开设了许多带有中国特色的课程。学生能够在英文教学环境里了解马来西亚、中国与世界。同时分校还将国内优秀的教学方法和理念带到当地。在能源与化工学院，可以见到从国内引进的虚拟仿真培训系统，采用人工智能等技术，有效解决了学生的实习安全瓶颈。同时通过推广“翻转课堂”和慕课等教学理念，鼓励学生参与到教学中去，“这些在马来西亚都尚属首创，我们在教学中达到了预期的目标。” 学院院长陈秉辉说。