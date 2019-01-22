童星逐梦嗨翻全场！《我是童星》少儿春晚开录

1月22日，“聚龙湾杯”《我是童星》广东广播电视台南广全媒体艺术团少儿春晚在清远开录！

1月22日，“聚龙湾杯”《我是童星》广东广播电视台南广全媒体艺术团少儿春晚在清远开录。来自全省的数百名小童星齐聚一堂，声乐、舞蹈、走秀、武术等精彩节目悉数上演，更有众多歌唱家、偶像歌手助阵表演，近千名观众共同喜迎新春，一场精彩而喜庆的贺年晚会正式开启。

晚会录制现场

据悉，本次晚会录制现场通过触电新闻全程现场直播，截至发稿，在线观看人数超过十五万。节目将于新春之际在广东广播电视台邮轮旅游频道开播。

歌舞少儿中国梦 萌娃童星过大年

拉丁舞《林飞舞动》

一曲动感时尚的拉丁舞《林飞舞动》拉开了晚会序幕，来自韶关林海蕾蕾舞蹈学校的拉丁舞演员扭动着柔软而有力量的身体，整齐而专业的动作，绚丽的灯光舞美，瞬间让现场活力四射，掀起了第一个小高潮。该节目曾在2017年北京举办的全国锦标赛中获得冠军，团队中不少成员更是以优异的成绩入选了CAA中国社会艺术协会国际标准拉丁舞国家少年队正式成员。

萌娃侯清馨演唱《我也有个中国梦》

晚会上，中国梦成为热点主题。萌娃侯清馨带来《我也有个中国梦》、罗欣怡演唱《最美的光》、6岁的徐梦辰和妈妈合唱了《最好的未来》.....孩子们歌唱生活、歌唱梦想、歌唱祖国，展现了广东少儿的朝气活力，展示了青少年的新时代新担当。

太极拳《太极传承》表演

歌舞《年画娃娃》

“苍窘浩茫茫，万劫太极长。”一场三十多人的太极拳《太极传承》颠覆以往，经过重新编排，注入活力与时尚，震撼上演。整齐划一的招式，绚丽的舞美效果掀起高潮。传统元素也是此次晚会的亮点之一。歌舞《年画娃娃》舞出了传统喜庆年味，唱响幸福中国年；《说唱脸谱》创新演绎传统京剧；更有戏曲相声、葫芦丝演奏、民族舞蹈等，现场成为传统文化展示的大舞台。

钢琴表演高潮迭起 嘉宾歌手唱响幸福年

莫浩翔演奏《梦中的婚礼》

由广东广播电视台打造的钢琴小王子莫浩翔以一曲《梦中的婚礼》登场，优美而流畅演奏将观众带入了浪漫唯美的场景，也开启了钢琴炫技大比拼。钢琴四手联弹、八手联弹等高难度表演轮番上演。

青年钢琴演奏家王家欣与爱徒陈泓桥演奏钢琴曲

据悉，当晚的钢琴表演者均是青年演奏家王家欣老师的爱徒，其中有多次获奖的丁瑜、陈泓桥等钢琴小童星，当晚王家欣也助阵表演，联合陈泓桥献上节奏感极强的钢琴曲《拉德斯基进行曲》，通过全场互动，让观众体验钢琴魅力，掀起了现场又一高潮。

女高音歌唱家李淑珍与青年演唱家张英博演唱

晚会现场，女高音歌唱家李淑珍联合青年演唱家张英博演唱原创歌曲《守望岭南》，大气磅礴、充满深情地演绎岭南人的家国情思；男高音歌唱家游东强一曲《牵挂》唱出了为了心中抱负远走他乡的游子思乡情怀；青年女高音歌唱家史歌带来《祝福祖国》，唱出了青少年一颗爱国的赤诚之心。

情系红领巾 为孩子搭起沟通桥梁

聚龙湾天然温泉度假村总经理文飞致辞

本次晚会由广东广播电视台南广全媒体创新中心主办，广东广播电视台南广全媒体艺术团，南方巨佳影视传媒承办，聚龙湾天然度假村独家冠名，得到了北京东方华妍生物科技有限公司、小树苗文化发展有限公司、东莞豆豆乐杯中贵族品牌，以及广州发立美化妆品有限公司等单位的大力支持。据介绍，聚龙湾天然度假村已经连续两年冠名少儿春晚，总经理文飞表示，聚龙湾将继续联合广东广播电视台为孩子搭建舞台，让更多孩子通过少儿春晚舞台展现自我，呈现舞姿歌声，呈现童星风采。

情系红领巾 爱心献贺礼现场

此外，晚会联合慈善人士共同关注贫困山区儿童的成长与教育。现场，组委会为清远佛冈贫困山区儿童献上新春慰问礼金。同时，晚会还设置了情系红领巾环节，为城市孩子与贫困山区孩子搭建沟通桥梁，呼吁更多孩子共同关注脱贫，关注山区同龄人的成长。

北京东方华妍生物科技有限公司总经理杨镇宇致辞

“文化强则中国强，而文化的后发之力则需要靠这些朝气蓬勃的孩子们。”北京东方华妍生物科技有限公司总经理杨镇宇代表慈善企业家表示，孩子的成长需要社会热心人士、企业大力支持，他呼吁更多企业家投身慈善，关注孩子成长，为孩子成长搭建梦想舞台。

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晚会颁奖现场

晚会现场