传递榜样力量！卓越教育护烛四载帮助超500名乡村教师

1月22日，由卓越教育联合广东省青少年发展基金会发起的“护烛·乡村教师关爱计划”在广州举办总结发布会。

教育是一份长久的事业，需要时间的打磨。振兴乡村教育，促进教育公平、基本实现教育现代化更是一个持续发展的过程,需要把乡村教师队伍建设摆在优先发展的地位。1月22日，由卓越教育联合广东省青少年发展基金会发起的“护烛·乡村教师关爱计划”（下称“护烛计划”）在广州举办总结发布会。卓越教育高级副总裁周贵，广东省青少年发展基金会秘书长吴阳平，华南师范大学未来学习空间研究中心主任廖文博士及乡村支教老师200余人出席此次发布会。

发布会现场

记者了解到，“护烛计划”公益项目于2015年启动，通过线下与线上等多种交流学习方式将先进实用的教学理念和创新方式传递给乡村教师，旨在帮助乡村教师提升教学软实力，为乡村学校输送支教人才，从而缩小城乡教育差距。四年来，护烛计划已为广东地区超过500名乡村支教老师提供了专业帮助和支持。

广东省青基会秘书长吴阳平充分肯定了卓越教育护烛计划的意义和价值，并代表省青基金会与卓越教育达成战略合作伙伴关系，未来双方将就乡村教师公益培训等领域开展合作。

卓越教育高级副总裁周贵（左）、广东省青基会秘书长吴阳平（右）出席授牌仪式

技术赋能，四年帮助超500名乡村教师

乡村教育，一直是社会关注的焦点。2018年，“一块可能改变命运的屏幕”刷屏朋友圈，让不少人认识到城乡教育的差距，并开始探讨起科技改变乡村教育的可能性。对此，周贵表示，“早在四年前，卓越教育就关注到这个问题，并付诸于行动”。护烛四载，卓越教育始终坚持培训、坚持下乡、坚持创新，通过一对一全程定点帮扶，目前已帮助超过500名乡村教师提升和成长。

“结合当下最先进的教育理念和科学技术，根据乡村教师实际需求不断完善帮扶内容和手段，一直是卓越教育的努力方向”卓越教育集团护烛计划负责人李艳梅特别介绍了卓越教育在教师培训方面的具体做法：

暑期进行岗前培训，注重教育理念普及，基础知识讲解，力求让支教老师对即将开始的工作有较好的了解和准备；

教师在岗期间，开展系列在线培训课，帮助他们及时解决“课堂管理”“趣味互动”等实时遇到的问题；

寒假期间，进行技能提升、难点攻克培训，针对各个科目的难点问题进行专题讲解，注重实用性和针对性。

此外，2018年，卓越教育基于“卓越网校”这一平台开展“护烛计划线上培训”，为335名乡村教师提供系统的在线培训课程。周贵强调“技术只是辅助手段，护烛计划一直都立足于‘人’，卓越教育希望通过影响乡村老师，去带动孩子，进而影响学校，形成一个良性的循环。

榜样力量，让支教老师成为乡村教育的引路人

“有一些学生，上课不认真听，回家也不做作业“、”孩子没有动力去学，好像不太清楚学习有什么用”……近三年来，卓越教育每年定期组织教师下乡，来到孩子们生活成长的地方，与乡村教师及学生一同交流、学习。在交流的过程中，卓越教育发现，“学习积极性低、缺乏求知欲和梦想”是让乡村教师最头疼的事。

“乡村孩子对外部世界和未来的认知比较少，通过趣味性的内容，激发他们的好奇心，可以激励他们努力学习，开拓视野，从而走出现在的环境。”基于这样的考虑，护烛计划特别为乡村孩子量身定制了专门的课程。2018年12月，卓越教育携优秀教师，来到河源市大湖镇五禾小学。除了用一堂趣味阅读课，让孩子们找到阅读和学习的乐趣外，更通过一堂特别的班会课，让孩子找到努力的方向和意义。周贵强调：“卓越教育一直秉承‘愉快教学’的办学理念，只要老师在课堂上不断发掘孩子们的闪光点并给予肯定，让孩子们不断感受学习的快乐并获得成就感，他们就一定能爱上学习。”

卓越大语文老师张弘玉在河源五禾小学上趣味导读课

“结合下乡的经验，我们专门设计了《这样做，孩子才会爱上阅读》的在线课程，希望通过培训使335位支教老师成为乡村孩子阅读的引路人。”李艳梅表示，接下来，卓越教育还将把更多特色课程做成在线培训课，从而让更多乡村教师和乡村孩子受益。

守护教育，帮助乡村学生向未来健康生长

四年的积累，让卓越教育收到了来自社会的认可和肯定。李艳梅表示，卓越教育会坚持做教育价值的守护者，助力乡村教师提升技能、帮助乡村学生向未来健康生长。她也指出，护烛计划四年的交流与经验，让卓越教育留意到了乡村教育的另一端——乡村家庭所存在的教育问题。

会上，华南师范大学基础教育培训与研究院学校发展与咨询部副主任廖文博士针对卓越教育所发现的几种典型乡村家庭教育问题，提出了处理方法。接下来，卓越教育发现爸爸团队将携手专家学者，一同研发专门针对乡村家长的家庭教育课程，并将结合党建活动，把送“课”下乡常态化。

“教育是一份以孩子幸福为出发点的事业，我们所做的每一件事都是基于孩子的长远利益出发，”周贵表示，“一切为了孩子的健康生长”是卓越教育的初心。

2018年底，卓越教育集团正式在港交所主板挂牌，成为港交所首家内地培训教育机构。周贵强调，衡量一个教育机构成功与否，股价和市值并非唯一标准，能否真正为孩子和家长带来价值，能否有助于孩子们的长远健康发展才是最重要尺度。“上市对于卓越教育而言是一个崭新的起点，它意味着我们将向更远大的目标进发。 平台更大了，影响力也更大了，责任自然就更大。我们必须以更高的标准要求自己，不断践行企业的社会责任，为行业传递正能量“。