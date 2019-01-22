小编为考生讲解普通高校联合招收华侨港澳台学生相关概况，考生要好好了解一下。

小编将为考生讲解普通高校联合招收华侨港澳台学生相关概况，港澳台考生一定要好好了解一下哦↓↓

普通高校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）工作，是加强内地（祖国大陆）与港澳台地区教育交流与合作的重要途径，是加强海外华侨青年对祖国了解、增进感情的重要方式，充分体现了国家对港澳台地区和侨务工作的关心和重视。

一、组织管理

教育部统一领导和管理全国联招工作，设立联合招收华侨港澳台学生办公室（以下简称联招办，挂靠在广东省教育考试院）负责全国联招考生报名、试卷印制、考试、评卷、录取的组织管理工作及相关信息管理系统的开发维护等日常工作；全国联招的考试大纲制定和试题命制工作由教育部考试中心负责。

二、招生院校及规模

全国联招从1985年开始，最初只有7所高校参加招生，2019年招生高校已达336所，涵盖了内地27个省/市/自治区。

三、考试招生管理

（一）教育部授权联招办根据《普通高校联合招收华侨港澳台学生办法》制定并发布全国联招的年度招生简章。联招年度招生计划由高校确定后报送联招办汇总后统一向社会公布。

（二）全国联招设北京、上海、福州、广州、香港和澳门6个地区接受报名考试，考生可根据个人情况选择任一考区参加考试。北京考区由北京市高校招生办公室安排，上海考区由上海市高校招生办公室安排，福州考区由福建省教育考试院安排，广州考区由联招办安排，香港考区由香港考试及评核局安排，澳门考区由澳门高等教育辅助办公室安排。

（三）考试科目。全国联招分理工类和文史类。理工类考试科目为中文、数学、英语、物理、化学；文史类考试科目为中文、数学、英语、历史、地理。每科满分为150分，总分满分750分。

（四）由联招办统一组织全国联招录取工作，实行计算机网上录取。

四、学历层次、证书和学位

全国联招学历层次为本科。被普通高等学校录取的华侨及港澳台学生在校期间，学校按教育部等六部门发布的《普通高等学校招收和培养香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区学生的规定》进行管理，学生修业期满，考试成绩合格，由学校颁发毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定条件的，授予学士学位。

全国联招工作按《教育部等四部门关于做好普通高校联合招收华侨港澳台学生工作的通知》（教学〔2018〕4号）要求执行。

（广东省教育考试院）