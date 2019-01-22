武汉一妈妈十年为儿写26万字成长日记

十年来，她坚持给孩子写成长日记，目前已完成130篇、26万字，记录孩子平时学习和生活中的点点滴滴，以及一家三口的“慢生活”。

武钢三中一位学生妈妈的暖心之举近日传遍朋友圈：十年来，她坚持给孩子写成长日记，目前已完成130篇、26万字，记录孩子平时学习和生活中的点点滴滴，以及一家三口的“慢生活”。

记者了解到，写成长日记的王晓丽是高一（5）班学生胡承宇的妈妈。喜欢记录、爱拍照的她从2009年开始，在QQ空间里给儿子胡承宇写成长日记。孩子第一天上学的表现，帮妈妈做家务的贴心，努力之后取得的进步，一家人围炉话雪时的温馨……十年里孩子每一个让她感动、欣慰、骄傲或者难过、担忧、烦恼的时刻，她都一一记录了下来。

“10点半，你走出了校门。我试探地问：‘宝贝，你考得如何？’然而，你的回答让我很生气也很失望……”记者在2009年7月5日的成长档案中看到，王晓丽记录了刚上一年级的胡承宇为了得到礼物“机甲兽神”，把98分的考试成绩说成100分的一段经历。她并未苛责孩子丢掉了2分，却告诉他必须为自己的谎言付出代价——他要在未来的一段时间里，用更好的表现弥补错误，才能得到心爱的玩具。

尽管孩子也会在成长过程中犯一些小错误，但在王晓丽的记录中，更多的是对他的鼓励和赞美：爸爸上白班时，姥爷要骑车送胡承宇上学，被他以“不愿坐在自行车后座吹冷风”的理由拒绝，其实，他是心疼姥爷年纪大了腿脚不好，宁可自己走路去学校；旅行中的胡承宇让妈妈扶着自己肩膀爬山，下坡时牵着妈妈的手，还会主动帮忙拎饮用水，俨然一个成熟的男子汉……

“都说陪写作业的爸妈伤不起，我从来没有过这样的焦虑。”王晓丽告诉记者，事实上，孩子在义务教育阶段的表现是超出了自己预期的，因为整个小学阶段，孩子没有培过优，成绩却一直很稳定，这得益于早期对他良好学习习惯的培养。她和丈夫都很欣赏黑幼龙先生“慢养”孩子的教育理念，别人家的孩子在赶赴培训班的时候，他们带着孩子散步、下棋、看电影、享受美食、逛公园、旅游、参加夏令营……父母陪伴孩子一起度过了快乐而难忘的童年。

从一开始，胡承宇就知道妈妈在给他写成长档案，他也经常好奇地浏览其中内容，边看边笑，还主动“补充材料”。有段时间，他发现妈妈的QQ空间设置了权限、不让他访问，他产生了疑虑，一次以完成在线作业为由“偷看”妈妈手机，才得知她身体有恙，怕自己知道以后担心。所幸检查结果良好，档案的访问权限又重新对胡承宇开放了。

母子间的良好沟通也减少了许多孩子青春期的烦恼。胡承宇说：“感谢妈妈记录下我成长的点点滴滴，她是世界上最好的妈妈。”

附：《宝贝宇成长档案》节选——

2018年9月5日，星期三。今日我随你提前了二十分钟起床。之所以早起，是因为你想去学校清理教室里的垃圾，以求将功补过——用你的话说是“用实际行动做检讨”。事情源于昨晚放学之后，班主任老师在QQ群里发的几张令人触目惊心的照片——空无一人的教室里不仅一地狼藉，还灯火通明冷气十足。作为刚刚上任的劳动委员，你难辞其咎。这是明显的失职！你没有及时安排同学值日，也没有以身作则带头打扫。不过，你看到照片后并未推诿，且直言自己有不可推卸的责任，还拜托我唤你早起，虽然在本次事件中责任不在你一人，但你勇于承担责任，即知即改立改立行的态度和行为，还是让身为母亲的我深感欣慰！