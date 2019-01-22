英语能力标准接轨国际考试

今后，中国英语能力等级量表的四级到八级分别对应于雅思4.5分到8分。基于量表，我国正在研发高等教育阶段的中国英语能力等级考试。

日前，教育部考试中心与英国文化教育协会联合发布中国英语能力等级量表与英国英语考试雅思、普思考试的对接研究结果。今后，中国英语能力等级量表的四级到八级分别对应于雅思4.5分到8分。基于量表，我国正在研发高等教育阶段的中国英语能力等级考试。

雅思总成绩6分，相当于中国英语能力等级（CSE）六级。日前，随着雅思、普思考试与中国英语能力等级量表对接研究结果的公布，雅思、普思考试成绩有了对应的中国英语能力等级。

英语能力标准对接雅思

2018年，《中国英语能力等级量表》（CSE）对外发布，这是首个面向中国学习者的英语能力标准。该标准旨在引导我国英语教学和测试加强对学生实际语言运用能力、文化意识和跨文化交际能力的培养。这将有助于解决我国各项英语考试标准各异，英语教学与测试目标分离、学习目标不连贯等问题。

《中国英语能力等级量表》显示，根据中国英语学习者和使用者的英语语言能力从低到高分为一至九个等级，归为基础、提高、熟练3个阶段。能力分处3个阶段的学习者和使用者，分别称为初级、中级和高级。早在2016年，中英两国就英语能力标准进行沟通衔接，确定了两国将合作开展多项英语考试与中国英语能力等级量表的对接研究。

此番雅思、普思考试与中国英语能力等级量表的对接研究结果发布，标志着中国英语语言能力标准与国际考试接轨。

从分数导向到能力导向

教育部考试中心副主任于涵表示，中国英语能力等级量表和雅思、普思考试对接研究的同时，教育部考试中心也和美国的托福考试主办机构签订了协议，正在开展托福考试和中国英语能力等级量表的对接研究。

“雅思和普思考试与中国英语能力等级量表的对接研究工作顺利完成，体现了量表的应用价值，树立了语言测试与量表对接研究规范，有助于探讨不同地区英语学习者语言学习规律与学习模式，为教育开放做了一件大事。” 于涵说。

此次对接研究的英方学术负责人、英国文化教育协会测评研发中心主任巴里·奥沙利文认为，雅思、普思都是强调沟通为本的考试，注重听、说、读、写4项英语能力的考查，中国英语能力等级量表同样也以语言运用为导向，这为双方的对接合作奠定了很好的基础。

“对接结果在多个方面都将体现积极意义：中国的教育机构可根据学校和专业特点，参考国际交流中对英语考试成绩的要求，参照对接结果和量表的具体能力描述，制定清晰的学生英语能力培养目标，并改进教材、教学方法和课堂教学活动设计；考生可通过参照雅思、普思考试成绩对应的听说读写各项量表描述语，准确了解自身优势与不足，确定英语学习目标；招生或用人单位可在招生或招聘员工时根据机构自身需求，参照对接结果及量表的能力描述，确定希望学生或员工达到的考试成绩要求，合理选拔或评价人才。”巴里·奥沙利文说。

对接合作研究项目历时两年

时间回到2016年12月，教育部部长陈宝生和英国时任教育大臣贾斯汀·格林宁在上海举办的中英高级别人文交流机制大会上签署了《中英教育合作伙伴框架行动计划》。其中提出，为了推动中英两国英语能力标准的沟通衔接，两国将合作开展多项英语考试与中国英语能力等级量表的对接研究，并指定中国教育部考试中心和英国文化教育协会负责该合作研究的具体实施工作。

2017年初，雅思和普思考试与量表对接合作研究项目正式启动，历时两年完成。研究团队成员由来自教育部考试中心、高校、英国文化教育协会和剑桥大学考试委员会的知名专家学者组成。

据介绍，为了保证对接研究的科学性、规范性和严谨性，研究团队借鉴国际语言测试与语言能力标准对接研究的经验，采用专家判断和实证数据相结合的方法，多渠道收集校验证据，注重结果的科学论证过程。在开展研究的过程中得到了来自全国多个地区的专家学者、一线教师和学生的积极参与。此外，过去两年间，教育部考试中心和英国文化教育协会基于对接研究合作，曾联合举办国际英语测评研讨会，与数百位国内外专家学者共同探讨量表的内涵及应用以及量表与国际测评体系对接研究对中国英语教、学、测的意义。

链接

雅思考试，全称为国际英语测试体系（International English Language Testing System），英文简称IELTS，由英国文化教育协会、澳大利亚IDP教育集团和剑桥大学考试委员会外语考试部共同拥有并在全球范围内运营，是国际知名的英语标准化水平测试，可用于留学、移民及求职等用途的英语能力证明。雅思考试于1989年设立，在全球140多个国家和地区的1万所院校机构得到认可，每年有超过300万人次参加考试。

普思考试，英文简称Aptis，是英国文化教育协会研发的一种创新型国际英语测试系统，面向教育机构、政府部门、企业等机构，提供针对不同人群的灵活组合测试模块，有针对性地满足机构和个人的多样化需求，成绩可供学生或教师的英语语言能力评价、企业员工和求职者语言能力评估使用。