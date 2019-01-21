南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

尚德机构获评武汉市优秀互联网企业

2019-01-21 15:16 来源：南方网
字号减小 字号增大

2019年武汉市数字经济产业年会近日在武汉举行。会上，武汉市互联网行业联合会表彰武汉市发展良好的优秀互联网企业，10家企业获得武汉市优秀互联网企业荣誉，尚德机构位列其中。本次评选旨在增强互联网从业者荣誉感，促进互联网产业快速发展。

当前，武汉市正处于数字经济发展的重要机遇期，推进长江经济带发展、长江新城和长江主轴建设、筹办世界军运会等，催生了对数字经济“井喷式”的旺盛需求，深化供给侧结构性改革，大力推进产业转型升级，迫切需要加快发展数字经济，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，武汉发展数字经济潜力巨大、前景广阔。

为了吸引诸多优秀互联网企业落户，过去几年，武汉提出了城市合伙人计划，2017年上半年武汉先后提出“百万大学生留汉创业计划”和“百万校友资智回汉工程”。对于企业而言，年轻人才至关重要。在线教育企业愿意把运营、客服、研发等业务线迁移到武汉，首要因素是看中了高校人才资源。

尚德机构成立于2003年，总部位于北京，于2018年在美上市。作为互联网教育行业的独角兽，2017年9月，尚德机构斥资在光谷科技园购置办公楼，尚德机构研发中心强势进驻武汉，助力武汉地区百万人才留城计划，促进大学毕业生留驻武汉，推动当地人才发展，致力于在武汉发展在线教育业务，继续领跑互联网教育市场。

自落户武汉以来，得益于武汉的政策支持和年轻人才的注入，尚德机构发展迅速。过去两年间，尚德机构分别在武汉大学、华中科技大学，武汉理工大学等高校进行宣讲，招聘优秀人才。尚德机构COO杜铮表示，人才储备和培养一直是公司关注的重点与核心，尚德拥有完善的培养与晋升体系，产品线丰富，技术领先，为武汉员工提供了全方位多路径的发展空间。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第296期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235