尚德机构获评武汉市优秀互联网企业

武汉市互联网行业联合会表彰武汉市发展良好的优秀互联网企业，10家企业获得武汉市优秀互联网企业荣誉，尚德机构位列其中。

2019年武汉市数字经济产业年会近日在武汉举行。会上，武汉市互联网行业联合会表彰武汉市发展良好的优秀互联网企业，10家企业获得武汉市优秀互联网企业荣誉，尚德机构位列其中。本次评选旨在增强互联网从业者荣誉感，促进互联网产业快速发展。

当前，武汉市正处于数字经济发展的重要机遇期，推进长江经济带发展、长江新城和长江主轴建设、筹办世界军运会等，催生了对数字经济“井喷式”的旺盛需求，深化供给侧结构性改革，大力推进产业转型升级，迫切需要加快发展数字经济，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，武汉发展数字经济潜力巨大、前景广阔。

为了吸引诸多优秀互联网企业落户，过去几年，武汉提出了城市合伙人计划，2017年上半年武汉先后提出“百万大学生留汉创业计划”和“百万校友资智回汉工程”。对于企业而言，年轻人才至关重要。在线教育企业愿意把运营、客服、研发等业务线迁移到武汉，首要因素是看中了高校人才资源。

尚德机构成立于2003年，总部位于北京，于2018年在美上市。作为互联网教育行业的独角兽，2017年9月，尚德机构斥资在光谷科技园购置办公楼，尚德机构研发中心强势进驻武汉，助力武汉地区百万人才留城计划，促进大学毕业生留驻武汉，推动当地人才发展，致力于在武汉发展在线教育业务，继续领跑互联网教育市场。

自落户武汉以来，得益于武汉的政策支持和年轻人才的注入，尚德机构发展迅速。过去两年间，尚德机构分别在武汉大学、华中科技大学，武汉理工大学等高校进行宣讲，招聘优秀人才。尚德机构COO杜铮表示，人才储备和培养一直是公司关注的重点与核心，尚德拥有完善的培养与晋升体系，产品线丰富，技术领先，为武汉员工提供了全方位多路径的发展空间。