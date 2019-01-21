推进中俄深化合作，广外俄罗斯研究中心正式揭牌

1月20日，广东外语外贸大学俄罗斯研究中心成立大会暨中俄关系国际学术研讨会在广州举行。

1月20日，由广东外语外贸大学国际关系学院和西方语言文化学院共同主办，广东国际战略研究院欧洲研究中心协办的广东外语外贸大学俄罗斯研究中心成立大会暨中俄关系国际学术研讨会在广州举行。来自高校和科研院所的俄罗斯研究学者及校内相关院系老师共70余人与会。

广东外语外贸大学何传添副校长出席揭牌仪式并发表讲话。他表示学校将积极调动各方资源，大力支持俄罗斯研究中心建设与发展，希望俄罗斯研究中心立足广东毗邻港澳的区位优势，发挥广外长期积淀的俄罗斯语言文化研究、中俄关系研究的优势，构建一个研究方法创新、学科交叉融合、专业优势互补的跨学科对俄研究新模式，为俄罗斯问题学术研究的新发展和广东省对俄深入合作贡献力量。

俄罗斯联邦驻广州总领事馆副总领事斯米尔诺夫先生在致辞中表示,广东省在中国对俄交往中扮演重要角色，广东省与俄罗斯合作潜力巨大，俄罗斯驻广州总领馆将会大力支持和协助广外俄罗斯研究中心的建设，希望广外俄罗斯研究中心充分发挥地理优势，成为推进中俄深化合作的重要力量。

何传添副校长、斯米尔诺夫先生、中国社会科学院学部委员，中国边疆研究所所长邢广程研究员、复旦大学国际问题研究院赵华胜教授、北京大学国际战略研究院关贵海副院长、外交学院高飞副院长共同为广外俄罗斯研究中心揭牌。

在中俄关系国际学术研讨会上，与会学者们围绕俄罗斯研究面临的困境与出路，俄罗斯中心建设问题，俄罗斯的“东转”战略与中俄关系等进行了全面而深入的研讨。

据悉，广东外语外贸大学俄罗斯研究中心成立于2018年11月，是广东省首个俄罗斯研究中心，填补了广东省俄罗斯问题专业研究机构的空白。该中心是在整合校内国际关系学院与西方语言文化学院的俄罗斯研究资源，将国际问题研究与俄语语言文化研究有机结合的基础上组建的。