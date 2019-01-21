传递榜样正能量！让公益更有力量

1月19日，2018“星力量”年度公益盛典暨国内首届粉丝公益应援颁奖典礼在广州举行。

随着国内粉丝公益应援文化逐渐兴起，粉丝公益应援已成为不可忽视的公益新力量。1月19日，由“毕业后公益基金”联合“为你pick”主办的2018“星力量”年度公益盛典暨国内首届粉丝公益应援颁奖典礼在广州举行。盛典通过跨界协作，共同为粉丝公益发声，旨在凝聚粉丝公益共识，汇集粉丝公益力量，凝结跨界行业资源，支持粉丝公益成长创新，为粉丝和公益机构、行业机构提供一个有价值、有权威性的交流平台，共同推动公益事业发展。

活动现场

据介绍，本次盛典链接了500余家具有公益应援经历的优秀粉丝团体参与“星力量”粉丝公益年度盛典线上评选大赛，大赛组织多维度的专家评委会，以专业、权威的考评机制评选出2018年度最佳公益应援粉丝团体，并为获奖粉丝团体颁发荣誉。

粉丝公益魅力何在？如何赋能粉丝公益朝着专业又高效的方向精准地解决社会问题？这将是粉丝公益持续发展中亟待回答的问题，也是公益事业发展需要解决的问题。盛典上还发布了国内首款《粉丝公益公约》，该公约由200家粉丝团、数十家业内权威公益机构、著名公益学者联合发起，助力粉丝公益朝着专业、高效方向去解决社会问题。

颁奖典礼

当下，公益应援由于跨行业认知的局限、公益本身操作体系不成熟、缺乏专业从业人员指引等因素，应援的美好初衷往往难以实现，公益应援项目后续跟进和良性运作难以得到保障。“粉丝公益，一股行动的公益创新“星”力量已登陆公益舞台”毕业后公益图书室创始人刘楠鑫在主题分享中表示，希望粉丝们在追星的过程中可以传递正能量，“以爱豆之名，让世界更美好”。

公众对公益慈善理解度日益加深,粉丝公益也已成为富有力量的庞大群体。现场一位粉丝告诉记者“在明星的正能量引领下，我们粉丝公益团将会一直尽力去帮助更多需要帮助的人，希望我们可以多做充满阳光，温暖正能量的事情”。