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云南中医学院更名为云南中医药大学

2019-01-21 07:27 来源：中国新闻网 陈静
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　　云南中医药大学揭牌仪式在昆明举行，该校从云南中医学院更名为云南中医药大学。同期举办了云南生物医药与大健康产业发展坛暨中医药院校“双一流”高峰论坛，来自全国的专家学者齐聚一堂，共同探讨医药教育、产业发展。

　　据悉，从1960年云南中医学院创校，到2019年云南中医药大学正式揭牌亮相，云南中医药大学走过了59个春秋，目前，该校有26个本科专业，涵盖医、理、工、管4个学科门类；培养硕士研究生已达27届，16个二级学科硕士点毕业生均超过6届；学校毕业生就业率高于97.5%。

　　“从‘学院’到‘大学’，决不仅仅是一字之别，而应实现质的嬗变、内涵提升、发展转型和价值升华。”云南中医药大学党委书记王翠岗表示，学校将坚持扎根中国大地办教育，为把学校建设成国内特色鲜明、西部优势凸显，面向南亚、东南亚有显著影响的高水平中医药大学而努力。

　　当日下午，云南中医药大学还举行了中国工程院咨询研究重点项目《云南生物医药和大健康产业发展战略及措施研究》院士专家咨询会及“中医药院校‘双一流’建设高峰论坛”。

　　云南中医药大学教授、云南省教学名师王志红表示，云南素有“植物王国”之称，发展中医药有天然的优势。学校设立的中药资源开发、中药种植等专业都能直接服务于生物医药、大健康产业。此外，云南中医药大学根据云南多民族的独特省情，成立了民族医药学院，开办特色傣医学专业，促进国家民族医药发展，造福更多民众。

编辑： 柯丹洁

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