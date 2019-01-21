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教育部部长陈宝生：将专门出台中小学教师减负政策

2019-01-21 07:28 来源：新华网 胡浩、施雨岑
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　　教育部部长陈宝生18日在2019年全国教育工作会议上表示，教育部将专门出台中小学教师减负政策，2019年要把为教师减负作为一件大事来抓。

　　“这些年来，我们一直在努力给学生减负，今天我要强调，教师也需要减负。”陈宝生说，现在教师负担很重，各种填表、考评、比赛、评估，各种与教育教学科研无关的社会性事务，压得老师们喘不过气来。

　　他提出，要专门出台中小学教师减负政策，全面清理和规范进学校的各类检查、考核、评比活动，实行目录清单制度，未列入清单或未经批准的不准开展，要把教师从“表叔”“表哥”中解脱出来，更不能随意给学校和教师搞摊派。“要把时间和精力还给教师，让他们静下心来研究教学、备课充电、提高专业化水平”。

　　陈宝生还提出，2019年要出台加强师德师风建设的意见，落实好教师职业行为“十项准则”，突出全方位、全过程师德养成。要加大对乡村教师队伍建设的倾斜和支持力度。要实施好乡村教师支持计划，鼓励各地适时扩大生活补助政策实施范围，提高补助标准。创新教师补充机制，逐步扩大“特岗计划”规模，重点向深度贫困地区倾斜。继续实施乡村教师发展协作攻坚行动，为乡村教师提供高质量培训机会，加速补齐贫困地区教师能力建设短板。

编辑： 柯丹洁

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