南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

用组合拳破解课外“超纲辅导”

2019-01-21 07:25 来源：人民日报 魏哲哲
字号减小 字号增大

　　标本兼治、系统治理，才能切实根治中小学生课外负担重这一难题，共同营造有利于学生健康成长的良好环境

　　当前，如何破解中小学生课外负担重的问题，是基础教育的一大痛点，也是社会关注的一大热点。2018年全国两会，“着力解决中小学生课外负担重问题”写入《政府工作报告》，备受关注。

　　有家长抱怨，很多课外培训机构只教“知识”不重“管理”，孩子参加培训班后成绩不进反退，原来是在那里迷上了网游。还有家长感叹：家里要是没个读书的，你都不知道补课有多贵！

　　既然如此，为何课外培训机构仍然这么火？一方面，“唯分数论”的观念仍有市场，家长希望孩子不要输在起跑线上，进而演变为相互攀比、一味跟风。另一方面，减负的相关政策在具体实施中未得到有效贯彻落实，个别学校片面“一刀切”造成“课内减负，课外增负”以及个别教师“课上留一手，课外露一手”的现象。

　　一些校外培训机构在“逐利”过程中“畸形”发展，反过来也对学校教育及教师队伍带来冲击。另外，基础教育的发展依然存在不平衡、不充分的问题，不同地区、不同学校在师资水平等方面确实存在客观差异，加之社会大众对优质教育资源的需求强烈，很多所谓的“提高班”“竞赛班”“名校直通班”受到疯抢。

　　破解中小学生课外负担重的问题，除了引导家长理性谨慎的选择外，还要规范治理校外培训机构，使培训机构真正成为促进孩子多样化发展的有效平台。要明确校外培训机构准入标准，将校外培训机构专项治理纳入法治化轨道；加强部门协作形成整治合力，加大联合执法的力度，形成齐抓共管的良好局面；规范以“应试”为导向的课外培训机构，治理部分学科超纲教、超前学等培训行为。

　　与此同时，学校应充分发挥主阵地作用。一方面要“有所不为”。减负不等于减课程，减时间不等于学生不要刻苦学习。不机械地规定或控制学生在校时间，给予学生自主权，实行学生学习内容和在校时间的差异化、弹性化管理。杜绝在职教师有偿补课或受聘校外培训机构。

　　另一方面还要“有所为”，即在学校责任范围内敢作敢为。师德引领“有所为”，要加强师资队伍和师德师风建设，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。教学质量“有所为”，减轻课外负担本质上是提供优质高效的教育服务，提高课堂效率，提升教学质量，真正让学生在课外减负。

　　还应当提倡学校向学生免费开放学校教育教学资源，鼓励学校教师课后为学生提供个性化的学习辅导。学校的免费资源开放可以在一定程度上取代课外培训机构的“超纲辅导”，有效鼓励学生独立思考、主动求知。一些名优学校也应主动承担社会责任，充分发挥辐射引领作用，通过教育帮扶，利用教育信息化手段，实现优质资源多方共享，合力缓解教育资源不均衡问题。

　　只有打好组合拳，做到标本兼治、系统治理，才能切实根治中小学生课外负担重这一难题，共同营造有利于学生健康成长的良好环境。

　　（全国人大代表 张咏梅）

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第296期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235