用组合拳破解课外“超纲辅导”

标本兼治、系统治理，才能切实根治中小学生课外负担重这一难题，共同营造有利于学生健康成长的良好环境

标本兼治、系统治理，才能切实根治中小学生课外负担重这一难题，共同营造有利于学生健康成长的良好环境

当前，如何破解中小学生课外负担重的问题，是基础教育的一大痛点，也是社会关注的一大热点。2018年全国两会，“着力解决中小学生课外负担重问题”写入《政府工作报告》，备受关注。

有家长抱怨，很多课外培训机构只教“知识”不重“管理”，孩子参加培训班后成绩不进反退，原来是在那里迷上了网游。还有家长感叹：家里要是没个读书的，你都不知道补课有多贵！

既然如此，为何课外培训机构仍然这么火？一方面，“唯分数论”的观念仍有市场，家长希望孩子不要输在起跑线上，进而演变为相互攀比、一味跟风。另一方面，减负的相关政策在具体实施中未得到有效贯彻落实，个别学校片面“一刀切”造成“课内减负，课外增负”以及个别教师“课上留一手，课外露一手”的现象。

一些校外培训机构在“逐利”过程中“畸形”发展，反过来也对学校教育及教师队伍带来冲击。另外，基础教育的发展依然存在不平衡、不充分的问题，不同地区、不同学校在师资水平等方面确实存在客观差异，加之社会大众对优质教育资源的需求强烈，很多所谓的“提高班”“竞赛班”“名校直通班”受到疯抢。

破解中小学生课外负担重的问题，除了引导家长理性谨慎的选择外，还要规范治理校外培训机构，使培训机构真正成为促进孩子多样化发展的有效平台。要明确校外培训机构准入标准，将校外培训机构专项治理纳入法治化轨道；加强部门协作形成整治合力，加大联合执法的力度，形成齐抓共管的良好局面；规范以“应试”为导向的课外培训机构，治理部分学科超纲教、超前学等培训行为。

与此同时，学校应充分发挥主阵地作用。一方面要“有所不为”。减负不等于减课程，减时间不等于学生不要刻苦学习。不机械地规定或控制学生在校时间，给予学生自主权，实行学生学习内容和在校时间的差异化、弹性化管理。杜绝在职教师有偿补课或受聘校外培训机构。

另一方面还要“有所为”，即在学校责任范围内敢作敢为。师德引领“有所为”，要加强师资队伍和师德师风建设，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。教学质量“有所为”，减轻课外负担本质上是提供优质高效的教育服务，提高课堂效率，提升教学质量，真正让学生在课外减负。

还应当提倡学校向学生免费开放学校教育教学资源，鼓励学校教师课后为学生提供个性化的学习辅导。学校的免费资源开放可以在一定程度上取代课外培训机构的“超纲辅导”，有效鼓励学生独立思考、主动求知。一些名优学校也应主动承担社会责任，充分发挥辐射引领作用，通过教育帮扶，利用教育信息化手段，实现优质资源多方共享，合力缓解教育资源不均衡问题。

只有打好组合拳，做到标本兼治、系统治理，才能切实根治中小学生课外负担重这一难题，共同营造有利于学生健康成长的良好环境。

（全国人大代表 张咏梅）