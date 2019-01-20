全国校车办发布2019年第1号预警：坚决禁止中小学生幼儿乘坐“黑校车”

近日，校车安全管理部际联席会议办公室发布2019年第1号预警，提请各地校车安全管理协调机制办公室，协调各成员单位进一步加大对“黑校车”和校车违法行为的查处、打击力度，提醒学生及家长坚决抵制乘坐“黑校车”，切实保障中小学生和幼儿上下学交通安全。

近日，校车安全管理部际联席会议办公室发布2019年第1号预警，提请各地校车安全管理协调机制办公室，协调各成员单位进一步加大对“黑校车”和校车违法行为的查处、打击力度，提醒学生及家长坚决抵制乘坐“黑校车”，切实保障中小学生和幼儿上下学交通安全。

一.要加强隐患排查

要坚持问题导向，制定专门方案，组织力量对公办幼儿园和中小学实行网格化管理，逐校详细调查学生上下学交通方式，指派专人记录学生集中乘坐上下学车辆的车型及车号，并长期坚持。对民办幼儿园和无办学资质幼儿园，要定时定点重点监控，在校门口显著位置张贴给学生家长的一封信，公布接受举报单位、电话和邮箱，广泛收集“黑校车”线索信息。有关排查情况要及时汇总、分析，并通报公安交管部门核查处理。

二.要加强路面执法

要建立学校、教育行政部门和公安交管、交通运输部门共同参与、联合管控的工作机制。学生上下学高峰时段要在学校周边道路加派人员，加大巡逻执法力度，抓好路面管控。要加大对学生上下学车辆未取得校车标牌、超员超速、不按审核线路行驶等违法行为查处力度，对发现的“黑校车”实行“零容忍”，坚决予以查扣，切实织牢织密校车安全保护网，保障学生上下学交通安全。

三.要加强宣传教育

要通过当地主流宣传媒体，加大校车交通违法行为的曝光力度，深刻剖析乘坐“黑校车”、“非专用校车”的危害性，警示广大学生及家长自觉抵制乘坐超员、无资质等违法接送学生车辆。要组织中小学和幼儿园利用微信、板报、广播、法制课、家长会等形式，对学生及家长全面开展乘车安全教育，并定期组织校车安全事故应急演练，强化师生的安全意识，提高师生安全防范能力。

四.要加大保障力度

尚未出台《校车安全管理条例》实施办法的省份要尽快出台制定实施办法或相关管理规定，完善校车安全管理制度，明确过渡期满后校车发展政策。要积极向当地党委、政府报告，加大财政保障力度，按照“保障学生就近入学、建设寄宿制学校、发展公共交通、提供校车服务依次优先”的原则，统筹解决好学生上下学交通问题，切实保障学生安全。

五.要加强问责力度

要严格落实校车安全责任制，按照“谁主管、谁负责，谁开办、谁负责，谁接送、谁负责”的原则，严格落实中小学校长、幼儿园园长、学生家长作为校园安全管理和学生保护第一责任人责任，对排查工作结束后，发现仍有学生乘坐“黑校车”上下学的校长、园长和所在地区教育主管部门相关负责人要严肃问责。对校车安全事故频发的地区，要采取约谈、通报、挂牌督办等方式督促其限期整改。对校车安全管理工作不重视、组织不得力、履职不到位，造成重大安全事故或造成恶劣社会影响的，要依法追究有关责任人责任。