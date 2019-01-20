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非教学任务进校 勿挤压正常教学

2019-01-20 07:51 来源：广州日报
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　　有的部门希望“小手拉大手”“从娃娃抓起”，让学校协助开展专项知识竞赛、主题班会，并让老师督促家长100%完成，给老师、家长带来负担之余，有时甚至会影响学校正常教学。

　　在广州市两会期间，有政协委员建议，应该尊重教育规律，规范非教学任务进校园的程序及内容，避免“面子工程”“政绩项目”影响学校办学。

　　专项工作进校园 老师家长任务重

　　“请家长们通过微信关注××公众号并进行投票”；“请家长们本周内完成‘××平台’学习及测试任务”；“请家长们与孩子一道完成××考试”……家有学龄儿童的许多家长都有以下体会：非学科教育的各种问卷调查、测试任务越来越多，一学期下来，微信又关注了好几个公众号，手机又下载了好几个平台教育APP。

　　而对于学校老师来说，同样任务繁重，根据相关职能部门或文件的要求，每月发放的致家长的“一封信”就有2~3种，不少还要100%回收、存档、做台账以便上级部门检查，收发压力极大。

　　这一现状也引起市政协委员刘素燕的关注。她经过几个月时间的走访和调研，在本次两会期间提交了“关于规范非教学任务专项进校园的建议”提案。

　　各类任务接踵而至 挤压正常教学时间

　　“在调研中我们发现，非教学任务专项进校园主要存在几个问题。首先是进校园的专项工作过于繁多，各部门下发文件，要求举办一次黑板报巡展、一次主题演讲比赛、一次知识竞赛、一场主题班会、一次签名承诺活动、一次主题征文比赛，上好一堂视频教育课，推出一批微电影、一批漫画动画、一批公益广告进校园等活动，要求包含主题班会课，并且有督导检查、建立台账、竞赛评比等，给学校和老师带来负担。”刘素燕说。

　　刘素燕表示，中小学一学期只有20周，每周有一节主题班会（健康教育）课，教学大纲已明确了教育内容，但各部门的要求接踵而至，德育体系的主题教育就无法落实，很多工作变成浅尝辄止，甚至是疲于应付，越来越不落地。

　　与此同时，一些“进校园”的专项内容也与孩子的认知年龄不相符。“比如税收宣传，只要告诉孩子‘纳税是公民的义务与责任’即可，一个人要到工作之后才需要纳税。如果还要办微电影拍摄、知识竞赛等活动，就成了不必要的负担。与孩子息息相关的内容可以开展深入一些的教育，但没有必要检查学校是否让家长100%参与。”刘素燕说。

　　她在调研中还发现一个现象：往往越是知名学校，“进校园”的任务就越多。

　　非学科网上测评与不带手机进校园相悖

　　“非教学任务专项进校园”也引发了其他矛盾。刘素燕指出，国家自上而下都在引导青少年手机的使用，也倡议学生不带智能手机进校园，但是非学科教育的网上学习、测评的东西越来越多，一方面倡议学生减少手机的使用，另一方面，网络作业、网络问卷调查不断加量，手机使用问题“矛盾”多多。

　　在各种平台填写完、测试完之后，老师还需要进行检查。“如家长、师生一天的晨报系统、安全教育平台、禁毒教育平台、学生体测平台等不同的专题教育平台，除了规定的网上学习课时外，还要求100%落实，并进行排名和公布，甚至连老师、家长下载APP的使用率也要进行排位。需要学校、家长、孩子三位一体的参与、填报、学习、考试、调查反馈等，学校除了完成自己分内工作，还要联系家长、学生进行追踪，苦不堪言。”刘素燕说。

　　建议

　　刘素燕表示，这些教育进校园，以“小手拉大手”的形式引起全社会的关注，本来是件好事，但是各部门各自为政，政出多头，千条线一根针，就扰乱了学校的正常教学秩序。为此，她提出几点建议。

　　一 尊重教育规律， 开展专项清理。

　　尊重教育发展规律，加强对办学方向、标准、质量的规范引导，实行政府部门依法治教，学校自主办学，社会参与监督评价，切实规范清理非教学任务的专项工作进校园项目，该进的规范，不该进的坚决清理和制止，避免“面子工程”“政绩项目”，杜绝以“形式主义”应付“官僚主义”，为学校潜心治校办学创造良好环境。

　　二 规范非教学任务专项进校园的程序、内容、手段、检查评比、效果验收。

　　切实辅助文化教育和素质教育，进一步精减文件和会议，减少对学校的各类考核、检查、评比，杜绝教师和学校“两眼一睁，忙到熄灯”，无法集中时间和精力抓教学教研、抓教育管理的现象。遵循教育规律和区域教育实际，进一步制定完善学校教学教研、教育管理标准，充分发挥学校办学主体作用，弱化监督行政性，强化指导专业性。

　　三 完善广州教育信息化平台建设与使用。

　　加快教育大数据和教育督导评估综合平台建设，促进教育数据资源的统筹、整合、共享、应用和开放。减少学校、家长反复填报数据，减轻学校现场迎评、迎检次数和台账记录，实行智能督导、科学评估，实现教育资源合理配置，打造广州教育现代化治理体系。

编辑： 柯丹洁

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