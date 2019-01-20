“砸手机”折射教育管理能力不足

寒假马上就要到了，争夺战的主战场很快就要转移到家庭，一大半的家长将面临考验。

四川绵阳一名班主任两学期砸了学生22部手机的新闻，日前在网上引起不小争议。学校承认班主任的做法不妥，公众也普遍认为，班主任的教育管理方式过于粗暴，而且手机是私人财产，砸毁手机的行为是对私人财产的侵害，但部分学生家长却纷纷表态“砸得好”。

“砸手机”的故事频繁上演，背后其实是一场手机争夺战。寒假马上就要到了，争夺战的主战场很快就要转移到家庭，一大半的家长将面临考验。比较常见的现象是，一到寒暑假，年纪大点儿的孩子便玩起了较为复杂的游戏，年纪小的孩子则玩容易上手的游戏。一项调查显示，87.1%的受访者坦言，身边未成年人沉迷网络游戏现象严重。尤其是在农村地区，网络游戏玩家低龄化趋势明显。

过去的一年，各平台纷纷出台健康防护措施，希望用实名认证、面部识别等手段为青少年沉迷网游打造一道技术防线。家庭是未成年人使用手机最重要的场所，营造一个健康的成长环境，离不开家长的配合和引导。否则，很难排除未成年人通过借用验证资格、更换账号等方式“攻破”防沉迷系统。

现实中，有些家长对孩子严防死守，有些家长则放任不管，实际上都源于家长对正确引导孩子使用手机的能力缺失。孩子们之所以对手机爱不释手，根源在于网络世界为孩子提供了现实世界所没有的乐趣和精神满足。尤其对农村留守儿童来说，他们面对的是家长的“不在场”，是一个缺乏管教和关爱的环境。不管在学校还是在家庭，砸手机都不是一种教育力量，更不可能抵达孩子的内心。手机争夺战说到底是眼球争夺战，关键在于为他们提供有趣、有爱的家庭生活，把他们的目光和心思吸引到现实生活中来。

它山之石，可以攻玉。法国已经明确禁止在幼儿园、小学、初中校园内使用手机。我国已开始出台相关举措，寻找有效解决手机问题的途径。孩子终究要长大，终究要独立面对一个充满诱惑与陷阱的互联网空间，今天可以逃避，未来却无法逃避。正确引导未成年人用好手机，才是对他们真正负责。