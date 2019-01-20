儿童青少年近视防控工作取得重要阶段性进展

2018年12月，教育部等部门组成10个工作组赴各省（区、市）开展近视率核定现场抽查，确保年底前完成各地近视率核定，进一步推进儿童青少年近视防控工作。

记者日前从教育部获悉，2018年12月，教育部等部门组成10个工作组赴各省（区、市）开展近视率核定现场抽查，确保年底前完成各地近视率核定，进一步推进儿童青少年近视防控工作。

近年来，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，已成为一个关系国家和民族未来的大问题。为全面贯彻落实习近平总书记关于我国学生近视问题的重要指示，2018年8月30日，教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》以来，教育部、卫生健康委、体育总局、财政部、人力资源社会保障部、市场监管总局、新闻出版署、广电总局等八部门高度重视贯彻落实工作，召开专题会议、部署重点任务协力推进儿童青少年近视防控工作，取得重要阶段性进展。

《实施方案》出台后，教育部等八部门联合召开贯彻落实《实施方案》专题座谈会，教育部党组书记、部长陈宝生和卫生健康委党组成员、副主任王贺胜等出席座谈会并讲话。卫生健康委召开近视防控专题会议部署贯彻落实重点任务，召开全国卫生健康系统学校卫生工作会议，以近视防控为重点全面加强学校卫生工作。市场监管总局召开贯彻落实《实施方案》工作会议，研究部署贯彻落实工作。广电总局通过全国广播电视宣传工作例会，传达《实施方案》主要精神，部署宣传工作。

贯通体育锻炼与近视防控。教育部全面强化新时代学校体育和校园足球工作，积极推进校园篮球、网球、武术、冰雪等体育项目特色学校建设，深入推进“教”“练”“赛”，严格落实青少年学生每天1小时校内体育活动，促进近视防控。体育总局研制《青少年体育锻炼器材配置指南》等体育场地设施标准。推动各类体育设施和体育场馆免费或低收费向青少年开放。

完善医疗矫治体系。卫生健康委发布《近视防治指南》等，进一步规范儿童青少年屈光不正的诊断和治疗。成立青少年近视防治专家指导组，强化对各级医疗卫生机构近视防治的专业培训和技术指导。总结上海、山东等地儿童青少年近视防治经验，推动建立“政府主导、社会参与、防治结合、医教融合”的工作模式，建立校医院、基层医疗卫生机构、眼科专科机构之间的分工协作机制。

加大财政资金投入。财政部在2019年教育部部门预算中新设“全国儿童青少年近视防控工作专项”，积极支持教育部开展儿童青少年近视综合防控工作。中央财政通过基本公共卫生服务项目，支持包括0—6岁儿童眼保健和视力检查在内的儿童健康管理服务工作。

规范产品和市场行为。卫生健康委针对儿童青少年近视康复治疗市场不规范等突出问题，会同市场监管总局、教育部等加强近视治疗康复市场监管。制定2019年学校卫生国家随机监督抽查计划，联合教育部等制定托幼机构、校外培训机构抽查方案，纠正教学场所采光照明不达标问题。

强化网络游戏治理。新闻出版署组织成立网络游戏道德委员会评议网络游戏作品，引导网络游戏企业提高游戏质量，履行社会责任，把社会效益和保护未成年人身心健康放在首位，责成11款游戏出版运营单位认真修改、消除道德风险，对9款游戏作出不予批准决定。

完善校医职称政策。人力资源社会保障部进一步完善中小学和高校校医、保健教师和健康教育教师职称评审政策，在研究推进卫生系列职称制度改革中，统筹考虑中小学和高校校医等专业技术人才的实际工作内容和工作特点，进一步完善评价标准，加强中小学和高校校医等防控儿童青少年近视的人才评价工作。

此外，教育部积极指导和敦促各省份研制出台《实施方案》省级方案。黑龙江、重庆、江西3省市通过省级政府办公厅发文、多部门联合发文等形式印发贯彻落实《实施方案》省级方案，其他省份均已启动省级方案研制工作。