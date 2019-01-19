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为孩子成长注入体育基因

2019-01-19 08:54 来源：人民日报 薛 原
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　　当越来越多的孩子找到自己钟爱的一项运动，当越来越多的家庭将体育视作孩子成长的标配，当体育文化在校园里真正扎下根系，体育带来的改变，将在更深层面影响着我们

　　寒假将至，不少孩子的寒假计划中都有体育的内容。林林总总的体育冬令营，北方的孩子可以选择冰雪运动，温暖的南方适合开展水上运动，还有丰富多彩的球类项目可供选择……让孩子的寒假动起来，带来的不仅是身心健康和快乐，如果将视野拉开些，不知不觉间，也许映射着生活方式的变化。

　　童年的记忆里，体育应该是闪耀着温暖亮色的那一块成长拼图。那些被称为“国民运动”的体育项目，也往往和家庭、学校、朋友有着密切的关联。“60后”“70后”的童年里总有一张乒乓球台，“80后”“90后”的记忆中，常有三大球的身影相伴。就像美国孩子会将棒球看作家庭生活的组成部分，欧洲孩子的童年烙印着足球的印记并伴随一生。从体格到人格，运动影响着每一个孩子的成长，为无数家庭带来更美好的生活，最终，也融汇进一个民族的筋骨和精神，带来更为深入和持久的变化。

　　为孩子成长注入体育基因，需要家庭、学校和社会各界的齐心协力。体育应当成为撬动素质教育的重要杠杆，这不止体现在对体育课、大课间的重视和落实上，也应当体现在对如何度过寒暑假的规划和引领中。在学校体育师资尚有缺口的情况下，合理引入更多社会体育培训力量，使孩子的体育生活更为多元和专业，也是当下切实可行的路径。如今，“小眼镜”和“小胖墩”在青少年中占比高等现象已引起各方高度重视，体育运动这张“药方”是治本之策。

　　日前，由国家体育总局和国家发展改革委印发的《进一步促进体育消费的行动计划（2019—2020年）》明确提出，通过组织体育冬夏令营等活动，培养青少年体育爱好，促进青少年掌握体育技能，养成终生体育消费习惯。这不仅是为体育消费培育当下和未来的市场，也是在为民族的未来培育更加健康挺拔的脊梁。当越来越多的孩子找到自己钟爱的一项运动，当越来越多的家庭将体育视作孩子成长的标配，当体育文化在校园里真正扎下根系，体育带来的改变，将在更深层面影响着我们。

编辑： 柯丹洁

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