2019年全国教育工作会议召开

2018年教育改革发展成绩如何？2019年教育工作有哪些新部署？

1月18日，2019年全国教育工作会议在京召开。教育部党组书记、部长陈宝生作工作报告。2018年教育改革发展成绩如何？2019年教育工作有哪些新部署？

会议强调，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

回望2018

陈宝生：教育改革发展各项工作取得了新的突破性进展

陈宝生指出，刚刚过去的2018年，党中央召开改革开放以来第五次、新时代第一次全国教育大会，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，指明了前进方向、提供了根本遵循。在党中央、国务院的坚强领导下，教育系统迎难而上、扎实工作，加强党对教育工作的全面领导，成功实施“奋进之笔”，致力于变革育人方式、增强人民群众教育获得感、回归教育规律、完善教育管理体制机制、扩大教育开放、加强教师队伍建设，教育改革发展各项工作取得了新的突破性进展。

展望2019

陈宝生：教育系统要深入实施“奋进之笔”，为教育新发展新跨越开好局、起好步、奠好基

陈宝生指出，2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神开局之年，教育系统要深入实施“奋进之笔”，“深入抓、抓深入”，攻坚克难、狠抓落实，为教育新发展新跨越开好局、起好步、奠好基。一是把“两个大计”转化为教育优先的实际行动，在强化组织领导上多想办法，在超前规划上多出主意，在资源保障上多下功夫，使教育优先发展真正成为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋。二是从薄弱处着手落实立德树人根本任务。德育要朝着体系化努力，教育教学改革要深下去，体育美育要有刚性要求，劳动教育要有效开展起来，家庭教育要高度重视起来，以新的方式推进立德树人工作。三是在全社会重振师道尊严。抓好师德师风建设，加大对乡村教师队伍建设的倾斜和支持力度，持续提升教师能力素质，下大力气为教师减负。四是打赢教育脱贫攻坚战要取得决定性进展。牢牢兜住底线，抓紧补齐短板，加快缩小差距，实现“发展教育脱贫一批”任务进入关键阶段的决定性进展。五是克服“顽瘴痼疾”破除体制机制障碍。把教育评价改革作为“最硬的一仗”来推进，继续大力度深化教育管理方式改革，瞄准服务高质量发展深化改革，破解继续教育发展难题，深化开放促进改革，在一些标志性、引领性、支柱性改革上取得突破。六是加强党对教育工作的全面领导。用党的创新理论武装头脑，把党的政治建设放在首位，加强思想政治工作，加强党的基层组织建设，确保教育系统和谐安全稳定。

陈宝生：完成好今年改革发展稳定各项繁重任务，必须通过“六个用”抓好落实

陈宝生强调，完成好今年改革发展稳定各项繁重任务，必须提升狠抓落实的精神状态、方式方法和效果要求。一是用高政治站位抓落实。要深刻认识到，抓落实就是抓政治建设。要在高政治站位中强化责任落实、提升抓落实的本领、增强抓落实的自律。二是用务实的作风抓落实。围绕清单干、聚焦重点干、瞄着问题干、创造性地干，坚决杜绝形式主义、机械呆板、不讲效果、不计成本、选择性地落实。三是用奋进的状态抓落实。要拉升奋进目标、形成奋进合力、深化奋进效果，把“奋进之笔”转化成奋进之效。四是用学习的自觉抓落实。要以马克思主义特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，注重学用结合，主动掌握新知识、把握新趋势，养成学在平时、持久推进的学习习惯。五是用研判的习惯抓落实。围绕全局、变局、布局、格局等做好研判，综合各方信息，深化认识过程，进行科学决策，找到抓手和突破口，变苦干为实干、能干。六是用法治精神抓落实。要加快教育领域立法、修法进程，坚持有法必依、于法有据、依法行政，用法治的理念、方法推动各项工作落实。

北京市、河北省、上海市、江西省、湖北省、湖南省、广东省、甘肃省、青海省作会议交流发言。教育部党组成员、各地教育行政部门负责人、教育部各司局各直属单位主要负责人、中央有关部门相关负责人，教育部机关处级以上干部、直属单位司局级干部及有关社团负责人，各省级教育行政部门、直属高校、合建高校领导班子成员及中层正职干部，分别在主会场和分会场参加会议。

（来源：微言教育）