2019国考笔试合格分数线划定

中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员笔试成绩于2019年1月18日公布。考生可在中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题网站（http://bm.scs.gov.cn/kl2019）查询考试成绩。

据国家公务员局消息，中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员笔试成绩于2019年1月18日公布。考生可在中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题网站（http://bm.scs.gov.cn/kl2019）查询考试成绩。

今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求，对省级（含副省级）及以上机构职位和市（地）、县（区）级机构职位采取了分层划线的方法，同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。

省级（含副省级）及以上机构职位合格分数线为：总分不低于105分，且行政职业能力测验不低于60分。

市（地）、县（区）级机构职位合格分数线为：总分不低于90分，且行政职业能力测验不低于50分。

给予政策倾斜职位的合格分数线为：

西部地区和艰苦边远地区（山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市）市（地）、县（区）级机构职位合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

非通用语职位合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

特殊专业职位合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位公共科目分数线按照职位所属层级划定，且专业科目考试不低于45分。

国家公务员局将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试的人员名单，并面向社会统一公布。面试工作由各招录机关具体负责组织实施，根据招考实施方案，面试工作将于今年3月底前完成。面试前，招录机关将在中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题网站上发布面试公告，载明面试人员名单、面试最低分数线、面试时间、面试地点、联系方式以及其他须知事项。

对于公共科目笔试合格人数未达到规定面试比例的部分职位，国家公务员局将在今年1月和5月组织两次公开调剂。

今年国家公务员局根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》，对违反考试纪律的人员进行了严肃处理，并将有关人员情况记入了公务员考试录用诚信档案库。