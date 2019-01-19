广东发布2018年高校毕业生就业质量年度报告

广东发布2018年高校毕业生就业质量年度报告记者昨日获悉，广东省教育厅日前发布《2018年高校毕业生就业质量年度报告》，2018年广东省普通高校毕业生初次就业率为94.18%，超过8成的已就业毕业生集中在珠三角地区就业，平均初次就业月薪为4071元，增幅为10.48%。

广东发布2018年高校毕业生就业质量年度报告记者昨日获悉，广东省教育厅日前发布《2018年高校毕业生就业质量年度报告》，2018年广东省普通高校毕业生初次就业率为94.18%，超过8成的已就业毕业生集中在珠三角地区就业，平均初次就业月薪为4071元，增幅为10.48%。

毕业生就业率

2018年广东省毕业生的初次就业率为94.18%。其中毕业研究生的初次就业率为93.52%；本科毕业生的初次就业率为93.84%；专科毕业生的初次就业率为94.56%。2018年广东省高校毕业生有就业意愿尚未就业人数为30686人，待就业率为5.66%。

研究生：初次就业率为93.52%

毕业研究生初次就业率为93.52%，比2017年增加了0.64个百分点。就业率低于80%的专业（毕业生人数在10人以上）有13个，属法学类最多，有4个。就业率最低的是工商管理（专业型），为39.22%，其次是科学社会主义与国际共产主义运动，为60.00%。在人数最多的前20个专业中，就业率最高的是公共管理，为99.71%，其次是机械工程，为99.20%；最低的是汉语国际教育，为84.91%，其次是内科学，为89.29%。

本科生：机电技术教育就业率最高

本科毕业生初次就业率为93.84%，比2017年减少了1.15个百分点。从国家设置的标准专业（毕业生人数在100人以上）看，就业率最高的是机电技术教育，为99.11%；其次是特殊教育，为98.14%；第三是城乡规划，为97.99%。就业率最高前20名中，属工科类的专业最多，有10个。就业率相对较低的专业有麻醉学（71.00%）、轮机工程（83.27%）、医学影像学（83.82%）等。

专科生：就业率为100%的有6个专业

专科毕业生初次就业率为94.56%，比2017年减少了0.84个百分点。从国家设置的标准专业（毕业生人数在100人以上）看，就业率为100%的有6个，分别是印刷图文信息处理、电梯维护与管理、游戏软件、物流工程技术、药物分析技术和宠物医学。就业率最低的10个专业中，有7个专业属文化教育大类。最低的是物理教育，为80.20%；其次是数学教育，为81.08%；第三是现代教育技术，为84.56%。

薪酬

2018年毕业生初次就业的平均月薪为4071元，其中毕业研究生的平均月薪为7693元，本科毕业生的平均月薪为4522元，专科毕业生的平均月薪为3362元。2018年就业地区流向中，在广东省就业的平均月薪为4025元。

研究生：平均月薪为7693元

2018年毕业研究生的平均月薪为7693元。 其中，管理学类最高，为9420元；其次是工学类，为9007元；第三是理学类，为7783元。农学类相对偏低，为6006元。在统计样本人数最多的前20个专业中，月薪最高的是计算机科学与技术(工学类)，为12543元，其次是工商管理，为12280元；最低的是中西医结合临床，为5365元。就业人数较多的专业中，比全省研究生平均薪酬高的还有计算机技术（11919元）、电子与通信工程（10969元）等专业则低于研究生平均水平。

本科生：哲学类平均月薪最高

本科的平均月薪为4522元。 其中，哲学类最高，为5578元；其次是教育学类，为4939元；第三是工学类，为4842元。相对较低的为农学类（4107元）、医学类（4258元）和管理学类（4311元）。在统计样本人数最多的前20个专业中，月薪最高的是软件工程，为6259元，其次是计算机科学与技术，为5219元；最低的是会计学，为3982元，其次是物流管理，为4115元。就业人数较多的专业中，比全省本科生平均薪酬（4522元）高的还有汉语言文学（4554元）、金融学（4629元）等专业。

专科生：交通运输大类薪酬最高

专科的平均月薪为3362元。 其中，交通运输大类最高，为3933元，其次是资源开发与测绘大类，为3664元，第三是环保、气象与安全大类，为3620元。较低的为农林牧渔大类（3022元）和土建大类（3237元）。

在统计样本人数最多的前20个专业中，月薪最高的是软件技术，为3601元，其次是护理，为3496元；最低的是学前教育，为2826元，其次是会计电算化，为3091元。