停！教育部为有害校园App踩刹车

教育部近日下发了《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》，为教育类App乱象踩下了刹车，并明确指出，将探索长效管理机制，今后此类App想要进入校园，先得带上“紧箍咒”。

教育部近日下发了《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》(以下简称《通知》)，为教育类App乱象踩下了刹车，并明确指出，将探索长效管理机制，今后此类App想要进入校园，先得带上“紧箍咒”。

监管缺位 行业火爆催生乱象

校外辅导一直是广受家长们青睐的学习方式。作为课堂教育的补充，家长们希望用这种方式来提升孩子的成绩、学习能力。随着中国智能手机用户数量的节节攀升，移动互联网技术迅速融入到教育行业中，催生了一批学习类App。

但由于行业缺乏监管，导致出现各类负面现象。2017年8月，学习类软件涉黄的新闻就成了媒体关注的焦点，而同行之间互相抹黑、登陆对方软件发色情内容的指责也首次让教育类App的乱象浮出水面。

这种现象并没有随着媒体的关注而被斩草除根。近日，有媒体对30家热门在线教育类App进行测试，发现在“学习宝”“天天乐乐课”等软件的社区板块中发现了软色情内容。

除此之外，教育类App还被指责加重了课业负担和经济负担，成了变相的课外教育辅导。这与教育部门近年来大力推行的减负政策背道而驰。

“我们使用的这款软件就有会员功能，”沈阳市民王猛表示，他的女儿今年上中学，“花费300多块钱开通会员，就能查看成绩分析报告和排名，还有一些诸如在App里做题等功能。”

采访中，许多家长表示虽然并不需要强制购买付费功能，但令他们担忧的问题仍然存在。“软件中设置了许多PK类的游戏，还有论坛，里面有人发布小说、帖子。我也听说了有的软件中存在不健康的内容，因为帖子实时更新，我们也很难知道孩子究竟看了什么。”王猛说。

政策踩刹车 打响校园“保卫战”

行业的混乱很快引起了相关部门的重视。全国扫黄打非办公室在2018年护苗行动中，首次专门提出了严格整治教育类App的要求。2018年10月，根据媒体报道和举报线索，全国“扫黄打非”办公室联合多部门开展学习类App专项整治工作，着重处理传播低俗色情内容问题。

北京市依法关停“互动作业”App，对经营单位作出行政处罚；上海查处了“纳米盒”教育App，责令其进行整改并关闭涉事内容板块，并对涉案单位予以行政处罚。

近日，教育部办公厅下发了《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》。《通知》对教育类App的监管已然升级，从内容到准入门槛，再到收费和学生数据隐私保护，以及管理主体都提出了明确的要求。

这份被称为“最严学习类App”监管令出台后，对业界造成了巨大的影响。上海祖庭教育科技有限公司董事长王斌介绍，早在一年前，各地的教育部门就开始了摸排。“这次整顿对资源类在线教育软件影响最大，想要进入学校的门槛变得更高了。”

王斌介绍，目前相当一部分教育类App依赖置入游戏、广告赚钱，而《通知》明确指出，凡包含网络游戏、商业广告等内容及链接，要立即停用，并将涉嫌违法违规的App交由当地公安部门查处，“坚决杜绝有害App侵蚀校园”。

杜绝有害App 家长作用不可少

“学习类的App很多时候还是有作用的，可以减轻一些简单重复的劳动，重要的是如何合理地使用它，”一位中学老师表示，“比如里面的类型题库，可以很直观地展示学生的知识盲点，集中补足短板。”

教育学者熊丙奇告诉科技日报记者，在互联网时代，学校和家庭在学生利用网络和手机App学习时，要加以积极引导，培养孩子健康的作业习惯。“这次《通知》主要针对如何禁止有害App进校园，强调的是教育部门和学校、教师的责任，而家长的作用也不可或缺。”熊丙奇表示，一是学校在推荐学生使用App时，应该通过家长委员会的审议、同意，让家长知晓学生使用App的情况，并告诉家长应该履行的监护责任；二是家长在学生使用App时，要切实尽到监护责任，及时查看App的内容更新，引导学生养成健康使用App的习惯。