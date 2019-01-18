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少儿编程这部“好经”别念歪了

2019-01-18 07:23 来源：中国教育报
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　　“未来文盲的标准就是不会编程”“人工智能时代来临，让孩子提前掌握基础语言”……几乎是一夜之间，少儿编程成为教育圈的一大热词，更悄然成为校外培训市场的新宠。但是，最近也有媒体披露其存在夸大宣传、课程多噱头、师资参差不齐以及低龄化等问题，引发家长群体担忧。

　　《中国少儿编程行业研究报告》显示，截至2018年10月，少儿编程软件用户达1550万人。从大约2013年开始孕育、发展，少儿编程行业刚走过不过5年时间。有市场人士信心满满地预计，长期来看这将是一个千亿元级的市场。实际上，编程教育的兴起并非偶然。2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，提出完善人工智能教育体系，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。美好前景加上政策驱动，不少培训机构闻风而动。对教育潮流感知敏锐的部分家长带着孩子躬身入局，而驱使他们的最大动力，并非学习一门技术、锻炼一种思维，而是更为现实的目标——升学。自从教育部明令取消奥数高考加分之后，2018年初，浙江、上海等地确定把编程作为高考科目正常对待，与理综科目平齐。南京、天津等地则将编程纳入中考特招范围。在一些地方中小学尤其是民办学校，少儿编程日渐成为招生的重要考核标准之一。

　　“早学早有优势”“未来升学加分项”，面对培训机构的这类宣传语，想让孩子赢在起跑线上的家长们根本没多少免疫力。于是，不管孩子年龄大小、身心发展情况以及是否有兴趣和天赋，一窝蜂式的报班现象在一些地方开始出现。不可否认，少儿编程对学生的思维开发有益，但它同奥数类似，并非每个孩子都适合学习，都能学好，最终能靠它敲开名校之门的更是少数，大多数孩子仍将沦为陪跑者。

　　在培训市场上，少儿编程教育已覆盖从小学到高中，并大有向学前教育渗透的趋势。一些培训机构一再向家长灌输这一学习的零基础和低龄学习优势，甚至有四五岁的孩子被忽悠去学编程。教育专家研究发现，受大脑发育水平、阅读理解能力等所限，少儿编程教育要在10岁之后才适合进行。过早、过深让孩子学习编程，倘若孩子学习受挫，不但达不到掌握技术、开发思维的目的，反而可能打击孩子的自信心，透支其学习兴趣。

　　少儿编程教育从一开始就带着市场化的基因。我国的少儿编程教育仍处在起步阶段，优质师资的匮乏、课程的不完善是诸多学校面临的共同问题，这就为市场上的培训机构提供了可乘之机。对于培训机构负责人和投资者来说，其主要热情不在于教育本身，而在于少儿编程这个噱头背后蕴藏的巨大经济收益。照此发展下去，一项旨在面向未来的教育革新将很快被资本绑架，这对少儿编程教育来说显然并非福音。

　　其实，在起步稍早的一些教育发达国家，编程教育的主阵地被限定在学校内的课堂里。2014年，英国成为世界上首个强制在校少年儿童学习电脑编程知识的国家。2015年，美国提出计划10年普及中小学生编程教育。此后，日本、新加坡等多个国家相继将编程纳入小学必修课程。但国内部分家长急功近利的育儿观，以及培训机构追求利益最大化目标之下的短平快操作，正在把少儿编程教育从校内迅速扯到校外。倘若沿着这条弯路走下去，很可能会重蹈奥数的覆辙。

　　因此，对少儿编程培训严加监管势在必行。广告法第二十四条规定，教育、培训广告不得对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺。对于一些培训机构将少儿编程教育与升学等挂钩的各种宣传，政府相关部门在新一轮针对校外培训机构的专项整治中，应将其作为重点。

　　少儿编程教育是一棵未来充满无限可能的幼苗，需要精心灌溉、认真呵护，静待其花开；而不是在它萌芽之际，就过度施肥、拔苗助长。除了为学校的编程教育提供政策、资金和师资支持，使其健康发展，对于市场上的少儿编程培训，政府有关部门绝不能放任其狂飙突进式的野蛮生长，相关整顿、治理措施应尽快跟上，将其纳入正确的发展轨道。

编辑： 柯丹洁

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