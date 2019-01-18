八个关键词看农村教育 乡村教师超八成愿留下

2018年，中共中央、国务院先后出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，招招有力，直指农村教育的全面振兴。

教育的短板在农村，推进教育公平、实现精准脱贫的关键在农村教育。2018年，中共中央、国务院先后出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，招招有力，直指农村教育的全面振兴。

连续多年的系列组合拳，为教育乡村弱的现实带来了怎样的改变？成就和进步体现在哪些方面，现存的问题还有哪些？东北师范大学中国农村教育发展研究院日前发布的《中国农村教育发展报告2019》（以下简称报告）显示，改革开放40年来，农村教育实现了由扫盲普小教育向普及高中阶段教育、由城乡教育非均衡发展向城乡教育一体化发展、由农村教育结构单一向多元、由农村学生有学上向上好学的重大转变。

这份中国农村教育的“年度体检报告”，综合使用了中国农村教育发展研究院在全国19个省份的调研数据和国家统计数据，对我国农村教育的现状进行了全景式描摹。

关键词一：幼儿教育

大头在农村

报告显示，2017年我国学前教育三年毛入园率达79.60％，比2016年增长2.2%。全国有幼儿园254950所，较2016年增长6.31％。其中，城区78961所、镇区85807所、乡村90182所。农村幼儿园数量占比达69.03％，农村幼儿教育依然是大头。

关键词二：普惠性幼儿园

九成增量给农村

报告指出，新增普惠性幼儿园九成投放在农村。据统计，2017年教育部门办普惠性幼儿园数量为75553所。其中，城区10710所，占14.18％；镇区23613所，占31.25％；乡村41230所，占54.57％。在2017年新增的9434所教育部门办普惠性幼儿园中，城区为941所，占9.97％；镇区为2121所，占22.48％；乡村为6372所，占67.54％。

关键词三：学前教育经费

超半数经费投向农村

报告显示，2016年，学前教育国家财政性教育经费达到1326.07亿元，比2015年增长17.05％，其中，城市总投入由2015年的538.53亿元增长到2016年的646.16亿元，增幅为19.99％；农村由2015年的594.33亿元增长到2016年的679.91亿元，增幅为14.40％。51.27％的学前教育国家财政性教育经费投向农村地区。

关键词四：义务教育在校生

继续向城镇集中

报告显示，2017年义务教育在校生数达1.45亿人，比2016年增加293.38万人，增幅为2.06％。其中，城区为5029.43万人，比2016年增加272.83万人，增幅为5.74％；镇区为6087.56万人，比2016年增加160.56万人，增幅为2.71％；乡村为3418.77万人，比2016年减少140万人，减幅为3.93％。2017年义务教育城镇化率为76.48％，较2016年增长1.47个百分点，比常住人口城镇化率高17.96%。

此外，2017年义务教育学校数为321901所，比2016年减少6287所，减幅为1.92％。其中，城区为41196所，比2016年增加1092所，增幅为2.72％；镇区为79072所，比2016年增加362所，增幅为0.46％；乡村为201633所，比2016年减少7741所，减幅为3.70％。

关键词五：学生身体健康

体重半数以上正常

对全国12个省（区、市）23个县（市）中小学分层抽样调查数据显示，农村（乡镇＋村屯）学生体重在正常范围的占67.26％，低体重占24.59％，超重占5.86％，肥胖占2.28％。同时，寄宿生体重更容易控制在正常范围，正常体重占69.36％，低体重占23.23％，超重占5.41％，肥胖占2％；非寄宿生正常体重占56.95％，低体重占25.45％，超重占6.14％，肥胖占2.46％。吃早饭的学生体重更容易控制在正常范围，正常体重占67.65％，低体重占24.47％，超重占5.69％，肥胖占2.18％；不吃早饭的学生体重在正常范围占62.95％，低体重占25.97％，超重占7.68％，肥胖占3.40％。

4至9年级农村学生近视率逐级增高，由4年级的21.07％增长到9年级的51.59％。

关键词六：随迁子女

流入地升普高还是难

报告指出，2017年义务教育阶段进城务工人员随迁子女为1406.63万人，较上年增加0.85％，占在校生总数的9.68％。随迁子女进入公办学校就读的比例达到79.67％，其中，小学为79.00％，初中为81.60％。

2017年，全国农村留守儿童数量为1550.56万人，比2016年减少175.73万人，减幅为10.18％。

此外，报告指出，全国城镇（包括特大、超大城市）普遍向进城务工人员随迁子女开放中等职业教育，但随迁子女在流入地升入普通高中仍面临较大压力。2017年，全国有初中阶段毕业生1397.47万人，普通高中招生为800.05万人，普通初中升普通高中的比率为57.25％。当年共有初中随迁子女毕业生125.07万人，但考入普通高中的只有42.81万人，随迁子女的普通高中升学率仅为34.23％，随迁子女比当地考生升入普通高中的机会平均少23.02%。

关键词七：乡村教师

超八成愿留下

报告称，2017年全国小学专科及以上学历教师比例为95.26％，较2016年提高1.61％，其中农村为93.80％，城乡差距为4.60％，比2016年缩小2％。全国初中本科及以上学历教师比例为84.63％，比2016年提高2.15％，其中农村为81.10％，城乡差距为10.30％，比2016年缩小2.50％。

报告显示，县城、镇、乡、村屯中学一级教师每月实发工资分别为3248.3、4344.2、4097.0、4155.2元；县城、镇、乡、村屯小学高级教师每月实发工资分别为3461.9、4317.9、4289.2、4511.1元。2017年乡村教师生活补助首次实现了集中连片特困地区县的全覆盖，其中乡村学校和教师覆盖率分别为97.37％和96.41％。2017年中央投入的乡村教师生活补助资金占91.67％，各地人均月补助标准为322元，比2016年增加38元，增幅为13.38％，其中，人均月补助标准超过400元的占27.27％。

报告还指出，《乡村教师支持计划（2015—2020年）》实施后，对支持计持满意态度的乡村教师达占84.85％，83.46％的乡村教师愿意继续留在乡村学校任教。

关键词八：高中教育

教师学历提高

来自报告的数据，2017年全国有普通高中教职工266.51万人，比去年增长2.82％；其中专任教师177.40万人，比去年增长2.34％。生师比达13.39：1，比2016年的13.65：1有所降低。中等职业教育学校共有专任教师83.92万人，比上年减少393人，下降0.05％，生师比为19.59：1，较上年的19.84：1有所降低。然而，按12.5：1的生师比核算，全国普通高中共缺教师12.6万人。

2017年普通高中教师拥有研究生学历的比例达8.94％，比去年增加1%。本科学历教师占比达89.20％，比上年的90％减少0.8%。普通高中教师学历合格率达98.15％，较上年提高了0.24%。