＂一起·成长＂粤港澳大湾区青少年文化交流团启程

1月14日，首批来自广东实验中学的40名初中生们赴香港开启了多元化的文化研学之旅

1月14日，首批来自广东实验中学的40名初中生们赴香港开启了多元化的文化研学之旅。广东广播电视台香港办事处积极主动融入“粤港澳大湾区”的部署，联手广东省教育厅直属单位广东省国际交流中心，举办＂一起·成长＂粤港澳大湾区青少年文化交流团。

抵达香港的第一站，师生一行来到地处香港核心地带的中环，参观浏览众多历史文化建筑。

在下午的活动行程中，学生们来到香港特别行政区立法会参观，并受到了立法会议员和工作人员的热情接待。

在参观中，学生们对“一国两制”下的香港特别行政区立法会展示出浓厚的兴趣，参观团先后走过立法会大厅，展览馆，议事厅，分组会议室，媒体接待区等区域。在议事厅内，来自特区立法会旅游界功能组别的姚思荣议员、新界西选区的陈恒镔议员对学生们的问题进行了详细解答。

通过此次参观交流活动，学生们亲身体验到“一国两制”背景下香港特区立法会的工作形式和工作内容，加深了对本港地区政治文化的认知和了解。

聚焦“一带一路”文化建设中的责任与担当，共话粤港澳大湾区在“一带一路”建设进程中的机遇与挑战。本次粤港澳大湾区青少年交流活动旨在加强文化交流平台的建设，为粤港澳青少年搭建认识、体验和融入大湾区的交流新平台。活动将会持续6天，接下来学生们还将前往香港大学，香港中文大学、玛利诺修院、李宝椿联合世界书院等本地学校进行深度文化交流活动。

（来源：广东广播电视台对外传播中心、广东广播电视台香港办事处）