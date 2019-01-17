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怎样培育“起跑线文化”

2019-01-17 07:34 来源：人民日报 张博岚
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　　不久前，印度政府发布书包重量指南，根据学生年龄设定书包重量的上限，同时禁止小学一年级和二年级的教师布置任何家庭作业，以确保低龄学生不必把书本带回家。

　　学生课业负担重、压力大是印度长期以来存在的问题，这从书包重量可见一斑。印度工商联合会调查了该国主要城市的2500多名儿童和1000名父母，结果发现，超过88%的7至13岁学生背部负重超过体重的45%。调查显示，印度68%的儿童可能患有轻微背部疼痛，这种疼痛会逐渐发展为慢性疼痛，甚至可能会转变为驼背。

　　压在学生肩头的还有父母的竞争焦虑。2017年，一部印度电影《起跑线》触动印度乃至亚洲多国的父母，“起跑线文化”再次引发热议。影片中，为了不让孩子“输在起跑线”上，父母费尽心力争取优质教育资源，以求通过进入私立学校而获取进入另一个阶层敲门砖的故事，让很多家长看到了自己的影子。

　　畸形的“起跑线文化”背后，是对孩子快速成长、成才的苛求。社会竞争日益加剧，越来越多的社会压力最终转移到了孩子身上，让孩子们的负担越来越重。然而每个孩子都是有血有肉的人，教育的目的在于培养人，在于激发和引导孩子的自我发展之路。每个孩子都是独一无二的，自我发展之路有千万条，不可能千篇一律。为孩子成长营造好的社会环境，拓宽孩子成长、成才的道路，才能更好地为他们减负。

　　教育机会和教育质量的均等化，有助于减少竞争焦虑，让孩子们的成长环境更加宽松。不少国家认识到其中的重要性。芬兰议会早在1968年就通过了“不让一个孩子掉队”法案，努力实现“无论你在哪里，都可以接受到相同质量的教育”的目标。信息时代，教育资源有条件被赋予更多的可获得度。覆盖拉美地区农村和边远地区的“学习之光”项目，将教育、能源、信息和通信技术结合，通过太阳能光电池为学校提供绿色清洁的电力资源，让学生能够使用互联网和数字教学设备。印度班加罗尔的远程教育项目，通过融合卫星通信技术与地面通信技术，让互动式虚拟课堂进入农村地区。

　　给孩子们一个宽松的成长环境，还需要树立多层次的成才观。德国确立人才需求多层次的观念，使人才需求分流，让人们在不同的岗位上努力成才。德国每年大概有2/3的青少年进入职业教育体系，涉及350个不同领域。“学徒制”培养出一代代技术过硬、工作严谨的技术人员和工程师，这样的人才不会因为没有从事白领工作而感到遗憾。

　　法国启蒙思想家、教育家卢梭曾说：“大自然希望儿童在成人以前，就要像儿童的样子。如果我们打乱这个次序，我们就会造成一些早熟的果实，它们长得既不丰满也不甜美，而且很快就会腐烂：我们将造成一些年纪轻轻的博士和老态龙钟的儿童。”让儿童更像儿童，需要全社会作出努力，让“起跑线文化”重新起跑。

编辑： 柯丹洁

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