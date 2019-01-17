中国英语能力等级量表与雅思、普思考试对接结果发布

日前，中国教育部考试中心与英国文化教育协会联合发布雅思、普思考试与中国英语能力等级量表的对接研究结果，标志着中国英语语言能力标准与国际考试接轨，中英在教育领域的合作进入新阶段。

中国英语能力等级量表与雅思、普思考试对接结果发布啦。日前，中国教育部考试中心与英国文化教育协会联合发布雅思、普思考试与中国英语能力等级量表（以下简称“量表”）的对接研究结果，标志着中国英语语言能力标准与国际考试接轨，中英在教育领域的合作进入新阶段。

雅思考试、普思考试与中国英语能力等级量表(CSE)对接研究结果

一.什么是雅思、普思考试？

雅思考试，全称为国际英语测试体系（International English Language Testing System，简称IELTS），由英国文化教育协会、澳大利亚IDP教育集团和剑桥大学考试委员会外语考试部共同拥有并在全球范围内运营，是国际知名的英语标准化水平测试，可用于留学、移民及求职等用途的英语能力证明。雅思考试于1989年设立，在全球140多个国家和地区的1万所院校机构得到认可，每年有超过300万人次参加考试。

普思考试（英文简称Aptis）是英国文化教育协会研发的一种创新型国际英语测试系统，面向教育机构、政府部门、企业等机构提供面向不同人群的灵活组合测试模块，有针对性地满足机构和个人的多样化需求，成绩可供学生或教师的英语语言能力评价、企业员工和求职者语言能力评估使用。

二.中国英语能力等级量表是什么？

为促进中国外语教育改革与发展，培养具有国际视野、熟练运用外语、通晓国际规则的新时代人才，国务院在《关于深化考试招生制度改革的实施意见》中提出加强“外语能力测评体系建设”的明确要求。其中，研制中国英语能力等级量表是外语能力测评体系建设的重要任务。

量表是首个面向中国学习者的英语能力标准，于2018年2月由教育部、国家语言文字工作委员会正式发布，其英译版于2018年12月1日正式发布。量表依据中国英语学习者能力的实证研究数据，同时充分考虑各学段的需求，将中国学习者的英语能力从低到高划分为“基础、提高和熟练”三个阶段，共分九个等级。量表以语言运用为导向，构建了多层级的指标体系，对各等级的能力特征进行了全面、清晰、详实的描述，为促进英语教、学、测的协调发展及多元评价提供支撑。

三.雅思和普思考试与中国英语能力等级量表有什么应用价值？

中国教育部考试中心副主任于涵表示，“雅思和普思考试与中国英语能力等级量表的对接研究工作顺利完成，体现了量表的应用价值，树立了语言测试与量表对接研究规范，有助于探讨不同地区英语学习者语言学习规律与学习模式，为教育开放做了一件大事，助力‘中国标准’走出去，为语言教育领域贡献了中国智慧。”

此次对接研究的英方学术负责人、英国文化教育协会测评研发中心主任Barry O’Sullivan（巴里•奥沙利文）表示，“雅思、普思都是强调沟通为本的考试，注重听、说、读、写四项英语能力的考查，中国英语能力等级量表同样也以语言运用为导向，这为双方的对接合作奠定了很好的基础。对接结果在多个方面都将体现积极意义：中国的教育机构可根据学校和专业特点，参考国际交流中对英语考试成绩的要求，参照对接结果和量表的具体能力描述，制定清晰的学生英语能力培养目标，并改进教材、教学方法和课堂教学活动设计；考生通过参照雅思、普思考试成绩对应的听说读写各项量表描述语，可准确了解自身优势与不足，确定英语学习目标；招生或用人单位在招生或招聘员工时可根据机构自身需求，参照对接结果及量表的能力描述确定希望学生或员工达到的考试成绩要求，合理选拔或评价人才。”

四.对接研究如何完成的？

2016年12月6日，教育部部长陈宝生和英国时任教育大臣贾斯汀·格林宁在上海举办的中英高级别人文交流机制大会上，签署了《中英教育合作伙伴框架行动计划》。其中提出，为了推动中英两国英语能力标准的沟通衔接，两国将合作开展多项英语考试与中国英语能力等级量表的对接研究，并指定中国教育部考试中心和英国文化教育协会负责该合作研究的具体实施工作。

2017年初雅思和普思考试与量表对接合作研究项目正式启动，历时两年顺利完成。研究团队成员来自中国教育部考试中心、中国高校、英国文化教育协会和剑桥大学考试委员会的知名专家学者。为了保证对接研究的科学性、规范性和严谨性，研究团队借鉴国际语言测试与语言能力标准对接研究的经验，采用专家判断和实证数据相结合的方法，多渠道收集校验证据，注重结果的科学论证过程。开展研究的过程中得到了来自全国多个地区的专家学者、一线教师和学生的积极参与。此外，过去两年间，中国教育部考试中心和英国文化教育协会基于对接研究合作，先后在多省市联合举办了国际英语测评研讨会，与数百位国内外专家学者共同探讨量表的内涵及应用、以及量表与国际测评体系对接研究对中国英语教、学、测的意义。

（来源：微言教育）