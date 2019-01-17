今年定向培养3400名教师

1月15日，省教育厅等多部门联合发布《关于开展2019年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师试点工作的通知》，加快补齐我省教师队伍的“短板”，进一步优化乡村教师队伍素质结构，培养一批“下得去、留得住、教得好、有发展”的乡村教师。

今年我省将公费定向培养3400名粤东粤西粤北地区中小学（含幼儿园）教师。1月15日，省教育厅等多部门联合发布《关于开展2019年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师试点工作的通知》（以下简称《通知》），加快补齐我省教师队伍的“短板”，进一步优化乡村教师队伍素质结构，培养一批“下得去、留得住、教得好、有发展”的乡村教师。

华师等13所高校为培养院校

根据《通知》，2019年全省计划招收公费定向培养本专科师范生和教育硕士共计3400名，其中世行贷款项目初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业（全科）1200名，按照世行贷款项目实施方案组织开展，面向纳入世行贷款项目14个县（市、区）招生，学生毕业后回来源县（市、区）农村小学（含村小、教学点）任教。

初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业200名，面向定向培养需求计划来源县（市、区）招生，学生毕业后回定向计划来源地乡镇（不含县城所在镇街）及乡镇以下农村公办学校（含村小、教学点和幼儿园）任教。

高中起点四年本科层次师范专业1700名，其中学前教育专业100名、小学教育专业760名、体育教育专业200名、美术学专业280名、音乐学专业280名和特殊教育专业80名。面向全省范围招生，学生毕业后到定向计划来源地乡镇及乡镇以下农村公办学校任教，特殊教育专业到定向计划来源地县域内相关学校任教。

本科起点教育硕士全日制研究生300名，面向全国范围招生，学生毕业后到定向计划来源地县域内相关学校任教。

《通知》明确，华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校等13所高校为2019年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师的培养院校。

到定向学校任教不少于6年

《通知》明确，报考对象仅限大陆或内地户籍人员，必须忠于党和人民的教育事业，热爱教育工作，自愿报考公费定向培养专业，承诺在校学习不转学、不转专业，且保证毕业后服从计划来源地安排，到定向学校任教不少于6年。

报考公费定向培养考生应符合2019年度相应招考专业的报考条件，其中报考初中起点专科层次考生，中考成绩应达到省或地市一级普通高中录取分数线以上；报考高中起点本科层次考生，高考成绩应达到2019年省招生委员会公布的公费定向培养教师专项计划录取最低分数线；报考本科起点全日制教育硕士的考生，统考成绩应达到2019年国家确定的研究生初试成绩分线数。

报考音乐、美术、体育类高中起点本科专业的考生，需参加普通高校招生统一考试的术科统考。考生高考成绩应达到2019年省招生委员会公布的公费定向培养教师专项计划录取文化科和术科最低分数线。

报读公费定向培养专业考生录取后，原则上不能退档，不能转学，不能转专业，否则取消当年录取资格。培养院校和培养计划来源地县政府要及时与公费定向培养对象签订三方公费定向培养协议书。

在培养经费上，根据《通知》，省级公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划所需教育培养经费由省级财政统筹，按照本专科层次每生每年2万元、教育硕士研究生层次每生每年3万元的标准据实安排给各定点培养院校，专项用于定向培养对象在培养院校基本修业期内免除学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费、体检复查费和发放生活补助费等，其中生活补助费标准为每生每年8000元，由培养院校按照一年10个月按月发放。