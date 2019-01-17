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多措并举提升幼儿教师整体素质

2019-01-17 07:37 来源：光明日报
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　　近日，深圳市教育局表示，拟在全市幼儿园全面推进安全监控系统的安装和升级，对标国家当前最高标准，做到“全覆盖、无死角”。同时，重点区域监控还将与公安部门联网，实现公安机关对幼儿园重点区域安全监控视频后台巡查。

　　“全覆盖、无死角”的视频监控，让幼儿园透明化，这一举措引发了争议。一些幼儿园老师认为这是对他们的不信任和不尊重，而且透明化的环境也让他们的隐私无处安放。而支持者则认为，在伤害幼儿事件频发的背景下，监控是让家长放心和安心的必要前提。

　　孩子是家庭的希望，民族的未来。2018年11月，《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称《意见》）印发，为新时代学前教育规范发展指明了方向。《意见》提出要严格教师队伍管理，包括认真落实教师资格准入与定期注册制度、提高教师职业素养，培养热爱幼教、热爱幼儿的职业情怀，对违反职业行为规范、影响恶劣的实行“一票否决”，终身不得从教等。

　　此前，教育部出台的《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》也对教师违反职业道德行为进行了界定，并明确了处理办法，为幼儿园教师划清了师德红线。可以说，一系列政策文件和规章制度的出台，为加强幼儿园教师管理提供了依据，为更好保障幼儿权益提供了制度保障。

　　不过，要建设一支高素质善保教的教师队伍，提高学前教育保育水平，无死角的监控抑或“一票否决”的严厉处罚都还不够。因为，幼儿教师队伍除了整体素质有待提升之外，还面临着数量严重不足的问题。据估算，2021年学前教育阶段适龄幼儿将增加1500万人左右，幼儿园预计缺口近11万所，幼儿教师和保育员预计缺口超过300万人。

　　幼儿教师数量不足、素质不高，主要源于待遇偏低。工资收入低、上升空间不足，再加上社会地位不高，幼儿教师的价值和专业性没有得到充分认可和尊重，导致优秀学生不愿意报考学前教育专业或学校，不愿意从事学前教育行业。没有源源不断的优秀人才流入，提高幼儿教师队伍的整体素质难上加难。

　　严把从业人员资格准入关的前提是，能够为行业提供充足的、合格的人才。如果没有数量充足的合格幼儿教师供给作为支撑，提高幼儿教师的门槛，落实教师资格准入，可能只会加剧幼儿教师紧缺问题，在实际操作过程中由于现实阻碍，最终不得不降格处理。

　　《意见》明确提出“到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系”。提高幼儿教师队伍素质，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育，最重要的就是落实学前教育的教师地位、改善教师待遇；让学前教育教师也能享受到同中小学教师同等的待遇，与中小学教师执行统一的工资标准和职称评定体系；民办幼儿园也要参照当地公办园教师工资收入水平，合理确定相应教师的工资收入；要让幼儿教师拥有良好的职业发展前景，享受职业荣誉感。唯有从根本上提高该职业的吸引力，才能让优秀人才竞相涌入，托举起学前教育的美好明天。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）

编辑： 柯丹洁

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