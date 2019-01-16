大学生参军优惠政策话你知

当兵是法律上尽义务、政治上有荣誉、经济上得实惠、成长上受锻炼、就业上有希望、利国利民利己的大好事。

当兵是法律上尽义务、政治上有荣誉、经济上得实惠、成长上受锻炼、就业上有希望、利国利民利己的大好事。大学生参军还可以享受到国家和广东省两个层面推出的七大优惠政策：

国家层面的优惠政策

优先入伍

可优先报名应征、优先体检政考、优先审批定兵、优先安排使用，大学生合格一个批准入伍一个，二本以上的大学生士兵可以在本县所有入伍去向中优先选择。在部队服役期间，同等条件下，还可优先选改士官。符合有关规定要求的，还可直接提升为军官。

保留学籍

大学在校生和新生应征入伍的，按国家有关规定保留学籍或入学资格，退役后2年内允许复学或入学。复学或入学的，免修军事技能训练，直接获得学分。

学费资助

国家对大学生士兵，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿；退役后自愿复学或入学的，国家实行学费减免。

学历提升

主要有专升本、本科读研、专业调剂等优惠政策，大学生入伍经历可作为毕业实习经历，退役大学生士兵专升本、考研实行招生计划单列，享受加分、优先录取等优惠，在部队立三等功的可以免试专升本;立二等功的可以免试读研。同时，大学生士兵退役后复学的，学校条件允许的情况下，可转入本校其他专业学习。

广东省的主要激励措施

优先入伍

二本以上的大学毕业生（限定广东省）可以在本县所有入伍去向中优先选择。

退役安置

全省每年至少拿出300个基层公务员指标，面向退役大学生士兵单独招录。具有本科学历学士学位退役大学生士兵参加粤东西北乡镇事业单位专项公开招聘的，可报考免笔试岗位，不受岗位职称、执业资格、工作年限、户籍等条件的限制，同等条件下优先聘用。每年国有企业在新招聘职工时，拿出一定数量的岗位定向招聘全省退役大学生士兵，招聘数量不低于当年退役大学生士兵人数的15%。

落户

在广东省入伍的大专及以上学历全日制在校大学生（含新生），退役继续完成学业后一年内被入伍地（学校所在的地级以上市行政区域）接收的，可在当地办理落户手续；在广东省入伍的大专及以上学历全日制应届毕业生，退役后一年内被入伍地（学校所在的地级以上市行政区域）接收的，可在当地办理落户手续。

特别提醒

在外省就读的大学生报名参军时，一定要以家乡户籍所在地为入伍地，否则无法享受广东省出台的优惠政策。

来源：广东省教育厅、广东政兵