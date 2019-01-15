下月起广图一次最多可借20本书

一次借够20本！记者从广州图书馆(下称“广图”)获悉，自2月1日起，包括广图在内的广州市所有公共图书馆的持证读者，一次性最多可借20本图书；4月起，广图还将为符合优惠标准的残疾读者提供免费“送书上门”服务。

一次借够20本！记者从广州图书馆(下称“广图”)获悉，自2月1日起，包括广图在内的广州市所有公共图书馆的持证读者，一次性最多可借20本图书；4月起，广图还将为符合优惠标准的残疾读者提供免费“送书上门”服务。据了解，2018年广图累计接待读者量突破900万人次，注册读者数约160万，占广州常住人口一成以上。

可免费点播400余部纪录片

2019年，广图服务再升级。为适应更多读者的需求，2月1日起，广图联合广州少年儿童图书馆及各区图书馆，将借阅量从目前的15册次/人提升至20册次/人，这意味着300万持证读者都可以一次性借走20本图书。

除了借阅量的提高，从4月“广州读书月”起，广图还将为符合优惠标准的残疾人提供免费“送书上门”服务。持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的各种残疾类型群体中的中度和重度人员(即三、二、一级)，可凭上述证件申请“优惠读者证”，免费享受该项惠民服务。针对普通读者，还提供了读书月期间申请“前1万单免费”的送书上门服务。

此外，去年12月正式揭幕的广州纪录片研究展示中心也将从今年开始全面运营。据介绍，目前馆内已收藏700余部纪录片，市民在广图的官方网站进行注册后，可免费点播其中400余部纪录片。中心于1月9日已启动“影像广州七十年”征集计划，征集关于建国70年来的广州影像。入选影像将于10月在研究展示中心进行展映，“影像广州”也将成为一个常态性的征集活动。

广州图书馆馆长方家忠介绍，为全力推进“图书馆之城”建设，今年广图将大力提升数字图书馆服务；同时，将发挥公共交流活动专家咨询委员会、读者委员会的作用持续推进社会交流。结合新中国成立70周年、澳门回归20周年等主题，开展阅读推广活动。

去年接待读者突破九百万人次

去年广图到馆读者量再创新高。据统计，2018年广图及其分馆、24小时图书馆等全年接待访问量为932.9万人次，达到历史新高。而去年暑假期间，读者人数提升显著，8月5日当天的入馆人数超5万，创下国内城市公共图书馆单日最高人数。

方家忠介绍，除了到访读者不断攀升之外，2018年图书馆新增注册读者的数量也超过27万人。至去年年底，广图累计注册读者达到约160万人，按广州市常住人口1400万计算，广图注册读者已占广州常住人口一成以上，“十个广州人中就有一位是广图的注册读者。”方家忠说。

市民读书热情高涨，对图书馆人性化服务提出更高要求。去年广图启动“送书上门”服务，据统计，目前共计送出图书3.5万多册。而去年12月“500个座位自修区”开放以后，读者热情显著，高峰时段日接待量超1700人次。