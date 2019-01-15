南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

下月起广图一次最多可借20本书

2019-01-15 07:36 来源：南方都市报
字号减小 字号增大

　　一次借够20本！记者从广州图书馆(下称“广图”)获悉，自2月1日起，包括广图在内的广州市所有公共图书馆的持证读者，一次性最多可借20本图书；4月起，广图还将为符合优惠标准的残疾读者提供免费“送书上门”服务。据了解，2018年广图累计接待读者量突破900万人次，注册读者数约160万，占广州常住人口一成以上。

　　可免费点播400余部纪录片

　　2019年，广图服务再升级。为适应更多读者的需求，2月1日起，广图联合广州少年儿童图书馆及各区图书馆，将借阅量从目前的15册次/人提升至20册次/人，这意味着300万持证读者都可以一次性借走20本图书。

　　除了借阅量的提高，从4月“广州读书月”起，广图还将为符合优惠标准的残疾人提供免费“送书上门”服务。持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的各种残疾类型群体中的中度和重度人员(即三、二、一级)，可凭上述证件申请“优惠读者证”，免费享受该项惠民服务。针对普通读者，还提供了读书月期间申请“前1万单免费”的送书上门服务。

　　此外，去年12月正式揭幕的广州纪录片研究展示中心也将从今年开始全面运营。据介绍，目前馆内已收藏700余部纪录片，市民在广图的官方网站进行注册后，可免费点播其中400余部纪录片。中心于1月9日已启动“影像广州七十年”征集计划，征集关于建国70年来的广州影像。入选影像将于10月在研究展示中心进行展映，“影像广州”也将成为一个常态性的征集活动。

　　广州图书馆馆长方家忠介绍，为全力推进“图书馆之城”建设，今年广图将大力提升数字图书馆服务；同时，将发挥公共交流活动专家咨询委员会、读者委员会的作用持续推进社会交流。结合新中国成立70周年、澳门回归20周年等主题，开展阅读推广活动。

　　去年接待读者突破九百万人次

　　去年广图到馆读者量再创新高。据统计，2018年广图及其分馆、24小时图书馆等全年接待访问量为932.9万人次，达到历史新高。而去年暑假期间，读者人数提升显著，8月5日当天的入馆人数超5万，创下国内城市公共图书馆单日最高人数。

　　方家忠介绍，除了到访读者不断攀升之外，2018年图书馆新增注册读者的数量也超过27万人。至去年年底，广图累计注册读者达到约160万人，按广州市常住人口1400万计算，广图注册读者已占广州常住人口一成以上，“十个广州人中就有一位是广图的注册读者。”方家忠说。

　　市民读书热情高涨，对图书馆人性化服务提出更高要求。去年广图启动“送书上门”服务，据统计，目前共计送出图书3.5万多册。而去年12月“500个座位自修区”开放以后，读者热情显著，高峰时段日接待量超1700人次。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第296期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235