美术、广编术科今年将采用网上辅助评卷

将考生答卷(画作)拍照(扫描)录入计算机系统，再由计算机随机派发试卷供评卷教师进行网上评卷。

1月12日，2019年广东省普通高考美术和广播电视编导术科统一考试、1月份中等职业技术教育专业技能课程考试顺利结束。

全省报名参加美术、广播电视编导术科统考和中等职业技术教育专业技能课程考试的人数分别为39983人、7100人和26763人。广东首次将普通高考美术术科统考放在地市考点进行，广播电视编导术科首次实行统考。省教育考试院介绍，三项考试违纪率比去年大幅度降低，据初步统计只有3名考生违纪作弊。

为确保今年广东省普通高考美术和广播电视编导术科统考及专业技能课程考试安全顺利实施，考场加强了考生入场检查，使用金属探测仪对每位考生进行有否携带违禁品检查，禁止考生携带通信工具和与考试有关的资料(纸张、纸片或图片)等进入考场。同时，引入“人脸识别系统”，要求所有考生在考场内实行“刷脸”验证身份，严防替考舞弊等违纪违法行为。

省教育考试院介绍，从考试组织实施情况看，三项考试管理规范有序，考风考纪良好，违纪率比去年大幅度降低，据初步统计只有3名考生违纪作弊。

今年广东美术和广播电视编导术科统考将采用计算机网上辅助评卷方式，即将考生答卷(画作)拍照(扫描)录入计算机系统，再由计算机随机派发试卷供评卷教师进行网上评卷，维护评卷工作的权威性和公正性，提高评卷工作效率和质量，使评卷工作更加科学化、规范化。

亮点

美术统考首次地市设考点

今年，广东省共有39983人报名参加美术术科统考，相比去年增加900余人，缺考人数160人，缺考率0.4%。广东省教育考试院副院长范韶彬说：“原来美术术科的统考(考点)是全部集中在广州的。今年设在全省21个地级市，总共36个考点。”

美术统考的考试科目为色彩、速写和素描。今年，美术统考的色彩考题与“家”有关、素描考题为头像素描、速写考题与“雨天”有关。为了让地市能更好地组织美术统考，今年美术统考上午考试科目为素描、速写，下午考试科目为色彩，与往年相反。

广播电视编导术科首次统考

今年广播电视编导术科统考和专业技能课程考试的人数分别为7100人和26763人，广播电视编导缺考人数400多人，缺考率5.6%；专业技能课程考试缺考2042人，缺考率为7.6%。

广播电视编导术科首次实行统考，其考试科目为专业基础、故事编创和影视作品分析，考点设在华南农业大学；专业技能课程考试共开设14门课程，全省19个地级市共设86个考点，总计考场237个。

广播电视编导术科统考评卷将采用双评机制，即每个考生的答卷由两位评卷教师阅评。

提醒

三项考试成绩月底公布

广东省普通高考美术和广播电视编导术科统一考试、1月份中等职业技术教育专业技能课程考试成绩将于月底公布，请广大考生密切留意广东省教育考试院院官微、官网相关信息。

2019年广东省普通高考艺术类专业校考将陆续开始，部分院校已开始接受报名，报名情况正常，未出现考生报不上名的情况，请广大考生密切关注相关院校的招生信息。