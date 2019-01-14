政策监管加强 教育集团化发展

对于教育行业而言，2018年“整合”一词几乎贯穿了全年，不仅有一系列行业监管措施和政策出台，政策监管进入新常态，整合行业机构，给市场带来了冲击与变化，而且教育资源也极大地进行了整合，教育集团化发展格局渐成。课程布局、资本格局的整合也带来了新的市场热点。

对于教育行业而言，2018年“整合”一词几乎贯穿了全年，不仅有一系列行业监管措施和政策出台，政策监管进入新常态，整合行业机构，给市场带来了冲击与变化，而且教育资源也极大地进行了整合，教育集团化发展格局渐成。课程布局、资本格局的整合也带来了新的市场热点。

关键词：中高考改革

【点评】中高考改革影响深远，改变的不仅是学习模式、科目选择，也包括整个招生的格局，适应新的变化。

这两年，关于高考改革的声音不断。2018年，全国17个省市要启动新高考。广东省作为新高考改革第三批试点省份，按计划应于2018年8月前出台广东省高考综合改革方案，并从2018年秋季学期入学的高中一年级新生开始正式实施。但截至目前，广东省尚未对外发布新高考改革具体方案。

而在2018年12月底，《广州市教育局关于2019年至2020年广州市高中阶段学校考试招生的工作意见》《广州市教育局关于2019年至2020年示范性普通高中学校部分招生指标直接分配到初中学校的实施办法》《广州市教育局关于2019年至2020年来穗人员随迁子女参加高中阶段学校考试招生工作的实施方案》以及《广州市教育局关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等4份文件正式出台。根据省教育厅要求，作为试点市之一，广州市须从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革，改革实施前的2019年至2020年为过渡期。

从中考改革方案来看，录取计分科目采用“4＋4”模式，除语文、数学、外语、体育与健康4个科目外，至少将道德与法治、历史、物理、化学4门作为高中阶段学校招生录取科目，鼓励将6门作为高中阶段学校招生录取科目，与现行中考政策相比，增加了历史科目。其他科目为录取参考科目。按照文理兼顾的原则，对录取计分科目的分值进行了调整。语文、数学、英语三科分值调整至各120分；体育与健康分值提高到70分。录取计分科目总分仍保持810分。

其他调整还包括，广州市公办的示范性普通高中（含国家级示范高中和市示范高中）从2019年起，将不低于50％的招生计划分配到初中学校。从2019年开始，示范性普通高中经批准可试行自主招生。在试行自主招生促进学校多样化特色化发展的同时，将特色办学纳入学校日常教育教学范畴，建立常规选拔和培养机制，因此取消特色课程班的招生政策，切实鼓励学生全面而有个性地发展。

关键词：大语文热

2018年最热的培训课程当属大语文了。各大教育培训机构都抓住商机，推出各自的大语文课程体系。7月，学而思就宣布与喜马拉雅FM进行战略合作，共同搭建大语文内容分享输出平台。8月，卓越教育正式发布全国第一家1~9年级大语文课程体系，将大语文课程体系往学前阶段和高中阶段两个方向延展。9月，立尚教育牵手立思辰大语文，宣告正式落户广州。12月，广州乐学品读行发布 “乐学大语文”体系。

【点评】在新高考、新课标对行业方向的指挥棒作用下，语文的难度和比重呈明显上升趋势。语文考试越来越重视对课文内容的理解，语文学习也越来越重视文学素养的培养。除市场确有需求外，语文学科培训的兴起与培训机构的推动不无关系。目前，数学和英语培训已成红海，但语文的增长空间还很大，因此语文培训成为各机构的战略重点。

关键词：教育集团

【点评】因优质教育资源的不均衡不充分问题，不断出现“择校热”“学区房”等现象，教育集团化发展最直接的影响是将有越来越多的孩子能在家门口上名校。但集团化发展的道路上仍有众多问题需要完善和解决，“1+1”能否大于2还有待检验。

2018年关于学校的重磅新闻不断，而最主要的就是成立了众多教育集团。自2017年12月，广州成立首批市属教育集团以来，2018年广州市属和各区教育集团更如雨后春笋般出现：5月，广州成立第二批教育集团，包括广州六中教育集团、广大附中教育集团和广铁一中教育集团；6月以来，广东实验中学分别与白云、荔湾、越秀签约，托管白云实验学校、共建荔湾学校和越秀学校；9月，天河区成立华阳教育集团和体育东教育集团，囊括8所小学；12月，黄埔区首批基础教育集团挂牌成立，包括广州市玉岩教育集团、 广州市第八十六中学教育集团、 广州开发区外国语学校教育集团、广州市黄埔区怡园教育集团、广州开发区第二小学教育集团，涵盖了黄埔区18所优质中小学。海珠区第二实验小学教育集团也正式揭牌成立，集团成员学校包括海珠区第二实验小学、海珠区知信小学、海珠区金影小学。

据不完全统计，广州现已成立教育集团30多个，第三批市属教育集团在筹划中，包括广州外国语学校教育集团、广州协和中学教育集团和广东华侨中学教育集团。

关键词：监管整改

【点评】从义务阶段不准举办营利性学校，到“课外培训机构综合整治”，到幼儿园不准上市、并购和证券化，再到在线教育纳入教育培训统一管理，2018年规范教育市场的文件一个接一个，经过了野蛮生长之后，监管之手常态化也将是必然。

2018年教育行业出台的各种政策之多，影响之深远超过了不少行业内人士的预期。

2018年2月26日，教育部办公厅等四部门联合发布《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，打响了2018年“校外培训”整治工作的第一枪。提出面向校外培训机构的“六大治理任务和整改要求”，重拳整治校外培训行业乱象。随后，广州市教育局等联合印发《广州市切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理工作的实施方案》，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”等不良行为；严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛等；8月，国务院印发《关于规范培训机构发展的意见》，细化了培训机构的办学要求和整改方向。11月，教育部发布的《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》提出，到2018年底前，不能存在无证无照还在开展培训的机构。同时，按照线下培训机构管理政策，同步规范线上培训机构。截至12月，全国共摸排40万所课外培训机构，发现存在问题机构27.3万所，已整改24.8万所，整改完成率达到94.08%，广东存在问题机构已全部整改完。

此外，2018年4月，教育部公布《民促法（修订草案）》意见稿征求社会各界意见。8月，司法部以立法的形式确定了《民促法（修订草案）》送审稿，并予以公布。2018年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，2018年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，主要目标是到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。意见明确提出，稳妥实施民办园分类管理、分类治理无证办园，并遏制过度逐利行为。民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。