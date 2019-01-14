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大学生毕业后都去哪儿了？

2019-01-14 08:56 来源：扬子晚报
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近日，南大、东大、南航、南理工公布2018毕业生就业质量报告，展示就业“大数据”。报告显示，这四所高校就业率均超过98%。90后毕业生普遍有较高的自我提升意识，半数以上选择了继续深造。

南京大学：2018届毕业生平均年薪14.41万元

南京大学2018届实际共有 7970名毕业生参加就业，总体就业率为98.49%。从就业行业分布来看，分布较多的行业为信息传输、软件和信息技术服务业，教育，金融业，科学研究和技术服务业，公共管理、社会保障和社会组织。

薪酬待遇方面，2018届毕业生平均薪酬14.41万元/年。其中，本科毕业生薪酬均值为13.91万元/年；硕士毕业生薪酬均值为14.39 万元/年；博士毕业生薪酬均值为 16.23万元/年。

据统计，毕业生在江苏省、上海市、广东省、浙江省和北京市就业的最多。在江浙沪、广东、北京五地就业的学生人数占总体的 83.91%。

南大学生出国深造的比例也很高。2018届毕业生中，赴QS世界大学排名（2019）前100名高校（不含大陆高校）深造的人数为584人，占所有出国出境毕业生的72.64%；QS世界大学排名（2019）前50名高校（不含大陆高校）深造的人数为438人，占所有出国出境毕业生的54.48%。

东南大学：逾1400名2018届毕业生进入500强

东南大学2018届毕业生共 7943名，总就业率 98.38%，就业于世界 500 强企业共计1402 人。从毕业去向来看，主要以就业为主（70.38%），其中本科生以就业（44.12%）、升学（37.86%）和出国（境）（15.13%）为主，而硕士生与博士生均以就业为主，分别为 92.36%，94.83%。

本科毕业生就业行业前五名为：信息传输、软件和信息技术服务业；制造业；建筑业；教育；科学研究和技术服务业。本科毕业生就业单位性质前五名为：民营企业；国有企业；三资企业；科研设计单位；国家基层项目。毕业生选择就业地区前五位分别为：江苏、浙江、上海、广东、安徽。

国内升学人数共1678 人，占毕业生总人数的 19.17%，升学进入世界一流建设大学A类的比例高达91.73%，进入世界一流学科建设高校为6.05%。出国 （境）总人数为716人，占毕业生总人数的 8.18%，71.43%毕业生留学学校位列世界大学排名前 100 位。

南京航空航天大学： 本科生年终就业率 达98.54%

南京航空航天大学2018届总毕业生人数7241人，其中男生5217人，女生2024人。本科生年终就业率98.54%，硕士生年终就业率99.58%，博士生年终就业率100%。

毕业生就业城市前十位相对比较稳定，主要是南京、苏州等长三角地区城市，北京、上海、杭州、深圳等政治经济中心城市，以及西安、成都等国防科技工业单位聚集城市。

毕业生的主体就业市场是以国防科技工业为主体、民航和世界500强企业为两翼的“一体两翼”。其中2018届本科毕业生主要就业于国有企业和民营企业，硕士毕业生则主要就业于国有企业，科研设计单位和华为等新兴民族企业。

南京理工大学： 学生就业稳定性高

南京理工大学2018届毕业生总人数7053人，其中男生4721人，女生2332人。毕业生总体就业率98.73%，确保毕业生充分就业。毕业生就业密集的地区为北京、江苏、上海、浙江、广东。53.9%的学生选择了毕业后继续深造。本科生国内升学1671人，其中本校深造1010人，其他双一流高校深造661人。

毕业生就业的重点产业为新能源汽车、新材料、新能源、高端装备制造、新一代信息技术和软件。学生就业稳定性较高，用人单位与学生满意度超过90%，对毕业生的知识掌握程度，职业能力程度和职业素养普遍表示满意。

 

编辑： 唐巧燕

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