瞄准高水平本科教育 高校正在这样做

去年6月的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生的“本科不牢，地动山摇”掷地有声；之后，教育部又推出“新时代高教40条”，启动实施拔尖计划2.0版，提出系列创新举措，打出改革“组合拳”。

在教育部近日推出的2018教育年终盘点里，加快建设高水平本科教育被列入其中。

去年6月的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生的“本科不牢，地动山摇”掷地有声；之后，教育部又推出“新时代高教40条”，启动实施拔尖计划2.0版，提出系列创新举措，打出改革“组合拳”。

育人，本就不是一朝一夕之功；育人成效，也难以有统一的标准量化。半年来，各大高校也结合自身实际，开始了改革和探索。

人才培养：释放学习热情和创造潜力

大学要培养怎样的人？西南交通大学校长徐飞告诉科技日报记者，大学培养的人，不应该仅仅是具有某些专门技能和专业知识的“单向度”人。“应致力于把学生培养成为德智体美劳全面发展堪当大任的人。简言之，大学要培养‘全人’”。

具体怎么做？高校交出具有自身特色的答卷。

天津大学教务处处长巩金龙表示，学校开辟了以“新工科”为导向的工程教育改革，加强新工科教育国际交流与合作，倡导成立新工科教育国际联盟，打造具有国际竞争力的工程教育新标准。

“全校上下、课堂内外都把本科教学作为基础性工作，建立全校联动机制，共同完成人才培养过程。”巩金龙说，学校坚持贯通培养，实施大类招生选拔机制、主修专业确认和转专业机制、学分制教学运行模式，建立本研贯通人才培养模式，培养面向未来卓越的时代一流新人。

除此之外，学校还建立了科研反哺教学的有效机制，将科研成果和工程实例融入知识体系，转化为教材、课程。“61%的毕业设计（论文）由国家级、省部级研发项目和横向课题转化而来，水利、精仪等国家级重点实验室向本科生开放，将前沿科研成果引入实践教学。”巩金龙说。

北京理工大学教务部部长栗苹介绍，学校大力推进以大类招生培养和书院制为核心的人才培养改革，全面实施SPACE+X（寰宇+）计划。“学校构建了‘素质教育+大类专业基础+专业+X’的多路径人才培养模式，让学生充分发掘自我，找到适合自己的发展方向，给他们更多选择权。”栗苹表示。

课程建设：淘“金”去“水”对标国际

一流本科教育是“双一流”建设的核心任务和重要基础，而本科教育的核心在课程。

教育部高教司司长吴岩曾指出，“两性一度”也就是高阶性、创新性和挑战度是“金课”的标志，而“水课”是低阶性、陈旧性和不用心的课。

怎么在课程上淘“金”去“水”？

北京理工大学教务部副部长林海表示，学校按照国际通行的教育理念和国际实质等效认证标准，开展了一系列课程提质计划。

OBE，即成果导向教育理念，被认为是追求卓越教育的正确方向，得到了持久广泛地应用，《华盛顿协议》全面接受了OBE理念并沿用至今。林海介绍，符合《华盛顿协议》认证标准的专业建设与评价模式是：按照“培养目标—毕业要求—能力指标点—课程体系—课程”的顺序，“自顶向下”进行“倒推”设计，将专业建设的基础落实在一系列课程之上。然后再“自底向上”逐层“复盘式”评价，考量毕业要求和培养目标的达成情况，并持续改进。

2016年起，北京理工大学全面梳理课程体系，按照OBE理念完成了全部课程教学大纲的规范化改造。为了让课程“不敢水”“不能水”，学校还要求老师向学生、同行、院方、校方和其他利益相关方公开课程ILOS（Intended Learning Outcomes，预期学习成果）。“公开课程ILOS是要让利益相关方关注和监督课程是否存在“水课”的成分，关注教学内容、策略和教学过程中是否存在不利于ILOS达成的问题和瑕疵。”林海说。

不仅如此，还要选取世界一流大学对应课程作为标杆进行对标建设。从2017年起，北京理工大学启动了“世界一流大学对标课程项目”计划。截至目前，共立项进行世界一流大学对标课程建设57门。

对天津大学来说，提升课程质量从找到问题开始。25个学院（部）一把手带头研讨人才培养目标，61个专业负责人牵头排查教学环节存在的突出问题。巩金龙说，全校以OBE理念全面梳理基础课程与专业课程的教学内容，排查“水课”，引入前沿知识，做好课程更新，整合课程内容，全面优化课程体系。

激励教师：本科教学不再是陪衬

“在过去的一段时间里，在以科研为导向的考核评价体系下，大学尤其是研究型大学过分强调科研，崇尚科研是‘王道’，科研成为成名和奖励之源。”徐飞坦言，这种指挥棒不利于激发教师教书育人的积极性，教学或多或少地成为不情愿的负担和陪衬。

怎么改？在制度上，既要设要求，也要给激励。天津大学强调“无论如何重视本科教学都不过分”。巩金龙介绍，学校把给本科生上课作为研究生导师聘任的基本条件，把教授、副教授上讲台作为考核基层教学单位教学业绩的关键指标。“明确教授给本科生上课的责任，最优秀的教师为本科一年级学生上课，激发学生的专业兴趣和学习动力。”

北京理工大学则实施了“懋恂名师引领计划”，并于2018年设置了懋恂终身成就奖。该奖项原则上每5年评选一次，每次评选表彰1到2人，奖金100万元。学校还进一步完善了教师教育教学奖助体系，设立“师陶名师奖”“名师工作室”。

“要实现课堂革命，就必须要有全身心投入的高水平教师。”四川大学校长李言荣曾表示，学校采取了双管齐下的方法——一是重奖一线教学老师，二是实行教师“双证”制度。李言荣介绍，学校设立了针对老、中、青优秀教师的教学三大奖，特等奖100万元、一等奖50万元，重奖优秀老师。“每年学校召开的本科教学工作表彰会，已经成了一个重要节日。”而教师上讲台必须有教师资格证和教学能力培训合格证。制度实施5年来，参训教师超过3万人次。

其实，正如北京大学前校长林建华所说，本科教育改革是一个复杂的系统重构，它不仅仅是教学管理部门的事情，也不仅涉及培养模式和教学方法，还涉及管理服务体系、治理体系和资源配置。

推进学校本科教学工作上新台阶，还需久久为功。