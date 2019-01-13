农村寄宿制学校建设奖补拟投入约22亿

全省乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设现场交流活动在清远市连南瑶族自治县举行。

1月10日，全省乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校（下称“两类学校”）建设现场交流活动在清远市连南瑶族自治县举行。

两类学校建设投入不断加大

截至2018年底，全省共有小学教学点5919个，在校学生约42.98万人，达到标准化学校的教学点比例为85.10%。在这些小规模学校中，大部分学校的在校生人数不足100人，不足50人的有2738个，不足20人的有1169个，主要分布在粤东西北地区乡村和山区。

为优化两类学校布局，吸引更多乡村学生到中心校就读，河源市东源县按照“高中进城、初中进镇、高小相对集中、初小就近入学”的原则，把义务教育学校从五年前的193所整合成现在的95所；韶关市南雄市推进“农村校园公交”专线工程，为12个镇开通93条专线，投入车辆43台，为5153名学生提供接送服务。

清远市教育局局长张玉兰介绍，清远市努力解决好寄宿制学生起居、学习、情绪管理等问题，例如要求寄宿制小学配备具有脱水功能的洗衣机，实行教师走教以解决农村音乐、美术学科教师短缺问题。清远市连南于2018年投入1282万元维修改造7所寄宿制学校。在连南县民族小学的学生宿舍里，热水供水设备、电风扇、饮水机、洗衣台等一应俱全。

近年来，省财政对农村教育的投入不断加大：2018年下达补充提高小规模学校公用经费补助资金6702万元；拟在2018—2020年投入约22亿元用于农村寄宿制学校建设奖补；2019年将把公办寄宿制学校生均公用经费提高至每生每年350元。

提高乡村教师待遇留住人才

目前，我省乡村学校教职员编制主要按生师比的因素核编，部分地区部分乡村学校“超编缺人”情况突出，体育、音乐、美术等学科的专业教师比较缺乏。另一方面，乡村教师待遇保障有待进一步提高。

连南大麦山镇的火龙冲教学点开设有一至二年级共3个教学班，另有2个幼儿托管班，学校服务的129名学生都是附近村寨的小孩。今年刚毕业的唐罗健是该校6名教师之一。他与1位同事住在校舍二楼的教师宿舍，周末才会回到40公里外的家。解决好“钱、地、人”的问题，是补齐两类学校短板的关键所在。连南县教育局局长邓海锋建议，要加大对农村寄宿制学校的经费投入；按照1∶50的比例为农村寄宿制学校配备生活教师和宿管人员；增加教师周转房建设的财政预算，以解决农村教师的住宿难问题。

省教育厅副厅长王创表示，我省农村义务教育发展依旧存在短板。接下来，教育主管部门要抓好学校布点规划，科学编制未来3年农村寄宿制学校建设专项规划；抓好师资队伍建设，进一步重视乡村教师待遇保障，深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革；抓好规划学校建设，确保到2020年两类学校办学条件达到省定标准要求。