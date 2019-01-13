农村寄宿制学校建设奖补拟投入约22亿

1月10日，全省乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校（下称“两类学校”）建设现场交流活动在清远市连南瑶族自治县举行。
两类学校建设投入不断加大
截至2018年底，全省共有小学教学点5919个，在校学生约42.98万人，达到标准化学校的教学点比例为85.10%。在这些小规模学校中，大部分学校的在校生人数不足100人，不足50人的有2738个，不足20人的有1169个，主要分布在粤东西北地区乡村和山区。
为优化两类学校布局，吸引更多乡村学生到中心校就读，河源市东源县按照“高中进城、初中进镇、高小相对集中、初小就近入学”的原则，把义务教育学校从五年前的193所整合成现在的95所；韶关市南雄市推进“农村校园公交”专线工程，为12个镇开通93条专线，投入车辆43台，为5153名学生提供接送服务。
清远市教育局局长张玉兰介绍，清远市努力解决好寄宿制学生起居、学习、情绪管理等问题，例如要求寄宿制小学配备具有脱水功能的洗衣机，实行教师走教以解决农村音乐、美术学科教师短缺问题。清远市连南于2018年投入1282万元维修改造7所寄宿制学校。在连南县民族小学的学生宿舍里，热水供水设备、电风扇、饮水机、洗衣台等一应俱全。
近年来，省财政对农村教育的投入不断加大：2018年下达补充提高小规模学校公用经费补助资金6702万元；拟在2018—2020年投入约22亿元用于农村寄宿制学校建设奖补；2019年将把公办寄宿制学校生均公用经费提高至每生每年350元。
提高乡村教师待遇留住人才
目前，我省乡村学校教职员编制主要按生师比的因素核编，部分地区部分乡村学校“超编缺人”情况突出，体育、音乐、美术等学科的专业教师比较缺乏。另一方面，乡村教师待遇保障有待进一步提高。
连南大麦山镇的火龙冲教学点开设有一至二年级共3个教学班，另有2个幼儿托管班，学校服务的129名学生都是附近村寨的小孩。今年刚毕业的唐罗健是该校6名教师之一。他与1位同事住在校舍二楼的教师宿舍，周末才会回到40公里外的家。解决好“钱、地、人”的问题，是补齐两类学校短板的关键所在。连南县教育局局长邓海锋建议，要加大对农村寄宿制学校的经费投入；按照1∶50的比例为农村寄宿制学校配备生活教师和宿管人员；增加教师周转房建设的财政预算，以解决农村教师的住宿难问题。
省教育厅副厅长王创表示，我省农村义务教育发展依旧存在短板。接下来，教育主管部门要抓好学校布点规划，科学编制未来3年农村寄宿制学校建设专项规划；抓好师资队伍建设，进一步重视乡村教师待遇保障，深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革；抓好规划学校建设，确保到2020年两类学校办学条件达到省定标准要求。