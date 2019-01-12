多元化办学，这所高校不断拓展国际视野人才培养

作为广东省五所高水平理工科大学中唯一一所于2017年成功获批成立教育部中外合作办学机构的高校，东莞理工学院不断推进国际化发展战略，加强国际合作办学，深化国际交流，拓宽学生国际视野。

作为广东省五所高水平理工科大学中唯一一所于2017年成功获批成立教育部中外合作办学机构的高校，东莞理工学院不断推进国际化发展战略，加强国际合作办学，深化国际交流，拓宽学生国际视野。

截止2018年，学校已与24个国家和地区的47所大学和科研机构建立了合作与交流关系，与香港、澳门与台湾地区合作的高校也已达到25所。2018年新增与英国诺丁汉大学、澳大利亚新南威尔士大学、美国查塔姆大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学、芬兰于韦斯屈莱应用技术大学、荷兰NHL-Stenden应用技术大学、墨西哥国立自治大学、秘鲁天主教大学、巴西里约热内卢联邦大学、厄瓜多尔钦博拉索国立大学等多间国际名校建立合作关系。

2017年6月成立的东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院，是经国家教育部批准的由东莞理工学院和法国国立工艺学院合作设立的非独立法人中外合作办学机构，以智能制造领域为主要发展方向，综合引入法国工程师培养体制，逐步探索出既有莞工特色又有国际共同特征的新时期工程教育模式，切实为地方经济发展培育具备国际视野的高素质工程师人才。

据介绍，通过校际交流、校际学分互认联合培养项目、互免学费交换生、国际班等多形式派出学生赴国（境）外交流学习，大大丰富了学生国际化视野。2018年，学校共派出322人次赴国（境）外交流学习，其中赴北美及欧洲发达国家进行交流交换的学生人数较往年有明显增加。

同时，学校通过内培外引方式，助推教师国际化。记者了解到，该校通过校派访问学者项目、教师国（境）外研修项目、合作院校教师国际交流项目等形式拓展教师国（境）外学习培训渠道。2018年以校派访问学者的形式派出43名教师分别赴美国、英国、加拿大、澳大利亚、波兰等国家和地区开展半年、或一年期的访问学习，效果显著。