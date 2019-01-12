28家主流媒体走进莞工，实地探访产学融创成果

主流媒体记者走进东莞理工学院，实地探访学校最新的产学成果与人才培养成果。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/张友炳）1月11日上午，来自中央、省、市及境外28家主流媒体记者走进东莞理工学院，先后走访该校智能制造创新中心、现代产业学院之华为网络学院、知行学院莞华社区和学生中心，了解学校最新的产学成果与人才培养成果。

媒体记者观看华为网络学院介绍片

近年来，东莞理工学院以现代产业学院建设为抓手，驱动新工科改革与实践。学校充分利用粤港澳大湾区科技产业创新资源集聚的区位优势，通过整合优势资源，坚持产学融创培养实干型人才。

华为信息与网络技术学院

据介绍，现代产业学院是学校与龙头企业、新型研发机构、专业镇街、园区和国际名校等“联姻”，重点建设的7个协同育人平台，分别为华为信息与网络技术学院、360网络空间安全产业学院、智汇谷现代网商学院、西门子智能制造学院、粤港机器人学院、先进制造学院（长安）、粤台产业科技学院。

党委书记成洪波在接受采访时表示，“现代产业学院的创建，开辟了区域特色创新要素参与高等工程教育改革的新路径，改变了基于学科逻辑配置办学资源的传统组织建制，创立了基于产业需求逻辑的新型工程教育组织，全面促进了产教资源的深度整合。”

媒体记者参观知行课程成果展

记者了解到，知行学院建立了由知名教授、老师、社工、宿管员、“导生”学长组成的工作团队，主要以学生的兴趣爱好为导向，以社区家园为平台，提升学生的综合素养。知行学院面向全校学生陆续开设各类型知行课程以及讲座、沙龙等丰富的课外活动，促进课外教育与课堂教育相结合、人文素质教育与专业教育融合，2017年9月成立至今，已开设茶道、生活舞蹈、一起学写作等各具特色的知行课程270多门，教学方式多采用启发式、体验式、互动式的方法，在平等沟通、民主讨论、互动交流中进行思想引导。

知行学院学习室

知行学院还在各社区分院搭建一廊（社区文化走廊）、三室（学习室、活动室、自动服务室），改善学习服务条件。推行宿舍ISO标准化管理，推进“一社区一特色”社区品牌建设。走进知行学院的莞雅分院，入门处就设有“三室”，进门有厨房吧台，学生可以来这里进行烘焙、煲药等；再进去就是书吧，设计清雅精致，学生可以在这里自修、阅读；同时还设有谈心室，可以约一两个知己在里面聊聊天或者和社工谈谈学业的困惑。此外，还有一个专门的社区多媒体室，学生可以预约活动室举办沙龙、讲座等。 这些为学生提供的活动功能室，平常有驻校社工进行专门管理，同时在学生中招募管理员，实现学生自主管理。学院还会链接学生社团开展系列活动，如汉服、电影鉴赏、美妆交流、扎染手工、摄影技巧等，很受学生欢迎。