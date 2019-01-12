东莞理工学院发布“争创一流本科教育2025行动计划”

1月11日，由东莞市委宣传部、东莞理工学院联合主办的2019“主流媒体看莞工”集体采风活动新闻发布会召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/张友炳） 随着“双一流”建设的全面推进，区域高等教育竞争日趋激烈。1月11日，由东莞市委宣传部、东莞理工学院联合主办的2019“主流媒体看莞工”集体采风活动新闻发布会召开。本次发布会向社会公布了东莞理工学院高水平理工科大学建设工作进展，并在会上发布《东莞理工学院争创一流本科教育2025行动计划》。

东莞理工学院党委书记成洪波，校长李琳，副书记吕琦元，副校长马宏伟出席发布会，会议由市委宣传部副部长、市政府新闻办主任陈冀主持。

据介绍，该行动计划聚焦人才培养体制机制关键点，强调面向产业、面向世界、面向未来，加强本科教育基础建设和改革实践，激励教师潜心教书育人，引导学生刻苦读书学习，培养勇于担当、善于学习、敢于超越的高素质应用型创新人才，造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

行动计划提出：到2025年，一流应用型人才培养体系全面建成。通过持续建设与改革，在“双万”计划、国家级教学名师、教育教学改革等方面涌现一批标志性教育教学成果，思想政治教育卓有成效，产学融创特色鲜明，学习环境智慧泛在，师生发展生态优良，内部治理科学有效，国际合作开展深入，大学文化笃实致远，为国家和区域创新驱动发展提供有力支撑。

行动计划还提出了十大主要建设任务：加强党对本科教育教学工作的全面领导、把思想政治教育贯穿本科教育全过程、全面提高教师教书育人能力、大力推进一流应用型本科专业建设、构建一流应用型课程体系、深化以学生发展为中心的教学改革、完善协同育人机制、加强创新创业教育、推进国际合作育人、建设本科教育卓越质量文化。

记者了解到，东莞理工学院计划将进一步完善教师分类管理和分类评价办法。在职称评聘中增设“教学型教授”和教学型副教授”岗位。在教师专业技术职务评聘中施行本科教学工作考评一票否决制。将全面提升课程教学质量，合理提升学业挑战度，增加课程难度，拓展课程深度，淘汰“水课”。建立核心课程主讲教师末位淘汰和竞争上岗制度。逐步建立和健全弹性学制和学分制，扩大学生学习自主权。积极为本科生参与科研创造条件，推动学生早进课题、早进实验室、早进团队，将最新科研成果及时转化为教育教学内容。