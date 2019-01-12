海外学子怎样制定新年规划

凡事预则立，不预则废。随着新一年的到来，学子们也为自己制定了新的学习与工作计划，在为梦想扬帆起航。学习与实践相结合，

凡事预则立，不预则废。随着新一年的到来，学子们也为自己制定了新的学习与工作计划，在为梦想扬帆起航。

学习与实践相结合，

期望学业取得新突破

对于很多学子来说，出国深造是为了能够对专业知识有更深层次的理解。2019年，学子们想要获得的不仅仅是课堂上老师传授的专业知识，同时还想通过理论与实践的结合，在学业上取得新的突破。

丁聪正在美国亚利桑那州立大学攻读钢琴演奏专业博士学位。2019年，他对自己有严格的要求：“希望在一年的时间内尽可能学完博士阶段难度较高的课程，为之后撰写毕业论文、开办音乐会留出更多的准备时间。”

来自美国加州大学伯克利分校的廖瑟琳对自己也有着同样严格的要求：“2018年我获得了学校的3个奖学金，并且完成了一项关于两性问题的独立研究。我想把这种学习状态保持下去，继续认真钻研专业知识。希望在2019年，我有一项新的研究成果，并且能够在专业期刊上发表，这将是对我学业能力很大的肯定。”

除了计划提升理论知识，不少学子也准备在专业相关的实践上倾注更多心血。“我愿意把更多注意力放在自己的钢琴音乐会上。在2019年，我希望能够准备好整场音乐会的全新的独奏曲目，给自己创造更多的登台演出机会。”丁聪说。他准备在春节前加紧练习，顺利弹奏完拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲。拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲是一首难度很高的演奏曲目，弹奏时长需要35至40分钟，这对于丁聪来说是一个巨大的挑战。

积极参与社会活动，

发掘更多成长机会

除了学业上的奋斗目标，许多学子还想在所学专业之外的领域参加社会活动，以提升自己的综合能力，发掘更多的成长机会。

“虽说我学的不是传媒类专业，但我对媒体行业非常感兴趣，希望2019年我能更多地与媒体公司合作。”来自加拿大多伦多大学管理系的闫冠宇说道。2018年，闫冠宇偶然间与当地一家媒体公司合作，参与了一场演唱会的宣传工作，还得到了与明星艺人同台演出的机会。通过这次合作，闫冠宇对演出流程有了更加清晰的认识：他发现一场精彩的演出不仅仅取决于艺人的表演，还需要后台各个部门之间合理、高效的安排和配合。这份收获丰富的经历让他坚定了2019年要多参加社会活动的信念。

学业与社会活动同时兼顾，最大的困难在于如何合理分配时间。学会合理分配时间，才能为综合能力的协调发展打下良好的基础。闫冠宇说：“面对丰富的社会实践机会，一方面要大胆尝试、不断突破自我；另一方面也要管理好自己的时间，完成好本职学习任务，做到均衡发展。”

把握海外实习机会，

把留学经历作为找工作的敲门砖

2019年也是一些学子毕业回巢的一年，让专业技能与留学经历为自己的简历增光添彩也是他们的期望。

结束海外交流课程后，在韩国江南大学留学的刘婷现在已经回到了国内，正在为即将到来的实习做准备。在出国前，刘婷认为自己所学的朝鲜语专业只能去做翻译或老师。留学后她转变了之前相对狭窄的求职思路，准备利用自己扎实的写作功底和口语能力，面向企业求职。目前，刘婷已经面试了多家企业，其中既有韩国公司，也有中韩合资公司。她说：“留学对我最大的提升就是语言运用能力。国外的语言环境使我的口语能力飞速进步，这是我在职场竞争中最大的优势。我想发挥自己的这一优势，把留学经历作为找工作的一块敲门砖，找一份满意的实习工作，同时也在实习中继续学习新本领。”

回国后，刘婷感到自己与身边许多中国留学生一样存在“毕业焦虑症”，“其实这种心态是一种正常反应。海外学子可以把握好国内外的实习机会，充分运用自己的留学优势，把这种焦虑转变为一种期待。多用自己留学积攒下的语言优势、视野优势去解决问题，让留学经历为求职加分。”

面对刚刚开始的2019年，学子们充满了对自己的期待。虽然未来可能面临一些挑战，但只要积极规划、大胆实践，就能够实现自己的目标，让2019年过得丰富精彩。