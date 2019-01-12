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教育部：寒假期间再查校外培训

2019-01-12 07:15 来源：南方都市报 唐孜孜 冯宙锋
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记者从教育部获悉，校外培训机构专项治理整改工作目前已基本完成。为防止数据造假，教育部要求26个省份进行交叉核对，并派多个工作组分赴多地进行“回头看”。据悉，今年寒假期间，教育部还将部署各地进行严查防范，避免产生新一轮“培训热”。

为防止数据造假，派工作组“回头看”

据教育部公布，截至目前，全国各地基本完成校外培训机构专项治理整改工作。据悉，为确保各地上报的数据真实、准确，教育部近期曾部署了全国26个省份交叉核对整改情况工作，同时派出工作组赴河北、山西、江西、山东、四川、贵州等6省进行“回头看”。其间，以召开座谈会，实地走访培训机构，“双随机”(从名单中随机抽取、通过暗访随机抽取)抽查等方式对各省校外培训机构整改数据进行核对。在此番“回头看”中，河北省组织了5个督查组，对全省进行督查指导。山西省则由省政府牵头，建立了教育、民政、人社、市场监管、社区参与的工作推动机制，重点抓数据报送及核对工作。此外，贵州省建立月例会制度，每月组织校外培训机构业务培训，让机构间相互学习借鉴，并开辟新渠道及时核对辖区内“不合格”培训机构真实情况。教育部同时提到，当前一些地方仍存在在治理过程中数据动态更新不及时、备案和公示制度落实不到位、监督举报机制不健全、平台信息录入进度慢等问题。教育部强调，各地要强化督促检查，严禁弄虚作假。

寒假期间将严查“培训热”

据悉，今年寒假期间，教育部将再次部署校外培训机构排查，要求各地结合本地实际，及早谋划部署寒假校外培训监管工作。各级教育行政部门要抓紧对辖区内的培训机构再次进行全面排查，并重点做好学科类培训监控，防止部分培训机构卷土重来，超前超标开展培训。

教育部要求，寒假期间，各地要重点巡查校外培训机构集中的热点区域 ，并畅通举报监督渠道，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处，避免产生新一轮“培训热”。

编辑： 唐巧燕

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