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中国低龄留美学生 两年降三成

2019-01-12 07:02 来源：羊城晚报 谭铮
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这个冬天有点冷。

下降的不只是温度，还有赴美留学的人数。日前，在广东省留学服务协会等机构联合举办的“低龄留学广州国际高峰论坛”上，来自留学服务行业的代表们纷纷表示，赴美留学进入寒冬。但在国际教育大趋势下，为低龄留学做好“引路”工作，不知能否“破除寒冬”。

美国国际学生数量下滑

美国剑桥高中联盟全球副总裁梁怡表示，美国的国际生数量在经过多年的强劲增长之后，迎来下降。“以我们关注的F1学生（即持有美国F1签证的全日制在美读书学生）来看，中国学生在其中占比相当高。而中国留美学生的数量在2018年也迎来了大幅下滑。”

数据显示，在美国的中国低龄留学生，2016年有34000人，到2018年下降至25000名，降幅达到30%。梁怡说：“从数据上看，这是一个非常真实的冬天。”

根据论坛现场展示的PPT显示，美国国家安全局在2018年4月发布了统计数据，从2017年3月至2018年3月期间，国际学生的活跃数量同比下降0.5%。美国国际教育学会与美国教育部在2018年11月13日联合发布的年度报告显示，赴美留学生人数连续第二年下降。报告显示，在2017-2018学年，被美国高等教育机构录取的国际留学生有27.1万人，同比下降6.6%。同时，美国国际留学生总数达109万人，同比增加1.5%，是2005-2006年度以来的最低增速。

多种因素引发赴美潮降温

一直以来美国高校希望增加学生的数量，以扩大生源多样性，并增加收入。但是，招生人员也听到来自海外学生和家长的抱怨——有些人对美国学校的暴力和偏见事件的新闻感到震惊，还有一些人担心实际或潜在的签证限制。

英国牛津大学的马金森教授此前在接受媒体采访时认为，其中一个原因跟特朗普当局的政策有关。“特朗普上台后发出的反移民讯号以及收紧学生签证政策，让申请人望而却步”。

美国国际教育协会在调查时发现，国际学生不愿意赴美留学的原因既有政治原因，也有留学费用和一些实际考虑。其中，最大的障碍来自签证申请。此外，“美国社会及政治环境”也是原因之一。“感觉在美国不受欢迎”以及担心自己在美国的“人身安全”等都是让人们不愿选择去美国的原因。

从全球范围来看，争夺国际学生的角逐越来越激烈。英国、澳大利亚、加拿大等都成为与美国争夺生源地的强有力对手。

1/4的低龄留学生首年面临转学

近几年，留学低龄化已渐成趋势。一般意义上的低龄留学是指本科以下的留学，但目前更确切的是指高中以下。如今已进入初中、高中低龄段留学比较普遍的时代。据新东方发布的《2018中国留学白皮书》数据显示，留学意向人群仍然集中在本科及以上，约占60%，各阶段留学意向人群趋势平稳。非公立校普通班学生的留学意愿比例降低，普通高等院校意向比例在上升。有家长在孩子小学阶段产生留学意向。

广州通达留学总裁杨晓犹先生在论坛中表示，当前国内低龄留学生也存在不少问题，包括前期规划与引领，跨文化适应与交流，亲子沟通困惑与纠结、境外监护与安全防范等。要解决以上问题，需要多方的努力。

美国剑桥高中联盟全球副总裁梁怡提到，在中国低龄留学生当中，有45%的人有心理及情绪问题待解决；有25%的人在美国的第一年面临转学的情况，这意味着学生需要适应全新的学校和周围的人际关系等问题。

TIPS

低龄留学“四项注意”

各国学制有不同

美国高中一般是4年制，学生申请大学需要参加SAT考试；英国中学普遍开设有GCSE课程和A-Level课程，16岁以上的学生完成两年制A-Level课程后，可通过UCAS系统申请英国的本科；加拿大根据不同省份有不同的教育制度，高中一般为4年制；澳大利亚一般是4年初中，2年高中，一学年有4个学期。

据琥珀教育的周廷岳介绍，国外中学往往对学生的入学年龄有限制。英国寄宿制中学对学生的年龄要求为16-18周岁。而澳大利亚根据签证的要求，限制入读10年级的申请人不能超过18周岁，入读11年级不能超过19周岁，同时倒读不超过18个月。

选校选课要明晰

外国的中学大多有私立或公立、寄宿或走读、男/女校或混校之分，开设的课程数量、学费都有一定的差异。周延岳表示，有些家庭对海外中学的认知可能存在一些误区，例如认为私立中学一定比公立好。但实际上，想选择合适的学校，应该从学校的教学资源、升学率、校园环境等多个维度考虑，不能用单一条件去衡量。因此，前期详细的规划，是留学申请过程中必不可少的一步。

除了选择学校，还要根据学生情况选择合适的课程。与国内高中有固定学科的形式不同，海外高中课程往往由必修和选修课组成。例如英国的A-Level课程，可以让学生根据自己的兴趣爱好、未来本科专业的要求和就业方向等因素进行选择，如果学生希望在大学读经济学，那么A-Level选择Maths，Further Maths，Economics等学科比较合适。

材料申请提早准备

顶尖海外高中的学位数量往往紧缺，而申请者众。早点联系学校询问是否有学位、咨询入学条件，有利于及早发现自己的不足，可以及时调整，准备好符合校方要求的申请材料。虽然申请海外中学通常不需要雅思或者托福成绩，但学校也会有入学测试、面试等去评估学生的英语能力。

提前训练自我管理

通达留学的杨晓犹表示，对于18岁以下的未成年孩子而言，他们正处于青少年转型期，此阶段出国会伴生某些自律、安全、融入、迷茫等问题。因此家长做好出国前的规划和引领，引导孩子形成自律意识，学会在时间、情绪、金钱上进行自我管理。

编辑： 唐巧燕

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