2019年艺考有新变化……

近日，为了进一步完善制度、严格规范切实提高特殊类型人才选拔质量教育部发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》。

近日，为了进一步完善制度、严格规范切实提高特殊类型人才选拔质量教育部发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》。今天，一起来看：艺考新政实施后，艺术类考生要特别注意哪些事项：

一、艺术类专业范围

《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中“艺术学门类”下设各专业，以及《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》中“艺术设计类”“表演艺术类”下设各专业和“民族文化类”“广播影视类”等部分专业，统称为艺术类专业。

艺术类本科专业不得设专业方向。对因培养工作需要，确需在招生考试环节加以区分的，有关高校可设立招考方向(专业后加括号注明)，如舞蹈表演(民族舞方向)。不得作为招考方向的情况包括：本科专业目录中已有的专业门类、专业类、专业名称(或变相更名);与本专业选拔和培养无合理相关性的方向;改变本专业所在类别属性的方向，如体育运动项目方向;具有管理类专业属性的方向等。

省级教育行政部门要参照艺术类本科专业管理要求统一规范属地高职(专科)层次艺术类专业范围。高职(专科)的招考方向原则上以相应专业目录中列举的专业方向为准。

二、艺术类专业招生办法

高校艺术类专业选拔应重视考察考生艺术文化素养，着眼学科和学生长远发展，根据考生艺术专业课成绩和高考文化课成绩，综合评价、择优选拔录取。高校艺术类专业招生办法应简洁明了、通俗易懂、体现公平。同一高校同一专业(包括下设各招考方向)应采用同一种录取办法。

高校应合理安排艺术类专业分省分专业招生计划。凡设立招考方向的专业，高校还应公布各招考方向的招生计划。

鼓励高校艺术学理论类、戏剧影视文学等专业不组织专业考试，商省级招生考试机构安排在普通类专业相应批次录取并执行相应批次录取规则。

三、艺术类专业考试

艺术类专业考试分为省级统考和校考。省级统考已涵盖的专业，高校一般应直接使用统考成绩作为考生的专业考试成绩。确有必要补充考核的艺术类本科专业，高校应面向省级统考合格生源组织校考。省级统考未涵盖的艺术类专业，高校可组织校考。

省级统考由省级招生考试机构独立或联合组织，校考由招生院校组织。各省级招生考试机构应为本行政区域内考生组织美术学类和设计学类省级统考，积极创造条件增设音乐类、舞蹈类、戏剧影视文学类及表演专业、播音与主持艺术专业、书法学专业省级统考。联合组织省级统考的省份，可协商合作命题或委托一省命题、分省组织测试、分省采集考试信息、联合阅卷(评价)或委托一省阅卷(评价)。本地生源极少的非美术学类和设计学类专业，可暂不组织省级统考，报省级招生委员会同意后向社会和高校公告。

省级招生考试机构应以教育部发布的专业目录为指导，考虑高校人才选拔需求，合理细分统考科类(如音乐类统考分设声乐、器乐，舞蹈类统考分设舞种)并公布其对应的艺术类专业范围。推进省级统考的规范化、标准化管理，探索和建立公平、科学、合理、有效的测试方式和评价机制，切实提高统考质量，严格控制合格生源规模和比例，积极探索在合格线上进一步细化分档。统考成绩发布后，省级招生考试机构须在本单位官方网站发布各科类考试科目、成绩分布等统计信息，满足不同层次、类别高校选拔需求。省级招生考试机构不得在艺术类专业省级统考中组织非艺术类专业考试。

高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加所在地省级统考的类别。若高校对省级统考科类所对应的艺术类专业范围持有不同意见，应主动与有关省级招生考试机构沟通，经双方协商一致后向社会公布。除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)外，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考;2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考。其他艺术类专业校考原则上在学校所在地组织，确有必要在异地设立考点的，须经考点所在地省级招生考试机构同意，且校外考点数量最多不得超过5个。高校应加强校内外考点管理，确保校内外考点的组考工作标准一致、程序一致、监管一致。艺术类专业点设立不足四年的高校，凡省统考涉及的专业，一律不得组织校考，应直接使用省级统考成绩。高校确定的校考合格人数不得超过上一年度组织校考的艺术类专业招生计划数的4倍。

四、艺术类专业高考文化课成绩录取要求

省级招生考试机构应因地制宜、分类划定、逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。其中，艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线，在未合并普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的70%;在合并原普通本科第二、三批次的省份，原则上不得低于合并后第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份，原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%;舞蹈学类、表演专业可适当降低要求;确需过渡的省份，应在三年内调整到位。适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线，高校的相关专业不得低于普通类专业所在批次控制分数线，设计学类专业参照执行。艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。录取期间，各省(区、市)和高校不得为了完成招生计划而降低初次划定的最低录取控制分数线。

五、艺术类专业投档模式

艺术类专业录取工作安排在各省(区、市)相应普通本科、高职(专科)提前批次。鼓励各省(区、市)积极推进在艺术类专业实行平行志愿投档模式，增加高校和考生的双向选择机会，提高考生志愿匹配率和满意度，更好地满足高校艺术人才选拔需求。试点开展艺术类专业一档多投模式的省份，应统筹兼顾，适当提前投档工作时间。

六、部分独立设置艺术院校招生工作要求

按照遵循艺术教育规律、严格规范管理的原则，经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业，继续试点不编制分省分专业招生计划、面向省级统考合格生源可组织专业校考(包括美术学类、设计学类专业)、高校划定高考文化课成绩录取控制分数线(以下简称自划线)，其他事项均执行教育部统一要求。上述高校要认真研究各省(区、市)考试招生方案，按照科学、合理、公平、公正的原则，严谨、规范制订本校招生章程，报学校主管部门审核备案。高校要详细、准确告知考生应知须知的内容及单独考试招生工作事项(如不编制分省招生计划的艺术类专业，须逐省明确考生参加专业课省级统考科类、参加校考的资格要求、录取规则、专业合格线、自划线划定办法等)。对于实行高考综合改革省份，以及高考考试科目、成绩呈现方式特殊的省份，高校要单独明确相关要求;录取时应在本校网站公布高考文化课成绩自划线，自划线原则上不得低于生源省份艺术类同科类本科专业录取控制分数线，艺术学理论类、戏剧学、戏剧影视文学、电影学、广播电视编导、戏剧影视导演、播音与主持艺术及设计学类等专业应提高要求，舞蹈表演、表演(戏曲方向)专业可适当降低要求。

七、可授予艺术学学士学位的非艺术类专业招生办法

非艺术类专业不得执行艺术类专业招生办法。对于可授予艺术学学士学位的艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理等4个非艺术类本科专业，须编制分省分专业计划，安排在普通专业批次录取。高校若对考生有艺术专业基础要求，须在招生章程中明确告知考生应参加的专业考试科类及录取要求(凡省级统考涵盖的专业，学校不得组织校考)，高考文化课成绩要求不得低于本校非艺术类专业所在批次录取控制分数线，其中允许开展艺术类专业单独考试招生的高校，不得低于生源省份普通本科批次或普通本科第二批次录取控制分数线。对于高考综合改革试点省份上海市、浙江省，按当地普通专业录取有关政策执行。与上述专业对应的相关高职(专科)专业，由各省(区、市)参照上述要求制订办法。

八、其他

凡艺术类专业录取的学生，入学后不得转入非艺术类专业。

（来源：阳光高考信息平台）