利好政策不断 名校申请更难

记者给大家盘点一下各国留学最重要的一些关键词，从中可以看出留学的最新趋势。

2018年国际形势风云变幻，而各国也随之调整本国的留学政策。2018年主流留学国家的留学政策都发生了哪些变化？各国院校对留学生的录取有何变化？这些变化对出国留学带来了哪些影响？这些都成为学生和家长关心的热门话题。记者给大家盘点一下各国留学最重要的一些关键词，从中可以看出留学的最新趋势。

关键词：高考成绩

中国教育部数据显示，2017年我国出国留学人数首次突破60万大关，达到60.84万人，同比增长11.74%，持续保持世界最大留学生生源国的地位。2017年留学归国人数也较上一年增长11.19%，达到48.09万人。数据显示，2017年，中国留学生在读人数占据了多个主流留学目的国的榜首位置，分别为日本（43.98%）、澳大利亚（34.8%）、美国（32.51%）、加拿大（29.3%）、新西兰（28.56%）、英国（19.53%）、德国（12.83%）、法国（8.88%）。

在增长的同时，也有一些数据在下降。2018年美国《门户开放报告》数据显示，尽管在美高校留学的国际学生创下了超109万人的历史新高，但相比上一学年，2017~2018学年秋季首次注册入读美国高校的国际新生却遭遇了连续第二年下降，同比下降6.6%，其中无论是本科新生还是研究生新生，其增长率都在持续下滑。目前，中国仍是美国第一大生源国，2017~2018学年中国学生数量达36万人，较上一学年增长了3.6%，占美国国际学生总量的33.2%，不过每年增长率呈现持续下降的态势。

关键词：留学人数

中国高考成绩受到越来越多国外优质院校的认可，也吸引了不少中国学生作高考留学两手准备。2018年10月，英国老牌名校，“罗素大学集团”成员伯明翰大学宣布接受中国学生使用高考成绩申请本科课程，随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩，可见英国高等院校对来自中国的优秀学生的重视度越来越高。

而在加拿大，医博类排名前8以及综合类排名前3的名校本科申请均需提供高考成绩作为录取必要条件。中国学生申请加拿大英属哥伦比亚大学2019年秋季入学，必须递交中国高考成绩，否则需要提供至少三门AP成绩，并且不能用SAT或ACT等标准化考试成绩替代。

目前，澳大利亚有20多所高校认可并接受中国高考成绩，澳大利亚“八大”名校中已有7所接受中国高考成绩申请本科课程，大部分都要求申请人的高考分数至少要达到当地录取二本线以上，其中“八大”要求一本线以上甚至更高。

关键词：利好政策

2018年，各主要留学目的地纷纷出台了利好政策吸引留学生，比如加拿大在2018年对学生签证政策进行了大改革，资金要求有所降低，雅思成绩要求有所提高。同时加拿大移民部公布了未来三年（2019-2021年度）移民配额计划，三年计划吸纳移民总数超百万人，留学生作为加拿大希望吸引的重要群体，由此也迎来了留学移民加拿大的好时机。此外，加拿大多个省份也推出了针对硕士和博士毕业生的快速移民通道。

去年11月30日，美国国土安全局公布了一项新的关于H-1B签证流程改革提案，提案一旦通过，新的申请方式将从今年4月开始施行。届时，拥有美国大学硕士及以上学历申请者的中签率将会提升。

英国自2018年7月6日起改革留学Tier 4签证，中国学生在申请签证时不需要提交资金证明材料、过去的学历证明以及英语语言能力证明，同时也不再要求申请人在护照签发地申请。此外，去年10月22日，由英国文化教育协会和24所英国高校共同设立的“2019非凡英国奖学金计划”已开放申请。该奖学金计划专为中国留学生设计，面向正在或计划申请英国研究生（授课类或研究类）或以上学位课程、且计划向2019年秋季入学的中国学生开放。“2019非凡英国奖学金计划”提供了55个名额，奖学金总额超过60万英镑，覆盖了工程、法学、商科、艺术、生物科学、信息技术等多个专业。

新西兰政府也对留学生毕业后工作签证进行了改革：获得本科或以上学位的毕业生可获得新西兰为期三年的开放性工作签证，硕士以上的申请人其配偶可申请工作签证，同时未成年子女在新西兰当地入读公立学校可获免学费待遇。

澳大利亚西澳州政府发布“毕业生移民类别”，开辟了单独的毕业生职业列表，包括会计、IT、工程、市场营销等许多热门职业。毕业生只需满足相关条件，就能申请州担保技术移民签证。

欧洲一些国家也纷纷对留学生毕业后的工作签证进行了变革，西班牙应届毕业留学生可申请为期一年的“找工作”居留，用于在西班牙寻找工作或创业。在中国读书但希望在荷兰实习的中国学生，也可以申请荷兰实习卡，有效期最长可达一年。今年3月，法国将施行“人才护照”，向高水平博士生直接签发4年有效期的签证，留法学生从获得毕业文凭日期算起的4年内，可申请一年居留签证，用于在法国找工作或创业。

关键词：竞争加剧

随着留学人数越来越多，申请成绩越来越好，名校申请竞争将继续保持白热化。启德教育《2019美国留学报告》显示，除康奈尔大学外，美国8所常春藤大学2018年录取率均在10%以下，对比2017年的数据，都呈现了下降趋势，哈佛大学更是低于5%。可见名校申请的难度正在逐渐加大。

再看加拿大，热门省份申请人数攀升，国际学生竞争激烈，2018年春季及秋季入学，安大略省及英属哥伦比亚省的部分大学及学院提前满员，停止招生。此外，加拿大大学对国际学生的高中成绩及语言成绩有较高要求，从2019年秋季入学申请起，名校陆续增加了申请专业相关的高中学科成绩的具体要求，比如申请理科专业，高中数学及科学成绩将会是考察重点。另外，对于中国学生，几乎所有排名靠前的大学都要求提交高考成绩，以考查学生高中阶段的学习能力。

2018年澳大利亚高校的会计、金融等商科热门专业均出现提前满位的情况，本硕申请竞争持续升温，2019年录取要求有继续提高的趋势。

本就热门的英国留学，申请人数继续保持上升，英国院校纷纷采取分阶段录取、多轮制申请等政策吸引更多优秀学生提前进行规划和准备。英国部分院校不仅提前开放申请，热门专业的申请截止时间也提早了不少，2019年9月入学的众多名校的热门专业申请已经逐渐截止，例如布里斯托大学经济、金融和管理学院下设的热门硕士课程去年11月2日就停止接受来自中国学生的申请；诺丁汉大学会计与金融专业已于去年12月7日截止申请。在这样的情况下，学生必须提早做出规划和准备，以便于顺利获得录取通知书。

关键词：出国考试改革

2018年各类出国考试变化不小，从机考推行到增设加试，以及出分时间调整等都在不断完善考试规范，为考生提供更加精细化便捷化的服务。

2018年8月31日中国内地首场雅思学术类机考在广州机考中心举行，雅思机考与纸笔考试模式并行，雅思机考的时间安排更加灵活，报名时间更充裕，成绩公布时间也更快。目前，机考模式考试日期为一周多次，考试日期前7天截止报名，可在考试结束后5~7天内查询成绩，口语考试通常会安排在机考当天或者相邻的日期。2019年雅思考试次数将明显增多，无疑增加了考试的机会。托福报名官网于2018年9月19日重新改版上线，新版网站安全性有所增强，对考生的个人信息加强了保护，允许考生在支付考试费用之前先查询考试日期和考点信息。

出国考试费用也在逐年上涨。报名参加2018年4月1日之后举行的雅思考试，其报名费调整为人民币2020元，用于英国签证及移民的雅思考试、雅思生活技能类考试的报名费用仍维持不变，分别为人民币2070元和1550元。自2018年9月1日起，托福网考的报名费从此前的1761元增加至1985元。