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帅！高职生开着地铁返母校

2019-01-11 08:20 来源：羊城晚报 周聪
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“师兄开着地铁来接我们到广州啦！”随着地铁14号线的开通，这条消息在广州南洋理工职业学院校园内炸开了锅。原来，地铁14号线的驾驶员邓伟煜正是毕业于该学院2010届的大师兄。

“师兄”接力载师弟师妹

穿着制服，开着“豪车”，载着师弟妹们从从化前往广州。这样的师兄可以说帅到“飞起”。

2018年12月28日晚18点15分，“老司机”邓伟煜既紧张又兴奋。作为地铁14号线的驾驶员，他首次驾驶崭新的列车从东风站出发，行驶至终点站嘉禾望岗。

邓伟煜是广州南洋理工职业学院2010届数控专业的学生，毕业后进入广州地铁工作。

去年9月，邓伟煜听说从化线开通在即，需要一批有经验的地铁电客车司机到14号线驾驶列车，他便马上提交申请，要求从原来的3号线调至14号线。

而更让他兴奋地是，地铁将经过他的母校，他的乘客不少是来自母校的师弟师妹。他表示，在学校时，就盼望着有一天学校能通地铁，那样进市区就方便了。没想到，现在梦想终于实现了。

而在14号线的终点站嘉禾望岗，另一位广州南洋理工职院的毕业生张裕将继续接力，在2号线驾驶列车，将师弟师妹们送到广州市中心。

张裕是2010届工程造价专业的毕业生，2012年入职广州地铁，得知14号线即将开通。他与邓伟煜一样，也提出申请调往14号线。可后来因为工作上的安排，他仍需继续服务于2号线。

虽然没调到14号线有些许小遗憾，但张裕半开玩笑地说：“14号线通车后，还是有机会在2号线上与师弟师妹‘相遇’。”

两位师兄在14号线与2号线接力，让师弟妹们在从化东风站到中山纪念堂站的出行时间，被压缩至一个小时以内。

地铁通了，师生心里乐开花

“等了这么多年，从化终于通地铁了！”2018年12月28日，在地铁14号线的站厅里，师生们难掩喜悦之情。

“等了三年，今天终于通车了，一定要回来看看。”大三的陈永健现在在中山的一家企业实习，听说地铁14号线开通了，专门请假回来，体验从化地铁的“头啖汤”。

“以前一直羡慕那些学校旁边有地铁的高中同学，现在从化有地铁了，特别激动。最开心的是马上元旦小长假就要到了，回家变得更方便快捷了。”大一学生朱文烁说。

“许多广从线的大巴晚上很早就收班，地铁开通后，回从化的时间延长到将近11点，终于可以不用担心赶不上广从线的晚班车了。”南洋理工职院的张同学说。

出行越来越便捷了，廖铭波老师笑着说:“在广州吃饭，打个包回来还是热的！”

编辑： 唐巧燕

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