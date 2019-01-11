南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

194个！新一批广东省教育强镇（乡、街道）名单来啦！

2019-01-11 08:20 来源：南方日报 马立敏
字号减小 字号增大

近日，广东省教育厅发布《关于公布通过广东省教育强镇（乡、街道）复评名单的通知》（简称《通知》）。经审核和公示，汕头市潮南区成田镇等194个镇（乡、街道）通过复评。

通过广东省教育强镇（乡、街道）复评的名单如下：

清远市（41个）

英德市波罗镇、大湾镇、石灰铺镇、西牛镇、水边镇、黄花镇、九龙镇、白沙镇、横石水镇、桥头镇、英城街道、下太镇、连江口镇、大洞镇、东华镇、青塘镇、英红镇、横石塘镇

清新区龙颈镇、石潭镇、山塘镇、太和镇

阳山县阳城镇、江英镇、七拱镇、太平镇、岭背镇、杨梅镇、小江镇、黎埠镇、青莲镇

连州市龙坪镇、三水瑶族乡、瑶安乡、东陂镇、西江镇、丰阳镇、九陂镇、西岸镇、保安镇、大路边镇

河源市（40个）

源城区上城街道、埔前镇

东源县曾田镇、上莞镇、半江镇、蓝口镇、黄村镇、叶潭镇

龙川县老隆镇、车田镇、丰稔镇、赤光镇、铁场镇、新田镇、上坪镇、龙母镇、麻布岗镇、廻龙镇、佗城镇、田心镇

紫金县九和镇、好义镇、蓝塘镇、南岭镇、龙窝镇、中坝镇、瓦溪镇、紫城镇、黄塘镇、柏埔镇

和平县东水镇、礼士镇、贝墩镇、林寨镇、阳明镇、热水镇、合水镇

连平县三角镇、田源镇、溪山镇

揭阳市（32个）

揭西县五云镇、龙潭镇、钱坑镇、五经富镇、塔头镇、大溪镇、坪上镇、良田镇、京溪园镇、凤江镇

普宁市广太镇、军埠镇、船埔镇、云落镇、梅林镇、里湖镇、洪阳镇、南径镇、高埔镇、南溪镇、麒麟镇

惠来县东陇镇、岐石镇、仙庵镇、前詹镇、神泉镇、葵潭镇、东港镇、靖海镇、鳌江镇、华湖镇、葵潭农场

汕头市（24个）

潮南区成田镇、陇田镇、胪岗镇、两英镇、陈店镇、峡山街道、司马浦镇、仙城镇、井都镇、雷岭镇、红场镇

潮阳区和平镇、金浦街道、河溪镇、棉北街道、城南街道、谷饶镇、贵屿镇、金灶镇、关埠镇、西胪镇、海门镇、文光街道、铜盂镇

云浮市（20个）

罗定市罗平镇、围底镇、榃滨镇、加益镇、龙湾镇、罗镜镇、泗纶镇

郁南县都城镇、宝珠镇、大方镇、大湾镇、建城镇、桂圩镇、平台镇、河口镇、宋桂镇、南江口镇、通门镇、历洞镇

云安县都杨镇

惠州市（14个）

惠阳区新圩镇、秋长街道

惠城区横沥镇、马安镇、三栋镇、平潭镇

仲恺高新区陈江街道

大亚湾开发区霞涌街道

博罗县石坝镇、泰美镇、麻陂镇

惠东县多祝镇、安墩镇、铁涌镇

东莞市（9个）

寮步镇、石龙镇、南城街道、莞城街道、樟木头镇、长安镇、塘厦镇、洪梅镇、东城街道

汕尾市（9个）

城区马宫街道、新港街道、香洲街道、凤山街道、捷胜镇、红草镇

红海湾经济开发区田墘街道、东洲街道、遮浪街道

肇庆市（3个）

封开县杏花镇、河儿口镇、金装镇

佛山市（2个）

南海区西樵镇

顺德区均安镇

《通知》要求，汕头市潮南区成田镇等194个镇（乡、街道）要发扬成绩，再接再厉，在深化教育改革、促进教育公平、推进教育现代化工作中再创佳绩，为实现教育现代化，打造南方教育高地作出更大的贡献。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第295期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235