194个！新一批广东省教育强镇（乡、街道）名单来啦！

近日，广东省教育厅发布《关于公布通过广东省教育强镇（乡、街道）复评名单的通知》。

近日，广东省教育厅发布《关于公布通过广东省教育强镇（乡、街道）复评名单的通知》（简称《通知》）。经审核和公示，汕头市潮南区成田镇等194个镇（乡、街道）通过复评。

通过广东省教育强镇（乡、街道）复评的名单如下：

清远市（41个）

英德市波罗镇、大湾镇、石灰铺镇、西牛镇、水边镇、黄花镇、九龙镇、白沙镇、横石水镇、桥头镇、英城街道、下太镇、连江口镇、大洞镇、东华镇、青塘镇、英红镇、横石塘镇

清新区龙颈镇、石潭镇、山塘镇、太和镇

阳山县阳城镇、江英镇、七拱镇、太平镇、岭背镇、杨梅镇、小江镇、黎埠镇、青莲镇

连州市龙坪镇、三水瑶族乡、瑶安乡、东陂镇、西江镇、丰阳镇、九陂镇、西岸镇、保安镇、大路边镇

河源市（40个）

源城区上城街道、埔前镇

东源县曾田镇、上莞镇、半江镇、蓝口镇、黄村镇、叶潭镇

龙川县老隆镇、车田镇、丰稔镇、赤光镇、铁场镇、新田镇、上坪镇、龙母镇、麻布岗镇、廻龙镇、佗城镇、田心镇

紫金县九和镇、好义镇、蓝塘镇、南岭镇、龙窝镇、中坝镇、瓦溪镇、紫城镇、黄塘镇、柏埔镇

和平县东水镇、礼士镇、贝墩镇、林寨镇、阳明镇、热水镇、合水镇

连平县三角镇、田源镇、溪山镇

揭阳市（32个）

揭西县五云镇、龙潭镇、钱坑镇、五经富镇、塔头镇、大溪镇、坪上镇、良田镇、京溪园镇、凤江镇

普宁市广太镇、军埠镇、船埔镇、云落镇、梅林镇、里湖镇、洪阳镇、南径镇、高埔镇、南溪镇、麒麟镇

惠来县东陇镇、岐石镇、仙庵镇、前詹镇、神泉镇、葵潭镇、东港镇、靖海镇、鳌江镇、华湖镇、葵潭农场

汕头市（24个）

潮南区成田镇、陇田镇、胪岗镇、两英镇、陈店镇、峡山街道、司马浦镇、仙城镇、井都镇、雷岭镇、红场镇

潮阳区和平镇、金浦街道、河溪镇、棉北街道、城南街道、谷饶镇、贵屿镇、金灶镇、关埠镇、西胪镇、海门镇、文光街道、铜盂镇

云浮市（20个）

罗定市罗平镇、围底镇、榃滨镇、加益镇、龙湾镇、罗镜镇、泗纶镇

郁南县都城镇、宝珠镇、大方镇、大湾镇、建城镇、桂圩镇、平台镇、河口镇、宋桂镇、南江口镇、通门镇、历洞镇

云安县都杨镇

惠州市（14个）

惠阳区新圩镇、秋长街道

惠城区横沥镇、马安镇、三栋镇、平潭镇

仲恺高新区陈江街道

大亚湾开发区霞涌街道

博罗县石坝镇、泰美镇、麻陂镇

惠东县多祝镇、安墩镇、铁涌镇

东莞市（9个）

寮步镇、石龙镇、南城街道、莞城街道、樟木头镇、长安镇、塘厦镇、洪梅镇、东城街道

汕尾市（9个）

城区马宫街道、新港街道、香洲街道、凤山街道、捷胜镇、红草镇

红海湾经济开发区田墘街道、东洲街道、遮浪街道

肇庆市（3个）

封开县杏花镇、河儿口镇、金装镇

佛山市（2个）

南海区西樵镇

顺德区均安镇

《通知》要求，汕头市潮南区成田镇等194个镇（乡、街道）要发扬成绩，再接再厉，在深化教育改革、促进教育公平、推进教育现代化工作中再创佳绩，为实现教育现代化，打造南方教育高地作出更大的贡献。